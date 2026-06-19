Hindistan'da Telegram Engellemesi VPN ve Alternatif Mesajlaşma Uygulamalarına Talebi Artırdı

Hindistan hükümetinin sınavlardaki kopya girişimleriyle mücadele kapsamında Telegram mesajlaşma uygulamasına erişimi geçici olarak kısıtlamasının ardından, ülkede VPN hizmetlerine ve alternatif iletişim uygulamalarına olan talep benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştı. Analiz şirketi Appfigures'ın verilerine göre, kısıtlamanın açıklandığı gün, 2025 yılının başından bu yana Hindistan'daki VPN uygulaması indirmelerinde en yüksek rakam kaydedildi. Techcrunch.com haberi veriyor.

İstatistiksel verilere göre, temel VPN hizmetlerinin günlük indirme sayıları yüzde 49 artarak ortalama 139 binden 208 bine yükseldi. Özellikle Proton VPN ve Turbo VPN gibi servisler kullanıcılar arasında en popüler olanlar haline geldi. Proton VPN uygulaması Apple App Store'da yüzde 113, Google Play platformunda ise yüzde 64 oranında daha fazla indirilmeye başlandı. Ayrıca NordVPN ve ExpressVPN gibi popüler servisler de belirgin bir artış kaydetti.

Sınav Güvenliği ve Hükümet Kararı

Telegram platformunun 22 Haziran'a kadar kısıtlanmasının nedeni, ülkenin en büyük giriş sınavı olan NEET (Undergraduate) öncesinde kopya çekenlerin faaliyetlerinin artması oldu. Hindistan hükümeti, bu önlemin sahte sınav sorularının yayılmasını ve adayların dolandırılmasını önlemek için gerekli olduğunu vurguluyor. Ancak Telegram yönetimi, bu karara karşı Delhi Yüksek Mahkemesi'ne başvurarak, tüm platformu engellemek yerine belirli içeriklerle mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.

TechCrunch'ın haberine göre Proton şirketi, Hindistan'dan kayıt sayılarının normal seviyelerin yüzde 120 üzerine çıktığını bildirdi. Şirket temsilcileri, Hindistan pazarının zaten bu servis için en büyük pazarlardan biri olması nedeniyle bu durumu "son derece dikkat çekici" olarak değerlendiriyor. Kanada merkezli Windscribe servisi de uygulamasının indirme sayısının yüzde 89 arttığını doğruladı.

Alternatif Mesajlaşma Uygulamalarına Geçiş

Kullanıcılar sadece VPN aracılığıyla engelleri aşmakla kalmıyor, aynı zamanda Telegram yerine diğer güvenli mesajlaşma uygulamalarını kullanmaya yöneliyorlar. Appfigures verilerine göre, Hindistan'da Signal uygulamasının indirme oranı Google Play Store'da yüzde 322, App Store'da ise yüzde 72 arttı. Ayrıca Viber mesajlaşma uygulamasına olan ilginin de yüzde 216 arttığı gözlemlendi.

Uzmanlara göre, bu tür bir eğilim genellikle internet özgürlüğünün kısıtlandığı veya belirli popüler servislerin engellendiği bölgeler için karakteristiktir. Sensor Tower analistleri, Haziran ayı ortalarında VPN kategorisindeki tüm uygulamalar için büyüme hızının, önceki haftalardaki düşüşü tamamen telafi ettiğini belirtiyor.

Şu anda Hindistan hükümeti ile teknoloji devleri arasındaki bu durum, dijital güvenlik ve bilgi özgürlüğü arasındaki denge meselesini yeniden gündeme taşıdı. Telegram kısıtlamasının geçici olması beklense de, kullanıcıların kitlesel olarak alternatif araçlara geçişi pazar konjonktürünü önemli ölçüde etkileyebilir.