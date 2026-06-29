ABD Yüksek Mahkemesi dijital gizlilik konusunda tarihi karar aldı

·20·Teknoloji
ABD Yüksek Mahkemesi dijital gizlilik konusunda tarihi karar aldı

ABD Yüksek Mahkemesi, kolluk kuvvetlerinin akıllı telefon kullanıcılarının konum verilerini elde etmek için kullandığı "geofence" (coğrafi sınır) emirlerinin kullanımını kısıtladı. 6'ya karşı 3 oyla kabul edilen bu karar, dijital çağda kişisel gizlilik haklarının korunması yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Techcrunch.com haber veriyor.

Mahkeme kararına göre, her birey mobil cihazı aracılığıyla toplanan konum verilerinin gizliliğine dair makul bir beklentiye sahip olma hakkına sahiptir. Bu, bundan sonra ABD polisinin ve diğer özel servislerin, Google gibi teknoloji devlerinden kullanıcıların nerede olduğuna dair geçmiş verileri almadan önce özel bir mahkeme izni (emir) alması gerektiği anlamına geliyor.

Geofence emirleri nedir ve neden tehlikelidir?

Geofence emirleri genellikle polise belirli bir bölgede ve zaman aralığında bulunan tüm akıllı telefon sahipleri hakkında bilgi alma imkanı tanır. Örneğin, bir suçun işlendiği yerin çevresinde bir harita çizilir ve Google gibi şirketlerden o sırada orada bulunan tüm kullanıcıların listesi talep edilir. Eleştirmenler bunu "önce arama yapıp sonra şüphe uyandırmak" olarak adlandırıyor, çünkü bu süreçte binlerce masum insanın kişisel verileri kolluk kuvvetlerinin eline geçmişti.

Yüksek Mahkeme kararında, kullanıcıların Google hizmetlerini kullanarak konum verilerini gönüllü olarak kamuyla paylaşmadıklarını vurguladı. Eğer bu veriler gönüllü paylaşılanlar olarak kabul edilseydi, ABD hukukundaki "üçüncü taraf doktrini" uygulanacak ve polisin emir olmadan verilere erişmesine izin verilecekti.

İnsan hakları ve teknolojik denetim

Bu dava, Chatrie v. United States davası kapsamında görüldü. Banka soygunuyla suçlanan Okello Chatrie, kendisine karşı sunulan delillerin anayasaya aykırı şekilde toplandığını iddia etmişti. Avukatları, geofence emirlerinin ABD Anayasası'nın 4. maddesine, yani haksız arama ve el koymaya karşı korunma hakkına aykırı olduğunu kanıtlamaya çalıştı.

Mahkeme geofence emirlerini tamamen yasaklamadı, ancak uygulama prosedürlerini sıkılaştırdı. Artık polisin, belirli bir kişinin suçla bağlantısını gösteren "makul şüphe" (probable cause) sunması ve talebi mümkün olduğunca dar bir kapsamda oluşturması gerekiyor. Bu kararın sadece ABD'de değil, tüm dünyada dijital gözetim ve kişisel gizlilik arasındaki dengeyi koruma konusunda bir örnek teşkil etmesi bekleniyor.

Bu gelişme Özbekistan'daki kullanıcılar için de güncel bir öneme sahip. Küresel teknoloji platformları, gizlilik politikalarını genellikle ABD Yüksek Mahkemesi kararlarına göre uyarlıyor; bu da dolaylı olarak dünya genelindeki kullanıcıların veri güvenliğini etkiliyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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