FSP, Computex 2026 Fuarında 3,3 kW Güç Kaynağı ve Yeniliklerini Sergiledi

·26·Teknoloji
FSP, Computex 2026 Fuarında 3,3 kW Güç Kaynağı ve Yeniliklerini Sergiledi

Tayvan'da düzenlenen prestijli Computex 2026 fuarında FSP, yüksek performanslı kişisel bilgisayarlar, iş istasyonları ve yapay zeka sistemleri (AI PC) için tasarlanmış yeni nesil cihazlarını tanıttı. Şirketin standı “Powering AI Together” sloganı altında organize edildi ve temel odak noktası, ürünlerin yerel yapay zeka yüklerine uyumluluğu oldu. Ixbt.com haber veriyor.

Fuarın en dikkat çekici sergilerinden biri FSP Cannon 3300W güç kaynağı oldu. Cannon serisi tarihsel olarak birçok ekran kartını beslemek, özellikle madencilik görevleri için oluşturulmuştu. Ancak, ixbt.com'un bilgisine göre, bu cihaz artık birden fazla GPU ile çalışan yapay zeka istasyonları için bir çözüm olarak sunuluyor. Yeni modelin gücü 2,5 kW'dan 3,3 kW'a çıkarıldı; cihaz altı adet 12V-2x6 konnektöre ve 80 Plus Platinum sertifikasına sahip.

Cannon 3300W teknik olarak da tamamen yenilendi: Temelini Japon kondansatörler ve GaN (galyum nitrür) teknolojisi oluşturuyor. Genellikle kompakt dizüstü bilgisayar adaptörlerinde kullanılan bu teknoloji, bu kez devasa bir güç kaynağında uygulandı. Üreticinin belirttiğine göre, cihaz yalnızca yüzde 90'ın üzerindeki yüklerde belirgin bir gürültü çıkarmaya başlıyor, bu da verimliliğinin çok yüksek olduğunu gösteriyor.

Kompakt sistemler ve beyaz renkli amiral gemileri

Şirket, kompakt sistem tutkunlarını da unutmadı. Fuarda SFX-L formatındaki Dagger PM 1200W modeli sergilendi. ATX 3.1 ve PCIe 5.1 standartlarını destekleyen bu blok, 80 Plus Platinum sertifikasına sahip olup, tam modüler yapıda, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Bu, küçük hacimli kasalarda bile güçlü ekran kartlarının kullanılmasına olanak tanıyor.

Ayrıca, şirketin popüler amiral gemisi Mega Ti 1650W modelinin beyaz renkli versiyonu olan White Edition da gösterildi. 80 Plus Titanium sertifikalı bu blok, ultra yüksek güç gereksinimi olan oyun bilgisayarları için tasarlanmış. Eco modu, sistem yükü yüzde 40'ın altına düştüğünde fanı tamamen durdurarak mutlak sessizlik sağlıyor.

Kasalar ve yenilikçi soğutma sistemleri

FSP standındaki en çekici ürünlerden biri M581 kasası oldu. “Akvaryum” formatındaki bu kasa, kavisli cam tasarımıyla öne çıkıyor. Cihazın belirgin özellikleri şunlardır:

  • Arka fana entegre edilmiş küçük ekran (sıcaklık ve dönüş hızını gösterir);
  • Dönebilen ön fan bloğu (hava akışını doğrudan ekran kartına yönlendirme imkanı);
  • Sistem ısınmasına göre rengini değiştiren akıllı aydınlatma sistemi;
  • 445 mm'ye kadar olan ekran kartlarını ve kabloları arka taraftan bağlanan anakartları destekleme.
Buna ek olarak FSP, AL36 adı verilen 360 mm'lik sıvı soğutma sistemini de tanıttı. Bu cihazın temel avantajı, ayarları için herhangi bir özel yazılım gerektirmemesi. Ayrıca fuarda, geçen yıl tanıtılan U500 kasası da yeni bir bağlamda — yapay zeka tabanlı iş istasyonlarının temeli olarak yeniden sergilendi.

FSPComputex 2026Cannon 3300WAI PCTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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