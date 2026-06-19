Apple ve Intel İş Birliği: ABD Teknoloji Endüstrisinde Yeni Bir Dönem mi Başlıyor?

ABD'nin yeni seçilen başkanı Donald Trump, Truth Social hesabında teknoloji dünyası için beklenmedik bir açıklama yaptı. Trump'a göre, Apple şirketi gelecekteki çiplerinin üretimi konusunda Intel ile iş birliği yapmayı kabul etti. Bu anlaşma, Amerika yarı iletken endüstrisini yeniden canlandırma yolunda stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor. Ixbt.com haber veriyor.

Trump açıklamasında, Intel'in ABD ekonomisi için önemini özellikle vurguladı. Ona göre, önceki yönetimler döneminde yarı iletken üretim kapasiteleri Tayvan ve diğer ülkelere kaydı. "Her şeyi kendimiz tasarlıyoruz ancak bunları tam burada, Amerika'da üretmeliyiz," diye belirtti. Bu süreçte devletin, Intel'in %10 hissesine sahip olması karşılığında şirkete destek vereceğini bildirdi.

Küresel üretim zincirindeki değişiklikler

Şu anda Apple'ın ana üretim ortağı Tayvanlı TSMC devi konumunda. Intel ile anlaşma resmi olarak onaylanırsa, bu durum Apple'ın tek bir tedarikçiye olan bağımlılığını azaltmasına ve tedarik zincirini daha esnek hale getirmesine olanak tanıyacak. ixbt.com verilerine göre, Apple, Intel'in 18A-P teknolojik sürecinin imkanlarını değerlendirmek için gerekli araçları halihazırda teslim almış durumda.

Tahminlere göre, iş birliği kapsamında Intel fabrikalarında 2027 yılında tanıtılması beklenen yeni M serisi işlemciler ve iPhone akıllı telefonlar için tasarlanan A22 çiplerinin bazı versiyonları üretilebilir. Ayrıca Apple, AI odaklı çiplerinde Intel tarafından geliştirilen EMIB paketleme teknolojisini kullanmayı planlıyor.

NVIDIA ve Tesla da Intel ile İş Birliğinde

Donald Trump'ın sözlerine göre, sadece Apple değil, diğer büyük teknoloji devleri de Intel ile iş birliğine çekildi. Özellikle NVIDIA, birinci sınıf çiplerini Intel kapasitelerinde üretmeyi kabul ederken, Elon Musk dünyanın en büyük TerraFab çip fabrikasını Intel mühendislik ekibiyle iş birliği içinde kurma konusunda anlaştı.

Bu projeler sonucunda Intel'in piyasa değerinin hızla arttığı söyleniyor. Trump'ın belirttiğine göre, teklif sunulduğunda şirketin değeri yaklaşık 100 milyar dolarken, şu anda 600 milyar doları aşmış durumda. Bu da ABD devlet hissesinin değerinin 60 milyar dolardan fazla olduğu anlamına geliyor.

Şu ana kadar ne Apple ne de Intel bu iş birliği hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Sektör uzmanları bu haberleri ihtiyatla karşılıyor, çünkü üretimi bir fabrikadan diğerine taşımak, yıllarca hazırlık gerektiren karmaşık bir teknik süreçtir. Buna rağmen, ABD hükümetinin yarı iletken bağımsızlığına yönelik çabaları, küresel teknoloji pazarındaki güç dengelerini tamamen değiştirebilir.