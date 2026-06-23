SpaceX, Uzaydan Yük Döndüren Yeni Starfall Kapsülünü Başarıyla Fırlattı

·37·Teknoloji
SpaceX, Uzaydan Yük Döndüren Yeni Starfall Kapsülünü Başarıyla Fırlattı

Elon Musk yönetimindeki SpaceX şirketi, uzayın kolonizasyonu yolunda önemli bir adım daha attı. Starlink ve Starship projelerinin ardından şirket, yörüngeden yüklere güvenli bir şekilde Dünya'ya geri dönüş sağlamak için uzmanlaşmış yeni Starfall kapsülünün ilk demonstrasyon uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Bu teknolojinin, uzaydaki endüstriyel üretim ve bilimsel araştırma sonuçlarının hızlı bir şekilde teslim edilmesinde yeni bir dönem başlatması bekleniyor. Ixbt.com haber veriyor.

Görev, 23 Haziran'da Florida'daki Cape Canaveral'da bulunan SLC-40 platformasından başladı. Falcon 9 roketi, kapsülü belirlenen yörüngeye başarıyla taşıdı. Dikkat çekici olan nokta, bu uçuşta kullanılan B1078 numaralı birinci aşama roket taşıyıcısının 29. görevini tamamlamış olması ve görevini bitirdikten sonra Atlantik Okyanusu'ndaki "A Shortfall of Gravitas" platformuna hassas bir şekilde iniş yapmasıdır.

Starfall Kapsülünün Teknik Özellikleri

Starfall; özel uzay laboratuvarlarında üretilen farmasötik materyaller, kristal maddeler ve diğer yüksek teknoloji ürünlerini Dünya'ya geri getirmek için tasarlanmış bir araçtır. Kapsülün çapı 3,1 metre, yüksekliği ise yaklaşık 75 santimetredir. Toplam ağırlığı 2,1 ton olan bu cihaz, bir tona kadar faydalı yük taşıyabilmektedir; bu da piyasadaki mevcut ticari alternatiflerden çok daha yüksek bir değerdir.

ixbt.com verilerine göre uçuş planı son derece hassas bir şekilde geliştirildi. Falcon 9 roketinin ikinci aşaması Starfall kapsülünü yörüngeye çıkardıktan sonra, Dünya çevresinde bir buçuk tur atıldı. Ardından frenleme manevrası gerçekleştirildi, kapsül ana bloktan ayrıldı ve atmosfere giriş yaptı. Cihazın, Kaliforniya kıyılarından yaklaşık 965 kilometre uzaklıktaki Pasifik Okyanusu'na paraşütler yardımıyla iniş yapması planlanıyor.

Uzay Ekonomisinde Yeni Bir Yön

Starfall yapısı iki ana parçadan oluşmaktadır: yük bölmesi ve karbon fiberden yapılmış ısı kalkanı. Uzayın yerçekimsiz ortamında üretilen ilaçlar ve materyaller, Dünya atmosferine girişteki yüksek sıcaklıklardan tam olarak bu kalkan sayesinde korunur. Cihazın uzayda yönlendirilmesi için sıkıştırılmış azot sistemi kullanılır.

SpaceX, gelecekte bu kapsülleri sadece kısa süreli suborbital uçuşlarda değil, aynı zamanda alçak Dünya yörüngesindeki uzun süreli görevlerde de kullanmayı planlıyor. Ayrıca Starfall projesi, başlangıçtan itibaren devasa Starship gemileriyle entegre edilecek şekilde tasarlandı. Bu durum, gelecekte Mars veya Ay'dan dönecek yüklerin taşınmasında da bu teknolojinin kullanılacağına işaret ediyor.

Bu başarılı test, SpaceX'in uzay ekonomisinin en gelecek vaat eden segmentlerinden biri olan yörünge üretim lojistiğinde liderliği sağlamasını sağlıyor. Teknoloji meraklıları için de bu haber önemli; çünkü uzaya yük çıkarma maliyetleri düştükçe, gelecekte yerel bilimsel araştırma enstitülerinin deneylerini yörüngeye gönderme imkanları da genişleyecektir.

SpaceXStarfallFalcon 9Elon MuskTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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