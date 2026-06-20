Huawei Nova 17: 7000 mAh Batarya ve Periskop Kamera ile Gelecek

Çinli teknoloji devi Huawei, popüler Nova serisini yenilemek üzerinde aktif olarak çalışıyor. Sızan son bilgilere göre, gelecek olan Huawei Nova 17 akıllı telefonun teknik özellikleri, özellikle enerji kapasitesi ve kamera yetenekleri ile orta segmentteki rakiplerini önemli ölçüde geride bırakması bekleniyor. Bunu Ixbt.com haber veriyor.

SmartPikachu takma adlı tanınmış bir sızıntı kaynağının belirttiğine göre, Huawei şu anda piyasada nadir bulunan bir konfigürasyon üzerinde deneyler yapıyor. Bilgilere göre, yeni model geniş formatlı düz bir ekran, üç lensli periskop kamera ve en az 7000 mAh kapasiteye sahip bir batarya ile donatılacak. Bu tür özelliklerin genellikle sadece amiral gemisi cihazlarda bulunduğu göz önüne alındığında, Nova 17 piyasada büyük bir yankı uyandırabilir.

Teknik Özellikler ve İnovasyonlar

ixbt.com yayınına göre, şu anda sadece tek bir üretici hem yüksek kapasiteli bir bataryayı hem de gelişmiş periskop optiğini aynı gövdeye yerleştirmek üzerinde çalışıyor. Huawei Nova 17 modeli bu tanıma tam olarak uyuyor. Periskop lens, akıllı telefonun görüntü kalitesini bozmadan uzak nesneleri yakınlaştırmasına (optik zum) olanak tanır, bu da amatör fotoğrafçılar için büyük bir kolaylıktır.

Batarya konusu da ayrıca dikkat çekicidir. Modern akıllı telefonların çoğu 5000 mAh bataryalarla sınırlıyken, 7000 mAh değeri cihazın aktif kullanım modunda iki günden fazla çalışmasını garanti edebilir. Bu, özellikle mobil internet ve sosyal ağların yoğun kullanıldığı bölgelerdeki tüketiciler için önemli bir faktör olarak kabul edilmektedir.

Önceki Nesil Deneyimi

Hatırlatmak gerekirse, şirket Haziran başında Çin'de Nova 16 Ultra modelini tanıtmıştı. Bu cihaz da 7000 mAh batarya ile donatılmıştı ve 100 watt kablolu ve 50 watt kablosuz hızlı şarj teknolojisini destekliyordu. Ayrıca, IP68 ve IP69 standartlarında suya ve toza dayanıklı bir gövdeye sahipti. Nova 17'nin bu başarıları sürdürerek daha da geliştirilmiş bir kamera sistemi sunması bekleniyor.

Bilgi olarak belirtmek gerekir ki, bu haberleri yayan SmartPikachu isimli sızıntı kaynağı, daha önce Xiaomi 13 Ultra akıllı telefon ve Xiaomi Pad 6 tablet hakkındaki isabetli tahminleriyle güven kazanmıştı. Buna rağmen, Huawei henüz resmi teknik özellikleri açıklamadı. Yeni modelin tanıtım tarihi ve fiyatı hakkındaki detayların önümüzdeki aylarda netleşmesi bekleniyor.