Yapay Zeka Çip Üreticisi Groq 650 Milyon Dolar Yatırım Aldı

Yapay zeka çipleri pazarında NVIDIA gibi devlerle rekabet eden Groq şirketi, faaliyetlerini genişletmek ve stratejik değişiklikler yapmak amacıyla 650 milyon dolar tutarında yeni yatırım aldığını resmen doğruladı. Bu adım, Groq'un yakın zamanda temel teknolojik fikri mülkiyetini ve önde gelen uzmanlarını NVIDIA ile yapılan karmaşık bir anlaşma çerçevesinde kısmen kaybetmesinin ardından şirket için kritik bir döneme denk geliyor. Techcrunch.com haber veriyor.

ixbt.com verilerine göre, bu yatırım turunun şirketin piyasa değerini önemli ölçüde artırması bekleniyor, ancak kesin rakamlar henüz açıklanmadı. Bilgi için, geçen yıl Eylül ayında Groq 6,9 milyar dolar değerleme almıştı. Yeni fonlar sadece teknolojik altyapının güncellenmesine değil, aynı zamanda NVIDIA saflarına geçen kilit personelin yerinin doldurulmasına da yönlendirilecek.

NVIDIA ile Tartışmalı Anlaşma ve Personel Değişimi

Geçen yıl Aralık ayında NVIDIA ve Groq arasında özel bir lisanslama sözleşmesi imzalanmıştı. Bu anlaşma sonucunda Groq kurucusu ve CEO'su Jonathan Ross, ayrıca başkan Sunny Madra ve bir dizi önemli mühendis NVIDIA'ya katıldı. Teknoloji dünyasında "not-acqui-hire" (tam satın alma yapmadan yetenekleri bünyeye katma) olarak adlandırılan bu süreç, Groq yatırımcılarına büyük kazanç sağlamış olsa da şirket yönetiminde boşluklar yaratmıştı.

Şu anda Groq'un yönetimi, şirketin kurucularından biri olan Doug Wightman tarafından yürütülüyor. Şirket, kadrosunu güçlendirmek amacıyla xAI ve Meta gibi devlerde deneyim kazanmış Alan Rice'ı Operasyon Direktörü (COO) olarak atadı. Ayrıca Microsoft ve diğer bulut teknolojileri uzmanları da ekibe katıldı.

Yeni Strateji: Bulut Hizmetlerine Odaklanma

Groq, yapay zeka sistemlerinde veri işleme (inference) hızını keskin bir şekilde artıran Language Processing Unit (LPU) adlı çipleriyle tanınıyor. Ancak NVIDIA bu teknolojinin lisansını aldıktan ve kendi Nvidia Groq 3 LPX sistemini tanıttıktan sonra, Groq iş modelini değiştirmeye karar verdi.

Şirket artık temel odağını "neocloud" (yeni nesil bulut hizmetleri) işine kaydırıyor. Groq, günümüzde şu başarılara ulaştığını bildirdi:

Kuzey Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Asya-Pasifik bölgelerinde 13 veri merkezi kuruldu;

5 milyondan fazla geliştiriciye ve binlerce yapay zeka şirketine hizmet veriliyor;

Haftalık olarak trilyonlarca token (metin birimi) işleniyor.

Özbekistan gibi gelişmekte olan pazarlar için Groq gibi şirketlerin aktifleşmesi büyük önem taşıyor. Çünkü yapay zeka çipleri pazarında rekabetin artması, son kullanıcılar için bulut bilişim hizmetleri fiyatlarının düşmesine ve teknolojilerin yaygınlaşmasına hizmet eder. Groq, yeni yatırımıyla NVIDIA hakimiyetine karşı durabileceğini kanıtlamaya çalışıyor.