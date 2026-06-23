Yeni Windows 11 Media Player Uygulaması: 17 Yıllık Klasik Oynatıcıdan Daha Yavaş Çalışıyor

·24·Teknoloji
Yeni Windows 11 Media Player Uygulaması: 17 Yıllık Klasik Oynatıcıdan Daha Yavaş Çalışıyor

Microsoft, Windows 11 işletim sistemi için güncellenmiş Media Player uygulamasının Insider Preview sürümünü tanıttı. Ancak ilk test sonuçları ve kullanıcı geri bildirimleri beklenenden biraz farklı çıktı. Modern bir tasarıma sahip olan bu oynatıcının, 17 yıllık selefi olan klasik Windows Media Player ile karşılaştırıldığında çok daha ağır ve yavaş çalıştığı görüldü. Ixbt.com haberi veriyor.

Windows Latest'in bildirdiğine göre, 11.2605.14.0 versiyonundaki güncelleme şu an için yalnızca Insider Preview programı katılımcılarına açık. Güncelleme; altyazıların iyileştirilmesi, kodeklerle ilgili hatalar hakkında daha net bilgi verilmesi ve medya kitaplığı tarama sisteminin yeniden işlenmesi gibi bir dizi fonksiyonel değişiklik içeriyor. Ayrıca, altyazı görünümünün sistem ayarlarıyla senkronize edilmesi özelliği de eklendi.

Kaynak Tüketimi ve Performans Sorunu

Yeni Media Player uygulamasının temel eksikliği, RAM'i aşırı derecede tüketmesidir. Yapılan testlere göre, yeni uygulama boşta (hiçbir dosya oynatılmadığında) yaklaşık 377 MB RAM kullanıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, yaklaşık yirmi yıldır hizmet veren klasik Windows Media Player yalnızca 103 MB bellek ile sınırlı kalıyor. Bu da yeni yazılımın sistem kaynaklarına üç kat daha fazla yük bindirdiği anlamına geliyor.

Buna ek olarak, yerel video dosyalarının açılış hızı da kullanıcıları memnun etmiyor. Eski oynatıcı videoyu neredeyse anında başlatırken, Windows 11 içindeki yeni uygulamada belirgin gecikmeler gözlemleniyor. Bu durum, Microsoft'un arayüze daha fazla önem verip optimizasyon konusunu ikinci plana attığını gösteriyor.

Kodekler ve Ücretli Kısıtlamalar

Bir diğer ciddi sorun, modern akıllı telefonlarda yaygın olarak kullanılan HEVC (H.265) formatı ile ilgili. Windows 11'deki standart oynatıcı, bu formattaki videoları açmak için genellikle Microsoft Store üzerinden 0,99 dolar karşılığında HEVC Video Extensions eklentisinin satın alınmasını talep ediyor. Bu durum kullanıcılar için rahatsız edici, çünkü telefonla çekilen bir videoyu bilgisayarda izlemek için ek ödeme yapmak mantıksız görünüyor.

Aynı zamanda, Windows 11'in 24H2 versiyonundan itibaren Dolby Digital sesini oynatmak için gerekli olan AC-3 kodek desteği de kaldırıldı. Bu değişiklikler ışığında Microsoft, kullanıcıları aşağıdaki alternatifleri değerlendirmeye itiyor veya kullanıcılar kendileri bu seçeneklere yöneliyor:

  • VLC Media Player — neredeyse tüm formatları ücretsiz ve ek kodek gerektirmeden destekler;
  • MPV oynatıcı — hafif ve hızlı çalışmasıyla öne çıkar;
  • Klasik Windows Media Player — sistemde hâlâ mevcut ve kararlı çalışıyor.
Özetle, yeni Media Player şu an için sadece görsel olarak çekici bir görünüme sahip. Performans, kaynak tasarrufu ve format desteği açısından hâlâ eski ama güvenilir teknolojilerin gerisinde kalıyor. Microsoft'un bu eksiklikleri nihai kararlı sürümde giderip gidermeyeceğini zaman gösterecek.

MicrosoftWindows 11Media PlayerTeknolojiKodekler
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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