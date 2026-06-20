Robotla Balık Kesimi: Shinkei Systems Balıkçılıkta Devrim Yapıyor

Girişim sermayesi dünyasında beklenmedik bir gelişme yaşandı: Founders Fund, balıkları insani prensipler çerçevesinde öldüren bir teknoloji geliştiren Shinkei Systems girişimine yatırım yaptı. TechCrunch tarafından düzenlenen StrictlyVC etkinliğinde açıklandığı üzere, bu proje sadece hayvanlara yönelik zulmü azaltmayı değil, aynı zamanda deniz ürünlerinin kalitesini ve raf ömrünü kökten iyileştirmeyi hedefliyor. Techcrunch.com haber veriyor.

Shinkei Systems kurucusu Saif Khawaja tarafından tanıtılan ve Poseidon adı verilen robot, bir dondurucu boyutunda olup balıkçı teknelerine kuruluyor. Cihaz, Computer Vision teknolojisi yardımıyla her bir balığı tarıyor, türünü belirliyor ve beyin bölgesini tespit ediyor. Balık sudan çıkarıldıktan sonra birkaç saniye içinde robot, beynine darbe vuruyor ve solungaçlarını kesiyor. Bu süreç, balığın acı çekmesini ve boğularak ölmesini önlüyor.

Ike jime tekniği ve ürün kalitesi

Söz konusu teknoloji, Japonya'nın asırlık "ike jime" geleneğine dayanıyor. Geleneğe göre, deneyimli balıkçılar balığı anında öldürür ve kanını boşaltırlar. ixbt.com verilerine göre, balık yavaşça ve stres altında öldüğünde, eti laktik asit ve stres hormonlarıyla dolar; bu da tadın bozulmasına ve ürünün hızla bozulmasına neden olur. Shinkei robotları ise bu süreci endüstriyel ölçekte otomatik hale getirdi.

Hızlı ve insani ölüm, balık etinin daha uzun süre saklanmasını ve hatta "olgunlaştırılmasını" (aging) mümkün kılıyor. Bu süreç, enzimlerin kasları parçalaması sonucunda sashimi için gerekli olan umami tadını ortaya çıkarıyor. Khawaja'ya göre, geleneksel yöntemle avlanan balık 5-7 gün saklanabilirken, Shinkei teknolojisi ile bu süre 14 güne, hatta bazen üç haftaya kadar uzayabiliyor.

Lojistik ve ekonomik verimlilik

Shinkei Systems sadece bir teknoloji sağlayıcısı değil, aynı zamanda tamamen dikey entegrasyona sahip bir şirkete dönüştü. Balıkçılara Poseidon cihazlarını ücretsiz olarak sağlıyorlar ve karşılığında avlanan balıkları piyasa değerinin üzerinde bir fiyata satın alıyorlar. Ardından ürünler, Washington eyaletinin Tacoma şehrindeki fabrikada işleniyor ve Seremoni markası altında satışa sunuluyor.

Şu anda bu "üst segment" balıklar, Los Angeles'taki ünlü Erewhon süpermarket zincirinde ve toplamda 50 Michelin yıldızına sahip prestijli restoranlarda satılıyor. Dikkat çekici olan nokta, Japonya pazarlarının tarihinde ilk kez ABD'de avlanan balıkları ithal etmeye başlamasıdır; çünkü Shinkei teknolojisi ürün kalitesini Japonya standartlarına ulaştırdı.

Bu proje, ABD balıkçılık endüstrisindeki önemli bir sorunu da çözüyor. Şu anda ABD'de yakalanan balıkların büyük bir kısmı işlenmek üzere Çin'e gönderiliyor ve orada ucuz iş gücü yardımıyla temizlendikten sonra geri getiriliyor. Shinkei, tüm süreçleri tek bir yerde —ABD'nin kendisinde— toplayarak lojistik maliyetlerini düşürmeyi ve ürün israfını (şu an %18'e kadar) ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Founders Fund gibi büyük yatırımcılar, tam da bu karmaşık soruna yenilikçi bir çözüm bulunduğu için projeye büyük bahisler oynuyor.