OpenAI IPO Eşiğinde: Şirket Google Efsanesini ve Beyaz Saray Danışmanını Kadrosuna Kattı

·27·Teknoloji
OpenAI IPO Eşiğinde: Şirket Google Efsanesini ve Beyaz Saray Danışmanını Kadrosuna Kattı

Yapay zeka dünyasının lideri olarak kabul edilen OpenAI, halka arz (IPO) sürecine hazırlıklar kapsamında personel politikasında büyük değişiklikler yapıyor. Şirket, sektörün gerçek efsanesi olan Google DeepMind temsilcisi Noam Shazeer ile ABD'nin eski başkanı Donald Trump yönetiminde görev yapmış olan Dean Ball'u ekibine dahil etti. Bu adım, OpenAI için sadece teknolojik üstünlük değil, aynı zamanda siyasi ve stratejik istikrarı sağlamak açısından da büyük önem taşıyor. Techcrunch.com haber veriyor.

Noam Shazeer, modern generatif yapay zeka teknolojilerinin kurucularından biri olarak kabul edilir. Bugün ChatGPT gibi sistemlerin temelini oluşturan Transformer mimarisini tanımlayan ve 2017 yılında yayınlanan ünlü “Attention Is All You Need” bilimsel makalesinin ortak yazarıdır. Shazeer uzun yıllar Google bünyesinde çalışmış ve Character AI girişimini kurmuştur. Onun OpenAI ekibine katılmasıyla şirketin teknolojik kapasitesinin yeni bir seviyeye taşınması bekleniyor.

Stratejik Gelecek ve Hükümet İlişkileri

Şirketin bir diğer önemli kazanımı ise OpenAI bünyesinde yeni kurulan “Strategic Futures” (Stratejik Gelecek) ekibine liderlik edecek olan Dean Ball'dur. Ball, daha önce Beyaz Saray'da yapay zeka eylem planının geliştirilmesinde yer almış deneyimli bir uzmandır. Doğrudan şirketin strateji direktörü Jason Kwon ile koordineli olarak çalışacaktır.

Dean Ball'un ifadelerine göre, yeni ekip şu kritik alanlara odaklanacak:

  • Katastrofik risk yönetimi ve güvenlik;
  • Yapay zekanın iş gücü piyasasına etkisi;
  • Hükümetler, özellikle ABD federal hükümeti ve toplumla olan karşılıklı ilişkiler;
  • Sistemlerin kendi kendini geliştirme süreçlerinin kontrolü.
Bu atamalar, OpenAI için rekabetin iyice kızıştığı bir dönemde gerçekleşiyor. Örneğin, ana rakiplerinden biri olan Anthropic şirketi şu anda ABD hükümetinin ciddi baskılarıyla karşı karşıya. Donald Trump yönetimi, Anthropic'in son modelleri olan Fable 5 ve Mythos 5 için ihracat kontrol yasağı getirmiş, bu da söz konusu modellerin tamamen durdurulmasına neden olmuştu.

The Information'ın verilerine göre, Noam Shazeer'ın Google'dan ayrılması sadece teknolojik değil, aynı zamanda iç siyasi görüşlerle de ilgili olabilir. Kurumsal mesajlaşma uygulamalarındaki transseksüel kimlik tanımlamaları ve Gazze'deki savaş hakkındaki görüşleri yönetim tarafından silinmişti. Ancak OpenAI için onun entelektüel kapasitesi, her türlü tartışmalı görüşten daha üstün görülüyor.

Uzmanlara göre OpenAI, bu tür “ağır sıklet” uzmanları bünyesine katarak piyasadaki monopol konumunu güçlendirmek istiyor. IPO eşiğindeki bir şirket için hem teknik dahilerin hem de hükümet koridorlarını iyi bilen içeriden isimlerin varlığı, yatırımcı güvenini kazanmada belirleyici bir faktör olacaktır. Bu hamleler, OpenAI'ın sadece teknolojik bir laboratuvar değil, aynı zamanda küresel politikayı etkileyen güçlü bir korporasyona dönüştüğünün kanıtıdır.

OpenAIGoogleChatGPTYapay ZekaIPO
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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