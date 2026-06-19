Samsung yeni nesil Galaxy M47 5G akıllı telefonuyla tanıştırmaya hazırlanıyor

·2·Teknoloji
Samsung yeni nesil Galaxy M47 5G akıllı telefonuyla tanıştırmaya hazırlanıyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, popüler "M" serisinin yeni modeli Galaxy M47 5G akıllı telefonu için resmi reklam kampanyasını başlattı. Hindistan pazarında çıkış yapması beklenen cihaz, marka tarafından "yeni seviyede bir canavar" olarak tanımlanıyor. Sosyal medyadaki kısa videolarla tanıtılan gadget, önceki nesil temsilcilerinden önemli ölçüde farklılaşacağını ve performans konusunda büyük bir sıçrama vaat ediyor. Ixbt.com haberi veriyor.

Şirketin sunduğu bilgilere göre, Galaxy M47 5G çoklu görev (multitasking) modunda Galaxy M36 modeline kıyasla dört kat daha hızlı çalışıyor. Bu gösterge, kullanıcılara aynı anda birden fazla ağır uygulamayı sorunsuz bir şekilde kullanma imkanı tanıyor. Ayrıca üreticiler, oyun oturumlarının süresinin de dört kat artacağını vurguluyor; bu da cihazın enerji verimliliğinin ve batarya kapasitesinin önemli ölçüde iyileştirildiğine işaret ediyor.

Teknik özellikler ve dış görünüş

ixbt.com yayıncısının haberine göre, yeni akıllı telefonun gövdesi önceki modellere göre dört kat daha dayanıklı olarak tasarlanmış. Görsel olarak Galaxy M47 5G, modern trendlere uygun olarak düz yan çerçevelere sahip olacak. Cihazın arka paneli koyu kırmızı veya bordo renklerinde sunulması bekleniyor. Kamera bloğu ise üç modülden oluşuyor ve Galaxy M36 tasarımından biraz farklılık gösteriyor.

Samsung şu an için akıllı telefonun tam teknik özelliklerini gizli tutuyor. Ancak Geekbench veri tabanında ortaya çıkan test sonuçları bazı detayları açığa çıkardı. Tahminlere göre, yeni "canavar" Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 işlemci ile donatılacak. Bu chipset, orta segment cihazlar için yüksek performans ve 5G ağında kararlı çalışma sağlıyor.

Bellek konusuna gelince, cihazın en az 8 GB RAM kapasiteli bir versiyonunun satışa çıkması bekleniyor. Yazılım tarafında ise Galaxy M47 5G'nin en güncel Android 16 işletim sistemi ve Samsung'un One UI arayüzü ile çalışacağı tahmin ediliyor. Bu da akıllı telefonun uzun süre güncel yazılım güncellemeleri almasını garanti ediyor.

Özbekistan pazarı için Samsung'un "M" serisi akıllı telefonları, her zaman uygun fiyatı ve güçlü bataryasıyla ilgi çekici olmuştur. Galaxy M47 5G modeli de uzun süre şarj tutma özelliği ve sağlam gövdesiyle yerel kullanıcılar arasında popüler olabilir. Resmi tanıtım tarihi ve fiyatların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

SamsungGalaxy M47Akıllı TelefonTeknolojiAndroid 16
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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