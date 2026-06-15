Hindistan'daki Kudankulam Nükleer Güç Santrali'nin beşinci enerji bloğuna reaktör gövdesi yerleştirildi

·4·Teknoloji
Hindistan'daki Kudankulam Nükleer Güç Santrali'nin beşinci enerji bloğuna reaktör gövdesi yerleştirildi

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde inşa edilen Kudankulam Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) beşinci enerji bloğunda önemli bir teknolojik süreç tamamlandı. Rusya'nın Rosatom devlet kurumunun uzmanlarının katılımıyla, beşinci bloğun reaktör gövdesi başarıyla proje konumuna yerleştirildi. Bu bilgi, kurumun basın servisinin verilerine dayanarak ixbt.com tarafından aktarılmaktadır. Ixbt.com haber veriyor.

Ağırlığı yaklaşık 300 ton olan bu devasa cihaz, "Open Top" yöntemiyle monte edildi. Bu teknolojinin özelliği, ekipmanların bina kubbesi henüz kapatılmadan vinç yardımıyla yukarıdan içeri indirilmesidir. Bu yöntem, inşaat sürelerini önemli ölçüde kısaltmaya ve karmaşık mühendislik çalışmalarının paralel olarak yürütülmesine olanak tanır.

Söz konusu reaktör gövdesi, Rusya'nın Volgodonsk şehrindeki Atommash fabrikasında üretilmiş ve 2025 yılında tesise teslim edilmiştir. Cihazın yerleştirilmesi, santral inşaatındaki en önemli aşamalardan biri olarak kabul edilmektedir; çünkü bu gövde, nükleer reaksiyonların gerçekleştiği ana "kalp" görevini görmektedir.

Sıradaki teknolojik aşamalar

Reaktör gövdesinin yerleştirilmesinin ardından mühendisler, reaktör düzeneğinin diğer ana parçalarının montajına başlayacaklar. Bunlar arasında buhar jeneratörleri, ana sirkülasyon pompaları ve basınç kompanzatörü gibi hayati önem taşıyan sistemler yer almaktadır. Bu ekipman kompleksi, enerji bloğunun güvenli ve istikrarlı çalışmasını sağlayacaktır.

Şu anda Hindistan'da Rus projesi temelinde toplam dört enerji bloğunun inşa ve işletmeye alma çalışmaları hızla devam etmektedir. Belirtmek gerekir ki, Kudankulam NGS'nin ilk iki bloğu on yılı aşkın süredir ülke ekonomisi için istikrarlı elektrik enerjisi sağlamakta ve güvenilirliğini pratikte kanıtlamıştır.

Proje tam kapasiteyle çalışmaya başladığında, yani altı enerji bloğu tamamlandığında, santral Hindistan'ın güneyindeki enerji sisteminin ana dayanağı haline gelecektir. Bu durum, 72 milyon nüfuslu Tamil Nadu eyaletinin ve komşu bölgelerin enerji ihtiyacının karşılanmasını, sanayi gelişiminin yeni bir aşamaya taşınmasını sağlayacaktır.

Özbekistan'ın da enerji bağımsızlığını sağlama yolunda nükleer enerjiyi geliştirmeyi planladığı bir dönemde, bölgedeki ve dünyadaki bu tür büyük projelerin seyri, sektör uzmanları için önemli bir deneyim okulu görevi görmektedir.

NGSHindistanRosatomEnerjiTeknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Salesforce yapay zeka pazarında dev anlaşmaya imza attı: Fin 3,6 milyar dolara satın alındıSalesforce yapay zeka pazarında dev anlaşmaya imza attı: Fin 3,6 milyar dolara satın alındıBugün, 15:25Moskova Tramvay Filosunu Tamamen Yeniliyor: Otonom Sürüş ve Sürücüsüz TeknolojilerMoskova Tramvay Filosunu Tamamen Yeniliyor: Otonom Sürüş ve Sürücüsüz TeknolojilerBugün, 14:55SpaceX tarihi halka arz ile 85,7 milyar dolar topladı: Elon Musk ilk trilyoner olduSpaceX tarihi halka arz ile 85,7 milyar dolar topladı: Elon Musk ilk trilyoner olduBugün, 14:55Baykonur'da Soyuz MS-29 Gemisinin Sızdırmazlık Testleri Başarıyla TamamlandıBaykonur'da Soyuz MS-29 Gemisinin Sızdırmazlık Testleri Başarıyla TamamlandıBugün, 14:51Birleşik Krallık 16 Yaş Altı Çocuklar İçin Sosyal Medyayı YasaklıyorBirleşik Krallık 16 Yaş Altı Çocuklar İçin Sosyal Medyayı YasaklıyorBugün, 14:50T-Bank mobil uygulamasında yeni konut satışları için özel servis başlatıldıT-Bank mobil uygulamasında yeni konut satışları için özel servis başlatıldıBugün, 14:24
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde