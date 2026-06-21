NASA Yöneticisi Elon Musk'ın Antimadde Motorları Fikrini Destekledi

·0·Teknoloji
NASA Yöneticisi Elon Musk'ın Antimadde Motorları Fikrini Destekledi

Uzay keşifleri alanında devrim yaratması beklenen antimadde teknolojileri yeniden gündeme geldi. NASA yöneticisi Jared Isaacman, milyarder Elon Musk tarafından ortaya atılan yıldızlararası uçuşlar için antimadde motorları kullanma fikrine olumlu yaklaşım sergiledi. Bu tür teknolojiler şu an için teorik aşamada olsa da, insanlığı güneş sisteminin dışına çıkarabilecek tek kaynak olarak görülüyor. Ixbt.com haber veriyor.

Antimadde, normal maddenin kendine özgü "ayna görüntüsü" olan parçacıklar topluluğudur. Örneğin, elektrona pozitron, protona ise antiproton karşılık gelir. Fizik yasalarına göre, madde ve antimadde çarpıştığında anihilasyon süreci gerçekleşir. Bu durumda kütleleri neredeyse tamamen enerjiye dönüşür. Bu süreç, E=mc2 formülüne dayanan en güçlü enerji kaynağı olarak kabul edilir.

Uzay uçuşları için yeni imkanlar

Günümüzde roket motorları için kullanılan kimyasal yakıtlar maksimum kapasitelerine yaklaşmış durumda. Mars'a veya daha uzak gezegenlere gitmek mevcut teknolojilerle yıllar gerektiriyor. Antimadde motorları ise bu mesafeyi birkaç kat kısaltabilir. Tam da bu nedenle Elon Musk ve NASA uzmanları, bu yönelimi geleceğin en gelecek vaat eden projesi olarak değerlendiriyor.

Elon Musk yakın zamanda sosyal medya hesaplarında, insanlığın diğer yıldız sistemlerine uçmak için antimadde üretimine "trilyon kere trilyon dolar" harcaması gerektiğini vurguladı. Musk'ın bu öngörüsü, SpaceX yöneticisinin dünyanın en zengin insanı olarak konumunu sağlamlaştırdığı bir dönemde geldi. Musk'a göre, uzayın gerçek anlamda kolonizasyonu ancak sonsuz bir enerji kaynağı ile mümkün olacaktır.

ixbt.com'un verdiği bilgiye göre, antimadde kullanımının temel sorunu aşırı maliyeti ve saklama zorluğudur. Günümüzde dünyanın en büyük laboratuvarlarında bile bu maddeden sadece çok küçük miktarlarda (nanogramlar düzeyinde) elde etme imkanı bulunmaktadır. Herhangi bir maddeyle çarpışma anında patlamaya yol açtığı için sıradan bir kapta saklanamaz.

Buna rağmen, NASA ve özel şirketler arasındaki iş birliği, bu teoriyi pratiğe dökmek için bir temel oluşturabilir. Jared Isaacman'ın desteği, ABD uzay ajansının da gelecekte geleneksel yakıtlardan vazgeçip kuantum fiziği başarılarına güvenmeye hazır olduğunu gösteriyor. Bu tür teknolojiler sadece uçuş süresini kısaltmakla kalmayacak, aynı zamanda uzay araçlarının ağırlığını da önemli ölçüde azaltma imkanı sağlayacaktır.

Özetle, antimadde motorları şu an için bilim kurgu gibi görünse de, Elon Musk gibi inovatörlerin ve NASA yöneticilerinin bu konudaki kararlılığı, insanlığın yıldızlararası yolculuğa olan tutkusunun ciddi olduğunu gösteriyor. Önümüzdeki on yıllarda bu yöndeki araştırmaların, uzay keşfinin yeni bir dönemini başlatması bekleniyor.

NASAElon MuskAntimaddeUzaySpaceX
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Donald Trump yeni Air Force One'ı tanıttı: Bordaki Starlink sistemiDonald Trump yeni Air Force One'ı tanıttı: Bordaki Starlink sistemiBugün, 09:25Bataryasız çalışan ekran: Waveshare NFC destekli E-Ink ekranı tanıttıBataryasız çalışan ekran: Waveshare NFC destekli E-Ink ekranı tanıttıBugün, 08:51Hindistan'da Telegram Engellemesi Sonrası VPN ve Signal Popülerliği Keskin Şekilde ArttıHindistan'da Telegram Engellemesi Sonrası VPN ve Signal Popülerliği Keskin Şekilde ArttıBugün, 03:22Birleşik Krallık'ta müzik korsanlığı: 2000'ler tarzında CD satan kişi cezalandırıldıBirleşik Krallık'ta müzik korsanlığı: 2000'ler tarzında CD satan kişi cezalandırıldıBugün, 02:50Xiaomi, uygun fiyatlı Poco C81 Pro akıllı telefonunu Avrupa pazarına sunduXiaomi, uygun fiyatlı Poco C81 Pro akıllı telefonunu Avrupa pazarına sunduBugün, 02:21Signal Başkanı Uyarıyor: AI Sohbet Botları Sizin Dostunuz DeğilSignal Başkanı Uyarıyor: AI Sohbet Botları Sizin Dostunuz DeğilBugün, 01:57
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı