Kanada Bağımsız Uzay Çağına Adım Atıyor: NordSpace Yeni Roket Fabrikasını Açtı

·4·Teknoloji
Kanada Bağımsız Uzay Çağına Adım Atıyor: NordSpace Yeni Roket Fabrikasını Açtı

Kanada'nın NordSpace havacılık ve uzay şirketi, Ontario eyaletinin Markham şehrinde yeni Rocket Factory 1 (RF-1) üretim kompleksini devreye aldı. Bu adım, ülkenin uzaya erişim konusundaki egemenliğini sağlama ve yabancı tedarikçilere olan bağımlılığı azaltma yolunda önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Ixbt.com'un aktardığına göre, yeni fabrika Kanada'ya kendi roketlerini bağımsız olarak tasarlama ve üretme imkanı tanıyacak. Ixbt.com haberi veriyor.

Yeni kompleksin alanı yaklaşık 5 570 metrekare olup, şirketin önceki merkezinden yaklaşık 10 kat daha büyüktür. Bu kapsamlı altyapı, NordSpace'in sadece hafif ve orta sınıf roket taşıyıcılarını değil, aynı zamanda karmaşık uzay sistemlerini de seri üretim rejimine geçirmesine olanak tanıyacak. Bu durum, Kanada teknoloji endüstrisi için yeni iş imkanları ve ihracat potansiyeli anlamına geliyor.

NordSpace CEO'su Rahul Goel, RF-1 fabrikasının açılışını ulusal uzay kapasitesini geliştirme yolunda stratejik bir aşama olarak nitelendirdi. Goel, gerçek egemenliğe ulaşmak için üretimden uzman yetiştirmeye ve test altyapısına kadar tüm teknolojik zincirin ülke kontrolünde olması gerektiğini vurguladı. Aksi takdirde, uzay teknolojileri alanında uluslararası sağlayıcılara bağımlılık devam edecektir.

Kapsamlı Planlar ve Yeni Projeler

Şirket, bu yılın sonuna kadar Taiga adlı test roketini fırlatmayı planlıyor. Kesin tarih henüz açıklanmamış olsa da, bu uçuşun yeni fabrikanın teknik kapasitesini pratikte kanıtlaması bekleniyor. Aynı zamanda NordSpace, daha da büyük bir proje olan Rocket Factory 2 (RF-2) kompleksi üzerinde çalışmaya başladı. 18 580 metrekarelik alana sahip olacak bu ikinci fabrika, Tempest roketlerinin üretimine odaklanacak.

Tempest roketi, alçak dünya yörüngesine 5 000 kilogramdan fazla faydalı yük taşıma kapasitesine sahip, yeniden kullanılabilir orta sınıf bir taşıyıcı olacak. İnşaat için arazi halihazırda satın alındı ve çalışmaların bu yılın ikinci yarısında başlaması öngörülüyor. Bu proje, Kanada'yı küresel uzay pazarında ciddi bir oyuncu haline getirebilir.

Şu anda NordSpace, üç ana tesisten oluşan dikey entegre bir sistem oluşturuyor:

  • Markham'daki RF-1: Mühendislik çalışmaları, üretim ve görev kontrol merkezi;
  • Doğu Ontario'daki Area 66: Roket motoru test poligonu;
  • Newfoundland ve Labrador'daki Atlantic Space Complex (ASX): Şirketin kendi uzay üssü.
Şunu belirtmek gerekir ki, ASX uzay üssü Kanada hükümetinden çevresel izinleri çoktan almış durumda ve orada iki fırlatma rampasının inşaatı devam ediyor. NordSpace, bu altyapı aracılığıyla sadece kendi ihtiyaçlarını karşılamayı değil, aynı zamanda müttefik ülkelere yüksek teknoloji hizmetleri ihraç etmeyi hedefliyor. Bu tür projeler, uzay keşfinde özel sektörün rolünün ne kadar arttığını bir kez daha kanıtlıyor.

NordSpaceKanadaUzayRoketTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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