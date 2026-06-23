Hollywood'da Yeni Dönem: Google ve A24 Film Stüdyosu Yapay Zeka Konusunda İş Birliği Yapıyor

·28·Teknoloji
Hollywood'da Yeni Dönem: Google ve A24 Film Stüdyosu Yapay Zeka Konusunda İş Birliği Yapıyor

Teknoloji devi Google ile bağımsız film yapımcılığının öncüsü olarak kabul edilen A24 film stüdyosu arasında stratejik bir ortaklık kuruldu. Bu anlaşma kapsamında Google, yapay zeka (AI) teknolojilerinin film endüstrisine daha derin entegrasyonu için yaklaşık 75 milyon dolar yatırım yapıyor. Bu adımın, Hollywood'da sinir ağlarının kullanımıyla ilgili tartışmaların kızıştığı bir dönemde önemli bir dönüm noktası olması bekleniyor. Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'un verdiği bilgiye göre, bu yatırım projesi sadece finansal destekle sınırlı kalmayıp, film yapımcıları için özel dijital araçların geliştirilmesini de öngörüyor. "Backrooms" ve "Marty Supreme" gibi başarılı projeleriyle tanınan A24 stüdyosu, artık Google teknolojileri yardımıyla çekim ve kurgu süreçlerini optimize etmeyi planlıyor.

Yaratıcıların yerini almayan teknoloji

Şu anda birçok büyük Hollywood stüdyosu, üretken yapay zekaya temkinli yaklaşıyor. Bunun temel nedeni, telif hakları ve AI'nın yaratıcı personelin işlerini ellerinden alabileceğine dair endişelerdir. Ancak Google ve A24 farklı bir yol seçti: geliştirecekleri araçlar yönetmenlerin ve görüntü yönetmenlerinin yerini almaya değil, işlerini kolaylaştırmaya odaklanacak.

Anlaşmanın en önemli maddelerinden biri telif haklarının korunmasıyla ilgili. Buna göre, Google şirketi A24 stüdyosunun zengin film ve dizi kütüphanesine erişim hakkı elde etmeyecek. Bu da sinir ağlarının eğitiminde mevcut fikri mülkiyetin izinsiz kullanılmamasını garanti altına alıyor.

Proje kapsamında, ünlü oyuncu Timothée Chalamet ve yönetmen Kane Parsons gibi stüdyonun yıldız kadrosuyla iş birliği yapılması planlanıyor. Bu isimlerin deneyimleri, yeni teknolojilerin pratikte test edilmesi ve sinema sanatının gereksinimlerine uyarlanmasında yardımcı olacak.

Özbekistanlı sinema tutkunları ve sektör uzmanları için de bu haber önem taşıyor. Zira dünya sinemasındaki bu tür teknolojik değişimler yakında küresel standartlar haline gelecek. Google gibi platformların film endüstrisine girişi, gelecekte film yapım maliyetlerini düşürebilir ve görsel efektlerin kalitesini yeni bir seviyeye taşıyabilir.

Özetle, Google ve A24 ittifakı, yapay zekanın sanattaki yerini belirleyen bir deney alanına dönüşecek. Eğer bu iş birliği başarılı olursa, diğer büyük stüdyoların da sinir ağlarının kullanımı konusundaki muhafazakar görüşlerini değiştirmesi kaçınılmazdır.

GoogleA24Yapay ZekaHollywoodTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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