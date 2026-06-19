Anthropic'in Claude Modeli Robot Kontrolünde İnsanları Geride Bıraktı

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Anthropic'in Claude Modeli Robot Kontrolünde İnsanları Geride Bıraktı

Yapay zeka teknolojileri sadece metin ve kod yazımında değil, fiziksel dünyadaki karmaşık görevleri yerine getirmede de insan yeteneklerini geride bırakmaya başladı. Anthropic tarafından yürütülen Project Fetch deneyinin yeni aşaması, Claude Opus 4.7 dil modelinin robotik cihazları yönetmede deneyimsiz operatörlerden onlarca kat daha hızlı ve etkili hareket ettiğini gösterdi. Ixbt.com haber veriyor.

Deneyin ilk aşamasında uzmanlar, Claude Opus 4.1 modelinin yardımıyla çalışan ekiplerle yardımsız çalışan ekiplerin verimliliğini karşılaştırmıştı. O dönemde yapay zeka yardımıyla hareket eden gruplar; sensör bağlantıları, kontrolör ayarları ve otonom hareket programları oluşturmada belirgin bir üstünlük sağlamıştı. Ancak, model o zamanlar henüz tam bağımsızlığa ulaşmamıştı ve mühendisliğin temel aşamalarında insan desteğine ihtiyaç duyuyordu.

Yeni gerçekleştirilen ikinci aşamada ise Claude Opus 4.7 modeli kısmi otonomi koşullarında test edildi. Sonuçlar şaşırtıcı: yeni model, robotu yönetmek için gerekli olan yazılım çözümlerini bağımsız olarak oluşturdu. İnsanın görevi sadece bilgisayarı bağlamak, başlangıç sorgusunu girmek ve komutları onaylamakla sınırlıydı. ixbt.com verilerine göre, Claude Opus 4.7 görevleri ilk aşamadaki herhangi bir insan ekibinden en az 10 kat daha hızlı tamamladı.

Yapay Zekanın Eşi benzeri Olmayan Hızı

Araştırmacıların hesaplamalarına göre, sadece her iki grubun (insanlar ve AI) gerçekleştirdiği somut görevler baz alındığında, Claude modelinin hızı yapay zeka kullanmayan insanlardan 37 kat, onunla iş birliği yapan ekiplerden ise 18 kat daha yüksek oldu. En ilginç nokta ise, model tarafından oluşturulan kod miktarının insanların yazdığı koddan neredeyse on kat daha az olması ve bunun çok daha kompakt ve etkili olduğunun kanıtlanmasıdır.

Şunu belirtmek gerekir ki, bu başarı robotik alanı için özel bir optimizasyonun sonucu değildir. Anthropic uzmanlarına göre, bu verimlilik artışı modellerin genel ölçeklenmesi, yani entelektüel kapasitesinin artmasıyla ilgilidir. Bu eğilim daha önce programlama ve siber güvenlik alanlarında da gözlemlenmişti: önce model insan fikirlerini güçlendirir, ardından insan modele yardımcı olur ve nihayetinde model yeni bir ortamda bağımsız olarak çalışmaya başlar.

Mevcut Eksiklikler ve Gelecek Perspektifleri

Sonuçlar şaşırtıcı olsa da, proje yazarları robotik meselesinin tamamen çözülmediğini belirtiyor. Claude modeli, robotun hareketlerini milimetrik hassasiyetle yönetmede, özellikle topu belirlenen bölgeye geri getirme (fetch) görevinde hala zorluklar yaşıyor. Sistem bazen nesneleri tanımada suboptimal algoritmalar seçti ve hareket yörüngesinin stabilitesini sağlayamadı.

  • Model, karmaşık geri bildirim sistemlerinde henüz insan sezgileriyle yarışamıyor;
  • Çevreden gelen sinyallere dayanarak hareketleri sürekli düzeltmede hatalar gözlemleniyor;
  • Şu an için sistem yalnızca yazılım düzeyinde yüksek verimlilik gösteriyor.
Sonuç olarak, Anthropic deneyi, yapay zekanın fiziksel robotlarla etkileşiminin yeni bir aşamaya geçtiğini gösterdi. Yakın gelecekte bu teknolojilerin üretim, lojistik ve hizmet sektörlerinde insan emeğini önemli ölçüde hafifletmesi veya tamamen yerini alması bekleniyor.

AnthropicClaudeRobotikYapay ZekaProject Fetch
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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