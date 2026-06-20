Tesla, yapay zeka için Megapod modüler sunucular geliştiriyor

·41·Teknoloji
Tesla, yapay zeka için Megapod modüler sunucular geliştiriyor

Elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerji kaynakları pazarının lideri olan Tesla, faaliyet alanını genişletmeye devam ediyor. Şirket, veri merkezleri (MKM) için tasarlanmış yeni cihazlar olan Megapod modüler sunucu sistemlerini tescil ettirdi. Bu adım, Elon Musk liderliğindeki devin sadece bir otomobil üreticisi değil, aynı zamanda büyük bir teknolojik altyapı sağlayıcısına dönüştüğünün göstergesidir. Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'un bildirdiğine göre Tesla, yeni Megapod ticari markasını resmen tescil ettirdi. Cihazların dış görünümünü yansıtan görseller henüz kamuoyuyla paylaşılmamış olsa da, belgelerde yeni ürünün teknik tanımı detaylı bir şekilde açıklanmış. Buna göre Megapod, yapay zeka (AI) hesaplamaları için tasarlanmış modüler bir donanım sistemidir.

Teknik özellikler ve bileşenler

Yeni sistem; bilgisayar sunucularını, AI veri işleme için özel ekipmanları, ağ cihazlarını, güç dağıtım bloklarını ve soğutma sistemlerini içeriyor. Megapod, sadece ayrı parçaların bir koleksiyonu değil, bütünleşik ve otonom çalışan bir platform olarak tanımlanıyor. Bu da şirketlerin veri merkezlerini hızla genişletmelerine olanak tanıyor.

Belgelerde belirtildiğine göre, bu modüler sistemler "tek bir bütün" olarak satılacak. Yani alıcı, gövde içine yerleştirilmiş tüm gerekli altyapıyı hazır halde teslim alacak. Bu yaklaşım, Tesla'nın enerji sektöründeki Megapack projesine benziyor; orada da büyük enerji depolama sistemleri modüler bloklar şeklinde teslim ediliyor.

Yazılım ve yönetim

Tesla sadece donanımlarla sınırlı kalmak istemiyor. Megapod sistemleriyle birlikte, modüler donanım komplekslerini izlemek, yönetmek, optimize etmek ve düzenlemek için tasarlanmış özel bir yazılım da sunulacak. Bu, kullanıcılara yapay zeka yüklerini etkili bir şekilde dağıtma ve enerji tüketimini kontrol etme imkanı sağlayacak.

Tesla şu ana kadar bu gelişme hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Ancak uzmanlara göre şirket, kendi Dojo süper bilgisayarı ve otopilot sistemlerini eğitirken edindiği deneyimden yararlanarak, dış pazar için de yüksek performanslı çözümler sunmayı hedefliyor. Bu durum, NVIDIA ve diğer sunucu altyapısı devleri için ciddi bir rekabet yaratabilir.

Özbekistan pazarında da yapay zeka teknolojilerine olan ilgi artarken, Tesla gibi şirketlerin modüler ve hazır çözümleri, gelecekte yerel veri merkezlerinin modernizasyonunda önemli bir rol oynayabilir. Megapod projesi, şirketin teknolojik ekosistemini daha da güçlendirmeye hizmet ediyor.

TeslaMegapodYapay ZekaSunucuTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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