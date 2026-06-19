Hindistan'da Telegram engellendi: 150 milyon kullanıcı iletişimsiz kaldı

·31·Teknoloji
Hindistan'da Telegram engellendi: 150 milyon kullanıcı iletişimsiz kaldı

Hindistan hükümeti, sınavlardaki kopya ve dolandırıcılıkla mücadele kapsamında Telegram haberleşme uygulamasına geçici bir yasak getirdi. Yeni Delhi Yüksek Mahkemesi, platformun bu kısıtlamaya karşı yaptığı itirazı reddetti. Sonuç olarak, dünyanın en büyük pazarlarından birinde 150 milyondan fazla kullanıcı popüler servise erişim imkanını kaybetti. Bunu Ixbt.com bildiriyor .

Bu sert önlem, ülkedeki tıp fakültelerine giriş için düzenlenen ulusal sınavlar nedeniyle alındı. Daha önce, soruların sızdırıldığı iddiaları nedeniyle sınav sonuçları iptal edilmişti. Hindistan Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, mesajlaşma uygulamasındaki bazı kanalların gelecek sınav sorularını sattığına dair endişelerin ardından 22 Haziran'a kadar engelleme kararı aldı.

Mahkeme kararı ve teknoloji devlerinin tepkisi

ixbt.com verilerine göre, yargıç Tejas Karia hükümetin bu kararını yasal ve belirlenen prosedürlere tamamen uygun buldu. Yasak ilan edildikten birkaç saat sonra yerel telekomünikasyon şirketlerinin yanı sıra Google ve Apple gibi devler, Telegram uygulamasını mağazalarından kaldırdı ve erişimi kısıtladı.

Telegram kurucusu Pavel Durov bu durumu sert bir şekilde eleştirdi. Durov'a göre, bu tür önlemler platformun milyonlarca masum kullanıcısını cezalandırmakla eşdeğerdir. Durov, sınav materyallerinin sızdırılmasıyla ilgili sorunların zaten diğer platformlara kaydığını ve sadece tek bir servisi engellemenin sorunu çözmeyeceğini vurguladı.

Durum daha da karmaşıklaşarak, Hindistan'ın Reliance telekomünikasyon şirketi tarafından uygulanan BGP hijacking (rota gaspı) yöntemi nedeniyle engellemenin etkisi ülke dışına da yayıldı. Sonuç olarak, BAE ve diğer komşu bölgelerdeki milyonlarca kullanıcı da mesajlaşma uygulamasına erişimde sorunlar yaşadı.

Telegram yönetimi, hükümetle iş birliği yapmaya hazır olduğunu belirterek, sınavlarla ilgili yasa dışı içerik paylaşan 900'den fazla bağlantıyı sildiğini açıkladı. Buna rağmen, resmi Delhi yönetimi sınav süreçleri tamamen tamamlanana kadar kısıtlamaları gevşetme niyetinde değil.

Bu olay, küresel teknoloji dünyasında devletlerin dijital platformlar üzerindeki kontrolünü artırdığının bir başka kanıtı oldu. Özbekistanlı kullanıcılar için de Telegram'ın en temel iletişim aracı olduğu göz önüne alındığında, büyük pazarlardaki bu tür engellemeler platformun genel istikrarını ve uluslararası politikasını önemli ölçüde etkileyebilir.

TelegramHindistanPavel DurovEngellemeTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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