Baseten girişimi 1,5 milyar dolar yatırım alarak piyasa değerini hızla artırdı

·26·Teknoloji
Baseten girişimi 1,5 milyar dolar yatırım alarak piyasa değerini hızla artırdı

Yapay zeka teknolojileri alanında faaliyet gösteren Baseten girişimi, bir sonraki büyük yatırım turunu tamamlamak üzere. WSJ'nin verdiği bilgilere göre şirket, 1,5 milyar dolar kaynak toplamayı planlıyor ve bu da toplam piyasa değerini kısa sürede 13 milyar dolara ulaştıracak. Techcrunch.com haber veriyor.

Bu finansal başarı, sektör uzmanları için beklenmedik bir durum oldu çünkü Baseten sadece beş ay önce 300 milyon dolarlık yatırım almıştı. Şirket o dönemde 5 milyar dolarla değerlenmişken, yeni anlaşma değerinin altı aydan kısa bir sürede yüzde 160 arttığı anlamına geliyor. Bu büyüme hızı, yapay zeka altyapısına olan ilginin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor.

Yatırım stratejisindeki özgün yaklaşım

İlginç olan şu ki, bu tur "split-priced" olarak adlandırılan bir yöntemle gerçekleştiriliyor. Bu yöntem, girişimlerin toplam değerlerini kağıt üzerinde daha yüksek göstermelerine olanak tanıyor. Bilgilere göre, bazı yatırımcılar şirkete 13 milyar dolarlık değerleme üzerinden yatırım yaparken, diğerleri için bu rakam 11 milyar dolar olarak belirlenmiş. Bu strateji, önde gelen yatırımcıların itibarını korumak ve piyasaya olumlu bir sinyal vermek için kullanılıyor.

Yeni yatırım turuna Spark Capital, Sands Capital, Altimeter Capital ve Wellington Management gibi büyük fonlar öncülük ediyor. 2019 yılında kurulan Baseten, şu anda yapay zeka alanındaki "çıkarım (inference) altın hücumundan" en çok faydalanan katılımcılardan biri haline geldi.

Çıkarım teknolojisi neden önemlidir?

Çıkarım (inference), bir yapay zeka modelinin kullanıcı isteğini (prompt) aldıktan sonra gerçekleştirdiği işlemdir. Baseten, tam olarak bu aşamada işlem hızını artırmaya ve maliyetleri düşürmeye odaklanmıştır. Şirket, istekleri en uygun modellere, özellikle daha ucuz ve verimli açık kaynaklı (open source) alternatiflere yönlendirerek kurumsal müşteriler için tasarruf vaat ediyor.

Günümüzde OpenAI, Google ve Microsoft gibi devler kendi modellerini geliştirirken, Baseten gibi girişimler bu modellerin pratikte uygulanması için gerekli olan altyapı katmanını inşa ediyor. Bu durum, gelişmekte olan pazarlardaki teknoloji şirketleri için de önemli, çünkü yapay zekanın uygulanmasındaki temel engel, hesaplama güçlerinin yüksek maliyetidir.

Uzmanlara göre, Baseten'in topladığı devasa miktardaki kaynaklar, yapay zeka piyasasında bir balon oluştuğuna dair endişeleri de tetikleyebilir. Ancak, çıkarım hizmetlerine olan gerçek talebin artması, bu yatırımların kendini kanıtlamasına temel oluşturuyor.

BasetenYapay ZekaYatırımGirişimTeknoloji
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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