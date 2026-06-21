Kuant Bilgisayarları Yarışı: Amazon ve QuEra 2028'e Kadar Devrimsel Bir Sistem Vaat Ediyor

Kuant hesaplama teknolojileri alanı, gelişim aşamasında çelişkilerle dolu bir dönemden geçiyor. Bir yandan teknoloji devleri pratik sistemleri devreye alma planlarını hızlandırırken, diğer yandan klasik algoritmalar kuantum üstünlüğüne karşı hala ciddi bir direnç gösteriyor. Amazon, QuEra Computing ile iş birliği içinde 2028 yılına kadar Libra adı verilen bir "mega-kuantum" sistem oluşturacağını duyurdu. Ixbt.com haberi veriyor.

Bu yeni sistemin yaklaşık bir milyon kuantum işlemi gerçekleştirebilmesi ve yüzlerce mantıksal kübit ile çalışması bekleniyor. Mantıksal kübitler, hata toleranslı hesaplamaların temelini oluşturur ve kuantum kimyası, yüksek enerji fiziği ve malzeme bilimi gibi karmaşık alanlardaki sorunların çözümü için gereklidir. ixbt.com verilerine göre, bu tür sistemler verileri defalarca tekrarlayarak ve hataları sürekli kontrol ederek kararlılık sağlar.

Nötr Atomlar ve İyon Tuzakları: İki Farklı Yaklaşım

QuEra, Libra sisteminde nötr atomlar mimarisini kullanıyor. Burada ayrı atomlar, lazerler yardımıyla özel bir kafeste tutuluyor ve ışık alanları aracılığıyla kontrol ediliyor. Laboratuvar koşullarında halihazırda 3000'e yakın atomdan oluşan diziler gösterildi. Ancak teknoloji, atomların ısınması ve manipülasyon sırasında kaybolması gibi temel sorunlarla karşı karşıya, bu da hata düzeltme sürecini zorlaştırıyor.

Paralel olarak Quantinuum, iyon tuzaklarına dayalı Helios sistemini geliştiriyor. Burada iyonlar halka şeklinde bir yapı boyunca hareket eder ve özel "çalışma bölgelerinde" işlenir. Bu mimarinin temel avantajı, hata oranının son derece düşük olmasıdır. Helios sisteminde tek kübitlik işlemler için hata oranı 0,00003'tür, bu da klasik bilgisayarlar için bu süreçleri modellemeyi neredeyse imkansız kılar.

Helios ayrıca "sanal kübitler" yazılım modelini uyguluyor. Bu modelde kullanıcı görevi soyut bir şekilde tanımlar, sistemin kendisi ise hesaplamaları fiziksel kübitler arasında dağıtır ve gerçek zamanlı olarak hataları düzeltir. Bu yaklaşım, kuantum hesaplamayı bildiğimiz bulut bilişim modeline yaklaştırır ve kullanımını kolaylaştırır.

Klasik Algoritmalarla Acımasız Rekabet

Teknik başarıların yanı sıra, "kuantum üstünlüğü" kavramı yeniden gözden geçiriliyor. Örneğin, Q-CTRL bilim grubu, IBM kuantum işlemcisinde fiziksel bir sistemi modellemenin klasik yöntemden 3000 kat daha hızlı olduğunu iddia etmişti. Ancak Multiverse Computing araştırmacıları, klasik algoritmayı optimize ederek bu farkı 36 kata kadar düşürmeyi başardı, hatta bazı durumlarda klasik yöntem kuantum sonucunu geride bıraktı.

Şu anda sektör sürekli bir yarış halinde: kuantum şirketleri kararlı mantıksal kübitlere geçmeye çalışırken, klasik algoritma geliştiricileri kuantum hızlandırmasının gerçekten gerekli olduğu görev alanını daraltıyor. IBM, hatta kuantum üstünlüğünü izleyen özel bir takipçi (tracker) başlattı ve sonuçlar yeni klasik algoritmalar ortaya çıktıkça düzenli olarak güncelleniyor.

Özetle, temel soru kuantum bilgisayarların ne zaman ortaya çıkacağı değil, hangi görevlerin onlar için ekonomik olarak mantıklı kalacağıdır. 2028 yılına gelindiğinde, Amazon ve ortaklarının vaat ettiği sistemlerin bu soruya nihai cevabı vermesi bekleniyor.