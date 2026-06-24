Rusya'nın Avtotor Fabrikası Yeni Amberavto A5 Elektrikli Araç Partisini Üretti

·2·Teknoloji
Rusya'nın Avtotor Fabrikası Yeni Amberavto A5 Elektrikli Araç Partisini Üretti

Kaliningrad'daki Avtotor otomobil fabrikası, kendi özel markası altında üretilen Amberavto A5 elektrikli araçların yeni bir partisini banttan indirmeye başladı. Bu adım, Rusya otomotiv endüstrisinin elektrifikasyon stratejisinde önemli bir aşama olup, işletme 2026 yılı sonuna kadar bu modelden toplam 3.500 adet üretmeyi planlıyor. Ixbt.com haberine göre.

Amberavto A5 modeli markanın amiral gemisi olarak kabul ediliyor ve modern teknik özellikleriyle öne çıkıyor. ixbt.com verilerine göre, elektrikli araç 160 beygir gücünde bir elektrik motoruna sahip. Aracın enerji kaynağı olarak 63 kWh kapasiteli bir çekiş bataryası hizmet veriyor. Bu batarya, tek bir tam şarjla 520 kilometreye kadar menzil sunarak şehir içi ve şehirler arası yolculuklar için yeterli bir performans sağlıyor.

Yeni renk paleti ve tasarım yaklaşımı

Yeni partinin üretimiyle birlikte marka, araçların dış görünümünde de yeniliklere gitti. Amberavto A5 artık altı özgün renkte sunuluyor. İsimlendirmeler bölgesel ve teknolojik sembollere dayanmakta olup şunları içeriyor:

  • Baltic Pearl (“Baltık İncisi”);
  • Black Amber (“Siyah Kehribar”);
  • Sky Sapphire (“Gökyüzü Safiri”);
  • Mint Breeze (“Nane Esintisi”);
  • Sea Crystal (“Deniz Kristali”);
  • Digital Steel (“Dijital Çelik”).
Bu renk gamı, modelin estetik çekiciliğini artırmaya ve pazardaki rekabet gücünü sağlamaya hizmet ediyor. Avtotor işletmesi sadece üretim hacmini değil, aynı zamanda tüketicilerin zevkine hitap eden görsel çözümleri de genişletiyor.

Satış artışı ve bayi ağının genişlemesi

Şirket raporuna göre, Amberavto markalı araçların satışlarında keskin bir artış görülüyor. Özellikle 2025 yılı sonu itibarıyla 1.126 adet elektrikli araç satılmış olup, bu rakam 2024 yılındaki göstergelerin altı katıdır. Bu dinamik, Rusya pazarında elektrikli araçlara olan talebin arttığını kanıtlıyor.

Şu anda marka; Moskova, Saint Petersburg, Kazan ve Kaliningrad dahil olmak üzere Rusya'nın 10 büyük şehrinde 15 resmi bayi merkezine sahip. Yakın gelecekte Stavropol, Voronej ve Ufa gibi şehirlerde de yeni satış ve servis noktalarının açılması bekleniyor. Bu durum, müşteri hizmet kalitesini artıracak ve markanın bölgesel kapsamını genişletecektir.

Özbekistan pazarı açısından bakıldığında, bölgede elektrikli araçların yaygınlaştığı bir dönemde, Rusya sanayisinin bu yöndeki faaliyetleri dikkat çekicidir. Her ne kadar şu an için bu modelin ihracatına dair resmi bilgiler olmasa da, komşu pazarlardaki teknolojik değişimler ve fiyat politikaları yerel tüketiciler ve uzmanlar için ilgi çekici bir konu olmaya devam ediyor.

AmberavtoAvtotorElektrikli AraçTeknolojiRusya
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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