Ay'daki inşaatta devrim: Bilim insanları regolitten cam ve seramik elde etme yöntemini buldu

İnsanlığın uzayı kolonize etme planları, özellikle Artemis ve Moon Village gibi küresel projeler, Ay'da uzun süreli üsler kurulmasını öngörüyor. Ancak, inşaat malzemelerinin Dünya'dan taşınması aşırı maliyetli olduğundan, bilim insanları yerel kaynaklardan yararlanmanın yeni yollarını arıyor. Florida Üniversitesi araştırmacıları, lazer teknolojisi yardımıyla Ay toprağı olan regolitten doğrudan cam ve seramik ürünler üretme imkanını bilimsel olarak kanıtladı. Ixbt.com haber veriyor.

Victoria M. Miller liderliğindeki mühendis ekibi tarafından geliştirilen bu teknoloji, yoğunlaştırılmış kızılötesi radyasyona dayanıyor. Lazer yardımıyla malzeme temassız bir şekilde ısıtılıp deforme ediliyor, bu da ağır presler veya özel kalıplar olmadan karmaşık şekillerin oluşturulmasına olanak tanıyor. Springer Nature dergisinde yayınlanan araştırma sonuçları, bu yöntemin vakum koşullarında da etkili bir şekilde çalıştığını gösteriyor.

In-Situ Resource Utilization stratejisi

Bu yaklaşım, In-Situ Resource Utilization (ISRU), yani kaynakların yerinde kullanımı stratejisinin bir parçasıdır. ixbt.com'un aktardığına göre, lazerle şekillendirme teknolojisi uzaya taşınması gereken ekipmanların ağırlığını önemli ölçüde azaltıyor. Ağır inşaat makineleri yerine kompakt bir lazer kaynağı kullanmak, her bir ton yükün maliyetinin milyonlarca dolarla ölçüldüğü görevler için kritik öneme sahiptir.

Araştırma kapsamında, Ay toprağına benzer simülatör malzemeler üzerinde deneyler yapıldı. Lazer ışığının etkisiyle regolit eriyerek dayanıklı cam ve seramik elementlere dönüştü. Bu elementler, gelecekte Ay üslerinin duvarları, koruyucu katmanları ve hatta optik cihazlar için hammadde olarak kullanılabilecek.

Lazerle şekillendirme, sadece inşaatta değil, aynı zamanda beklenmedik arızaların giderilmesinde de faydalı olacağı öngörülüyor. Ay yüzeyinde veya yörüngede gerekli yedek parçaların ve araçların lazerle hazırlanması, Dünya'ya olan bağımlılığı azaltıyor. Bu, uzun süreli görevlerin otonomisini sağlamadaki en önemli adımlardan biri olarak kabul ediliyor.

Teknolojinin Dünya'daki potansiyeli

Proje başlangıçta uzay ihtiyaçları için geliştirilmiş olsa da, Dünya'daki inşaat sektöründe de uygulanma ihtimali yüksek. Bilim insanlarına göre, lazerle üretim yöntemleri geleneksel endüstriyel yöntemlerden daha ekonomik ve esnek olabilir. Bu durum, özellikle karmaşık geometrik şekillerin yaratılmasında ve kaynakların sınırlı olduğu bölgelerde altyapının geliştirilmesinde yeni bir dönem başlatabilir.

Şu anda DARPA gibi ajanslar tarafından desteklenen bu proje, laboratuvar ortamından pratik testlere geçiyor. Eğer teknoloji kendini kanıtlarsa, 2030'lu yıllara gelindiğinde Ay'da ilk lazer "fabrikaları" faaliyete geçebilir ve insanlığın diğer gezegenlerde kalıcı yerleşim kurması gerçeğe dönüşebilir.