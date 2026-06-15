Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde inşa edilen Kudankulam Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) beşinci enerji bloğunda önemli bir teknolojik süreç tamamlandı. Rusya'nın Rosatom devlet kurumunun uzmanlarının katılımıyla, beşinci bloğun reaktör gövdesi başarıyla proje konumuna yerleştirildi. Bu bilgi, kurumun basın servisinin verilerine dayanarak ixbt.com tarafından aktarılmaktadır. Ixbt.com haber veriyor.

Ağırlığı yaklaşık 300 ton olan bu devasa cihaz, "Open Top" yöntemiyle monte edildi. Bu teknolojinin özelliği, ekipmanların bina kubbesi henüz kapatılmadan vinç yardımıyla yukarıdan içeri indirilmesidir. Bu yöntem, inşaat sürelerini önemli ölçüde kısaltmaya ve karmaşık mühendislik çalışmalarının paralel olarak yürütülmesine olanak tanır.

Söz konusu reaktör gövdesi, Rusya'nın Volgodonsk şehrindeki Atommash fabrikasında üretilmiş ve 2025 yılında tesise teslim edilmiştir. Cihazın yerleştirilmesi, santral inşaatındaki en önemli aşamalardan biri olarak kabul edilmektedir; çünkü bu gövde, nükleer reaksiyonların gerçekleştiği ana "kalp" görevini görmektedir.

Sıradaki teknolojik aşamalar

Reaktör gövdesinin yerleştirilmesinin ardından mühendisler, reaktör düzeneğinin diğer ana parçalarının montajına başlayacaklar. Bunlar arasında buhar jeneratörleri, ana sirkülasyon pompaları ve basınç kompanzatörü gibi hayati önem taşıyan sistemler yer almaktadır. Bu ekipman kompleksi, enerji bloğunun güvenli ve istikrarlı çalışmasını sağlayacaktır.

Şu anda Hindistan'da Rus projesi temelinde toplam dört enerji bloğunun inşa ve işletmeye alma çalışmaları hızla devam etmektedir. Belirtmek gerekir ki, Kudankulam NGS'nin ilk iki bloğu on yılı aşkın süredir ülke ekonomisi için istikrarlı elektrik enerjisi sağlamakta ve güvenilirliğini pratikte kanıtlamıştır.

Proje tam kapasiteyle çalışmaya başladığında, yani altı enerji bloğu tamamlandığında, santral Hindistan'ın güneyindeki enerji sisteminin ana dayanağı haline gelecektir. Bu durum, 72 milyon nüfuslu Tamil Nadu eyaletinin ve komşu bölgelerin enerji ihtiyacının karşılanmasını, sanayi gelişiminin yeni bir aşamaya taşınmasını sağlayacaktır.

Özbekistan'ın da enerji bağımsızlığını sağlama yolunda nükleer enerjiyi geliştirmeyi planladığı bir dönemde, bölgedeki ve dünyadaki bu tür büyük projelerin seyri, sektör uzmanları için önemli bir deneyim okulu görevi görmektedir.