Brezilya'da Dünyanın En Büyük Biyoyakıt Tesislerinden Biri Kuruluyor

ABD merkezli Honeywell şirketi, Brezilya'nın Bahia eyaletinde devasa bir biyoyakıt kompleksi kurmak üzere Acelen Renewables şirketi ile anlaşmaya vardı. Havacılık sektöründeki karbon emisyonlarını azaltmayı hedefleyen bu projenin, sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) ve yenilenebilir dizel üretimi konusunda dünyanın en büyük tesislerinden biri olması bekleniyor. Ixbt.com haberine göre belirtildi.

Sektör analistlerinin öngörülerine göre, önümüzdeki on yıl içinde dünya genelinde SAF yakıtına olan talep günlük 500 bin varile ulaşabilir. Honeywell'in ixbt.com tarafından aktarılan verilerine göre, hazır teknolojik çözümlerin uygulanması, yeni kapasitelerin devreye alınmasını hızlandırırken inşaat maliyetlerinin ve sürelerinin sıkı bir şekilde kontrol edilmesine olanak tanıyor.

Modüler Yaklaşım ve İnovatif Teknolojiler

Projenin ayırt edici özelliği modüler yapısıdır. Teknolojik bloklar doğrudan inşaat sahasında değil, fabrika ortamında monte edilip test edilecek ve ardından hazır modüller halinde Bahia'ya nakledilecektir. Bu şema, inşaat süresini önemli ölçüde kısaltmaya ve sermaye harcamalarını azaltmaya hizmet ediyor. Bu durum, Brezilya'nın yenilenebilir enerji alanında küresel lider olma hedeflerini desteklediği için stratejik bir öneme sahip.

Yeni tesisin temeli olarak Honeywell UOP ve İtalya merkezli Eni SpA tarafından ortaklaşa geliştirilen Ecofining teknolojisi seçildi. Bu süreç; atık yağların, bitkisel yağların ve diğer biyolojik kalıntıların yüksek kaliteli, düşük karbonlu yakıta dönüştürülmesini sağlıyor. Ayrıca, gıda ürünleriyle rekabet etmemek adına, verimsiz arazilerde yetiştirilen makayuba yağı kullanımının da planlandığı belirtiliyor.

Çevresel Verimlilik ve Dijital Yönetim

Geliştiricilere göre, SAF yakıtının geleneksel jet yakıtı ile karıştırılarak kullanılması, sera gazı emisyonlarını yüzde 80'e kadar azaltmaya yardımcı oluyor. Bu, küresel iklim değişikliğiyle mücadelede havacılık endüstrisi için belirleyici bir adım olabilir. Honeywell, projeye yalnızca teknolojik ekipmanlar değil, aynı zamanda pompa ve kompresör üniteleri ile endüstriyel güvenlik sistemleri de sağlayacak.

Kompleksin tüm dijital altyapısı Experion PKS platformu üzerinde kurulacak. Bu sistem; üretim yönetimi, güvenlik ve öngörücü analiz araçlarını birleştiriyor. Honeywell Process Solutions yöneticisi Ken Vest, otomasyon ve modüler çözümlerin uyumunun "yeşil" yakıt maliyetini düşürmenin temel faktörü olduğunu, aksi takdirde bunun küresel havacılıkta yaygınlaşmasının zor olacağını vurguladı.