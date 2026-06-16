Vivo uygun fiyatlı T5 Lite 5G akıllı telefonunu hazırlıyor: 6500 mAh batarya ve 120 Hz ekran

·22·Teknoloji
Vivo uygun fiyatlı T5 Lite 5G akıllı telefonunu hazırlıyor: 6500 mAh batarya ve 120 Hz ekran

Çinli Vivo şirketi, popüler T serisini genişletmek amacıyla yeni T5 Lite 5G modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Bu cihaz uygun fiyat segmentinde yer alsa da, uzun pil ömrü ve güçlü koruma sistemiyle birçok kullanıcının dikkatini çekmesi bekleniyor. Ixbt.com haberi veriyor.

XpertPick yayını tarafından açıklanan özel bilgilere göre, yeni akıllı telefonun temel avantajı otonom çalışma performansında ortaya çıkıyor. Cihaza 6500 mAh kapasiteli devasa bir batarya yerleştirilmiş olup, 44 watt hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu değer birçok amiral gemisi modelden bile daha yüksek olup, cihazın birkaç gün boyunca şarj edilmeden çalışmasını sağlıyor.

Teknik özellikler ve ekran özellikleri

Vivo T5 Lite 5G modeli 6,74 inç LCD ekrana sahip. Ekranın 120 Hz yenileme hızı, arayüzün akıcı çalışmasına hizmet ediyor. Çözünürlük HD+ olsa da, 1200 nit'e ulaşan parlaklık sayesinde güneşli havalarda bile verileri rahatça okuma imkanı mevcut.

Akıllı telefonun içinde MediaTek Dimensity 6300 işlemci yer alıyor. Bu çip; günlük uygulamalar, mesajlaşma uygulamaları ve orta segment gereksinimli oyunlar için istikrarlı bir performans garanti ediyor. Bellek konfigürasyonu kullanıcı ihtiyacına göre birkaç farklı seçenekle sunulacak:

  • 4 GB RAM ve 128 GB depolama;
  • 6 GB RAM ve 128 GB depolama;
  • 6 GB RAM ve 256 GB depolama.
Kamera konusunda Vivo aşırı karmaşıklığa gitmemiş. Cihazın arka panelinde, gün ışığında kaliteli fotoğraflar çekmeye olanak tanıyan 50 megapiksellik ana modül bulunuyor. Ön kısımda ise görüntülü aramalar ve selfie'ler için 8 megapiksellik bir kamera öngörülmüş.

Koruma ve dış görünüş

Akıllı telefon gövdesi IP65 standardına göre toza ve su sıçramalarına karşı korumalıdır. Bu, orta segment cihazlar için önemli bir avantajdır. Cihazın kalınlığı 8,39 mm, ağırlığı ise yaklaşık 209 gram olup; Twilight Shadow ve Ocean Blue renklerinde satışa çıkması bekleniyor.

Vivo markasının T serisi, uygun fiyatı ve güvenilirliği ile tanınıyor. T5 Lite 5G modelinin çıkışı, özellikle uzun pil ömrü arayan kullanıcılar için ideal olabilir. Şu an için cihazın resmi tanıtım tarihi ve fiyatı açıklanmadı, ancak içeriden gelen bilgiler fiyatının rekabetçi olacağını vurguluyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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