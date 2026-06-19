Rusya'da mikroçip üretimi için yeni teknolojik kompleks inşa ediliyor

Rusya'nın Zelenograd şehrinde, mikroçiplerin metalizasyonuna yönelik ilk yerli endüstriyel tesis için özel bir “temiz oda” ve mühendislik sistemleri kompleksi inşa ediliyor. Element grup şirketleri tarafından yürütülen bu proje, Batı yaptırımları koşullarında mikroelektronik alanında ithalat ikamesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu bilgiyi Ixbt.com aktardı.

ixbt.com verilerine göre, projenin mühendislik kısmının tasarımı için düzenlenen ihalede “Sistemniye resheniya” şirketi kazanan oldu. Sözleşme bedeli 21 milyon ruble olup, test merkezi yaklaşık 350 metrekarelik bir alana kurulacak. Burada, ABD'li Applied Materials ve İsviçreli Evatec şirketlerinin ekipmanlarına alternatif olan yerli bir vakum püskürtme sistemi kurulacak.

Teknolojik süreç ve uluslararası standartlar

Yeni tesisin, 200 milimetrelik plakalar üzerinde 180 ve 90 nanometre teknolojik süreçler temelinde mikroçip üretimini sağlaması bekleniyor. Tesis; alüminyum, titanyum ve titanyum nitrür katmanlarının kaplanması görevini üstlenecek. Bu katmanlar, mikroçiplerde iletken yolların ve koruyucu kaplamaların oluşturulması için kritik öneme sahiptir.

Bu tür yüksek hassasiyetli ekipmanlar için aşırı sıkı kontrol edilen bir ortam gereklidir. Projeye göre, ana çalışma alanı ISO 6 temizlik seviyesine, yardımcı odalar ise ISO 8 standardına uygun olmalıdır. Bu, havadaki 0,3 mikrona kadar olan partiküllerin filtreleneceği, sıcaklığın +22 derece civarında tutulacağı ve nemin yüzde 50'yi geçmeyeceği anlamına geliyor.

Finansman ve perspektifler

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, bu tesisin geliştirilmesi için 2026 yılına kadar yaklaşık 2 milyar ruble ayırmayı planlıyor. Proje, sekiz modüllü bir vakum püskürtme sistemi ve silikon plakalarla çalışmak için iki robotik manipülatörü içeriyor. Tüm teknolojik kompleksin Eylül 2030 sonuna kadar faaliyete geçirilmesi hedefleniyor.

Sektör uzmanlarına göre, mikroelektronik için “temiz odalar” oluşturmak en karmaşık ve maliyetli görevlerden biri olmaya devam ediyor. Rusya kendi teknolojisini geliştirmeye çalışsa da, bileşenlerin bir kısmı hala yurt dışından, özellikle Çin'den getiriliyor. Orta Asya bölgesi, özellikle Özbekistan için de bu tür teknolojik gelişmeler, gelecekte yüksek teknolojili ekipman tedarik zincirini etkileyebilir.