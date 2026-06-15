Moskova Tramvay Filosunu Tamamen Yeniliyor: Otonom Sürüş ve Sürücüsüz Teknolojiler

·25·Teknoloji
Moskova Tramvay Filosunu Tamamen Yeniliyor: Otonom Sürüş ve Sürücüsüz Teknolojiler

Rusya'nın başkenti Moskova'da çok yıllı tramvay filosu modernizasyon programı sona erdi. Belediye Başkanı Sergey Sobyanin'in verdiği bilgilere göre, artık şehir sokaklarında yalnızca en modern, düşük tabanlı ve yüksek teknolojili ulaşım araçları hizmet veriyor. Bunu Ixbt.com bildiriyor.

2017'den beri yürütülen bu proje kapsamında, başkent hatlarına toplam 600'den fazla yeni nesil vagon sürüldü. Bunlar arasında 464 adet üç bölmeli «Vityaz-Moskva» ve 140 adet tek bölmeli «Lvyonok-Moskva» modelleri yer alıyor. Bu araçların, şehir yönetiminin siparişi üzerine Rusya'da üretilmiş olması önem taşımaktadır.

Yolcu Konforu ve Dijital Çözümler

Yeni tramvayların temel özelliği tamamen düşük tabanlı olmalarıdır; bu durum engelli vatandaşlar ve bebek arabalı yolcular için büyük kolaylık sağlamaktadır. Vagonların içinde geniş alanlar, iklim kontrol sistemi, cihazları şarj etmek için USB portları ve şehir haberlerini gösteren medya ekranları bulunmaktadır.

Kapasite konusuna değinecek olursak, «Vityaz-Moskva» modeli aynı anda 170 kişiye kadar, daha küçük olan «Lvyonok-Moskva» ise 110 yolcuya kadar taşıyabilmektedir. Bu durum, şehrin yoğun güzergahlarındaki ulaşım yükünün önemli ölçüde azaltılmasını sağlamaktadır.

Otonom Sürüş ve Gelecek Planları

Teknolojik açıdan en önemli yeniliklerden biri, 120 vagonun otonom modda hareket edebilme yeteneğidir. Bu tramvaylar, katener hattının (elektrik telleri) olmadığı bölgelerde bile 4 km'ye kadar mesafe kat edebilmektedir. Bu, acil durumlarda veya onarım çalışmaları sırasında ulaşımın aksamasını önlemektedir.

Modernizasyon süreci sadece filo yenileme ile sınırlı kalmıyor. Şu anda Moskova sokaklarında dört adet sürücüsüz (otonom) tramvay test ediliyor. Plana göre, 2030 yılına kadar şehir tramvay filosunun yaklaşık üçte ikisinin tamamen otomatikleştirilmesi, yani sürücüsüz yönetim sistemine geçirilmesi bekleniyor.

Bu proje, BDT bölgesindeki en büyük toplu taşıma reformlarından biri olup, şehir altyapısının ne kadar hızlı değiştiğini göstermektedir. Modern tramvaylar, sadece çevre dostu olmalarıyla değil, aynı zamanda sessiz çalışmalarıyla da şehir ortamına olumlu katkı sağlamaktadır.

MoskovaTramvayTeknolojiToplu Taşımaİnovasyon
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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