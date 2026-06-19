Rusya'da mikroçip üretimi için yeni teknolojik kompleks inşa ediliyor

·27·Teknoloji
Rusya'da mikroçip üretimi için yeni teknolojik kompleks inşa ediliyor

Rusya'nın Zelenograd şehrinde, mikroçiplerin metalizasyonuna yönelik ilk yerli endüstriyel tesis için özel bir “temiz oda” ve mühendislik sistemleri kompleksi inşa ediliyor. Element grup şirketleri tarafından yürütülen bu proje, Batı yaptırımları koşullarında mikroelektronik alanında ithalat ikamesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu bilgiyi Ixbt.com aktardı.

ixbt.com verilerine göre, projenin mühendislik kısmının tasarımı için düzenlenen ihalede “Sistemniye resheniya” şirketi kazanan oldu. Sözleşme bedeli 21 milyon ruble olup, test merkezi yaklaşık 350 metrekarelik bir alana kurulacak. Burada, ABD'li Applied Materials ve İsviçreli Evatec şirketlerinin ekipmanlarına alternatif olan yerli bir vakum püskürtme sistemi kurulacak.

Teknolojik süreç ve uluslararası standartlar

Yeni tesisin, 200 milimetrelik plakalar üzerinde 180 ve 90 nanometre teknolojik süreçler temelinde mikroçip üretimini sağlaması bekleniyor. Tesis; alüminyum, titanyum ve titanyum nitrür katmanlarının kaplanması görevini üstlenecek. Bu katmanlar, mikroçiplerde iletken yolların ve koruyucu kaplamaların oluşturulması için kritik öneme sahiptir.

Bu tür yüksek hassasiyetli ekipmanlar için aşırı sıkı kontrol edilen bir ortam gereklidir. Projeye göre, ana çalışma alanı ISO 6 temizlik seviyesine, yardımcı odalar ise ISO 8 standardına uygun olmalıdır. Bu, havadaki 0,3 mikrona kadar olan partiküllerin filtreleneceği, sıcaklığın +22 derece civarında tutulacağı ve nemin yüzde 50'yi geçmeyeceği anlamına geliyor.

Finansman ve perspektifler

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, bu tesisin geliştirilmesi için 2026 yılına kadar yaklaşık 2 milyar ruble ayırmayı planlıyor. Proje, sekiz modüllü bir vakum püskürtme sistemi ve silikon plakalarla çalışmak için iki robotik manipülatörü içeriyor. Tüm teknolojik kompleksin Eylül 2030 sonuna kadar faaliyete geçirilmesi hedefleniyor.

Sektör uzmanlarına göre, mikroelektronik için “temiz odalar” oluşturmak en karmaşık ve maliyetli görevlerden biri olmaya devam ediyor. Rusya kendi teknolojisini geliştirmeye çalışsa da, bileşenlerin bir kısmı hala yurt dışından, özellikle Çin'den getiriliyor. Orta Asya bölgesi, özellikle Özbekistan için de bu tür teknolojik gelişmeler, gelecekte yüksek teknolojili ekipman tedarik zincirini etkileyebilir.

MikroelektronikTeknolojiRusyaİnovasyonSanayi
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Kanada Bağımsız Uzay Çağına Adım Atıyor: NordSpace Yeni Roket Fabrikasını AçtıKanada Bağımsız Uzay Çağına Adım Atıyor: NordSpace Yeni Roket Fabrikasını AçtıBugün, 08:27Hindistan'da Telegram Engellemesi VPN ve Alternatif Mesajlaşma Uygulamalarına Talebi ArtırdıHindistan'da Telegram Engellemesi VPN ve Alternatif Mesajlaşma Uygulamalarına Talebi ArtırdıBugün, 06:26Elastic, DeductiveAI Startup'ını 85 Milyon Dolara Satın AlıyorElastic, DeductiveAI Startup'ını 85 Milyon Dolara Satın AlıyorBugün, 05:55Boeing Uzayda Kuantum Ağı Kurma Yolunda Önemli Bir Testi Başarıyla TamamladıBoeing Uzayda Kuantum Ağı Kurma Yolunda Önemli Bir Testi Başarıyla TamamladıBugün, 05:25Apple ve Intel İş Birliği: ABD Teknoloji Endüstrisinde Yeni Bir Dönem mi Başlıyor?Apple ve Intel İş Birliği: ABD Teknoloji Endüstrisinde Yeni Bir Dönem mi Başlıyor?Bugün, 04:55Bosch İlk Kez Elektrik Bisikletler İçin Tekerlek İçi Motor TanıttıBosch İlk Kez Elektrik Bisikletler İçin Tekerlek İçi Motor TanıttıBugün, 04:29
İlanlarİş birliği
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı