Çinli Bilim İnsanları Elektrikli Araçlar İçin Uzun Ömürlü Katı Hal Bataryası Geliştirdi

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Çinli Bilim İnsanları Elektrikli Araçlar İçin Uzun Ömürlü Katı Hal Bataryası Geliştirdi

Çin Bilimler Akademisi araştırmacıları, enerji alanında önemli bir başarı elde ettiklerini duyurdu. Geliştirdikleri yeni nesil organik-inorganik kompozit jel elektrolit, elektrikli araç bataryalarının hizmet ömrünü önemli ölçüde uzatmaya yardımcı olacak. Bu teknoloji, modern bataryaların en zayıf noktası olan kapasite kaybı sorununu çözmeye odaklanıyor. Ixbt.com haberi veriyor.

Yeni mimari, katı hal elektrolitlerin sınırındaki geleneksel engelleri ortadan kaldırmak için tasarlandı. Araştırmacılar, lityum oksiklorür yardımıyla poliviniliden florürün kimyasal yapısını yeniden yapılandırmayı başardılar. Sonuç olarak, lityum iyonlarının kesintisiz ve düşük dirençli hareketini sağlayan özel bir ağ ortaya çıktı. Bu keşif, inorganik elementlerin yüksek iletkenliğini organik polimerlerin esnekliği ile birleştiriyor.

Teknik Özellikler ve Stabilite

Laboratuvar test sonuçlarına göre, yeni elektrolit 2,73 x 10-4 Sm/sm düzeyinde optimal iyon iletkenliğine sahip. Ayrıca, 4,78 Volt'un üzerinde bir elektrokimyasal pencere sergiledi. Bu göstergeler, bataryanın yüksek voltaj altında bile güvenli ve verimli çalışmasını garanti ediyor.

Mekanik dayanıklılık açısından da yeni geliştirme yüksek sonuçlar verdi. Malzemenin Young modülü 892,53 MPa olarak belirlendi; bu da bataryanın iç yapılarını dış basınç ve deformasyonlardan güvenilir şekilde korumasını sağlıyor. Bu sağlamlık, bataryanın fiziksel hasarlar sonucu yanma riskini azaltıyor.

En şaşırtıcı sonuç bataryanın dayanıklılık testlerinde kaydedildi. Nikel-kobalt-alüminyum katot kullanılan tam hücreler, 350 şarj döngüsünden sonra bile kapasitelerinin yüzde 84,15'ini korudu. Karşılaştırma yapmak gerekirse, bu değerler lityum, lantan, zirkonyum ve titanyum tabanlı geleneksel oksit bataryalardan çok daha yüksektir.

Endüstriyel Önemi

Günümüzde elektrikli araç sahipleri için en büyük sorunlardan biri, bataryanın birkaç yıllık kullanımdan sonra kapasitesini kaybetmesidir. Çinli bilim insanlarının bu çalışması, Tesla ve diğer büyük üreticilerin hedeflediği "sonsuz batarya" konseptine yaklaşmayı mümkün kılıyor. Ixbt.com verilerine göre, yeni yapı 0,1 mA/sm2 akım yoğunluğunda 2500 saatten fazla stabil çalışma sergiledi.

Bu teknoloji seri üretime geçerse, elektrikli araçların sadece menzili artmakla kalmayacak, aynı zamanda ikinci el piyasasındaki değerleri de stabilize olacaktır. Çünkü batarya kapasitesinin uzun süre korunması, aracın toplam hizmet ömrünü belirleyen temel faktördür.

TeknolojiElektrikli AraçBataryaİnovasyonÇin
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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