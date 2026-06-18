Yapay Zeka Pazarında Asıl Kazananlar Teknoloji Sahipleri Değil, Uygulamalar Olacak

Risk sermayesi piyasasının deneyimli ismi ve Facebook projesinin potansiyelini erkenden fark edenlerden biri olan Chi-Hua Chien, yapay zeka (AI) alanının geleceğine dair beklenmedik öngörülerde bulunuyor. Chien'e göre, günümüzde AI modelleri geliştiren büyük altyapı şirketleri değil, bu teknolojiyi tüketicilere ulaştıran uygulamalar en büyük gelir kaynağı haline gelecek. Techcrunch.com haber veriyor.

Goodwater Capital kurucularından biri olan Chien, yirmi yıllık deneyimine dayanarak teknolojik döngülerin tekrarlandığını vurguluyor. Analizlerine göre, kişisel bilgisayarlar, internet ve mobil iletişim dönemlerinde de asıl değer altyapıdan ziyade uygulama yazılım katmanında toplandı. Örneğin, mobil iletişim döneminde altyapı şirketleri 700 milyar dolar değer yaratırken; Netflix, Spotify, Meta ve Uber gibi uygulamalar 3,7 trilyon dolarlık bir piyasa değerlemesi oluşturdu.

Altyapının Değer Kaybetmesi ve Yeni Fırsatlar

Şu anda birçok yatırımcı NVIDIA veya OpenAI gibi devlere odaklansa da, Chi-Hua Chien kısa süre içinde AI modellerinin sıradan bir meta (commodity) haline geleceğini öngörüyor. Bu, zamanla en karmaşık AI modelleri ile basit akıllı telefonlarda çalışan programlar arasındaki farkın keskin bir şekilde azalacağı anlamına geliyor. Şu an iki yıl olan bu farkın, önümüzdeki yıla kadar üç aya düşmesi bekleniyor.

Uzmana göre, yapay zeka çağının kazananları teknolojinin kendisini satanlar değil, onu kullanarak insanların hayatını kolaylaştıran servisler olacak. Bu süreç internet dönemindeki durumu anımsatıyor: O zaman da ağ donanımı üreticilerinden ziyade, internet üzerinden hizmet veren şirketler daha fazla kâr elde etmişti.

Risk Sermayesi Pazarı ve Yatırım Stratejileri

Chien, mevcut risk sermayesi pazarındaki değişimlere de değindi. Sözlerine göre, büyük yatırım firmaları dikey olarak entegre oldu ve artık diğer ortaklara ihtiyaç duymuyorlar. Bu durum, pazarda rekabetin artmasına ve şirket değerlerinin yapay olarak yükseltilmesine yol açıyor. "Hızlı finansman" olarak adlandırılan uygulama nedeniyle girişimler, birkaç ay içinde değerlemelerini kat kat artırabiliyor.

Özbek kullanıcılar ve yerel girişimler için bu eğilim büyük önem taşıyor. Küresel pazarda AI modellerinin açık hale gelmesi ve ucuzlaması, yerel geliştiricilere pahalı altyapılar kurmadan, hazır modelleri kullanarak özgün ürünler yaratma imkanı sunuyor. Chien'e göre, gelecekte şu alanlar en gelecek vadedenler olacaktır:

Sağlık ve tıbbi teknolojiler;

Fintech ve kişisel finans yönetimi;

Eğlence içeriği ve medya;

Tüketiciler için günlük dijital asistanlar.

Sonuç olarak Chi-Hua Chien, Amerikalıların veya diğer halkların sosyal yaşamlarını ve finansal verilerini tek bir "süper uygulamaya" emanet etmesine şüpheyle bakıyor. Ona göre, AI çağında da uzmanlaşmış ve insan davranışlarını derinlemesine anlayan uygulamalar pazar liderliğini koruyacaktır.