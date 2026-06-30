OnePlus 8000 mAh bataryalı uygun fiyatlı N6 akıllı telefonunu tanıttı

·34·Teknoloji
OnePlus 8000 mAh bataryalı uygun fiyatlı N6 akıllı telefonunu tanıttı

Akıllı telefon pazarında yüksek performanslı cihazlarıyla tanınan OnePlus, Hindistan'da yepyeni bir N serisini piyasaya sürdü. Bu serinin ilk temsilcisi olan OnePlus N6 modeli, rekor düzeydeki batarya kapasitesi ve uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Cihazın en önemli özelliği, uzun süreli otonomi sağlayan 8000 mAh kapasiteli bataryasıdır. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor. aktarıyor.

Ixbt.com'un bilgilerine göre, yeni akıllı telefon 45 W gücünde SuperVOOC hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Ayrıca, diğer küçük cihazları şarj etmeye yarayan 5 W gücünde ters kablolu şarj imkanı da mevcut. OnePlus mühendisleri, cihaza "bypass charging" fonksiyonunu da entegre ettiler; bu teknoloji, oyun oynarken elektriği bataryayı pas geçerek doğrudan anakarta iletir, böylece cihazın ısınması önemli ölçüde azalır.

Yedi yıllık hizmet ömrü ve teknik özellikler

Üretici, OnePlus N6 bataryasının 1600'den fazla şarj döngüsüne sahip olduğunu belirtiyor. Bu, akıllı telefonun yedi yıl boyunca aktif kullanılması durumunda bile bataryanın orijinal kapasitesinin %80'inden fazlasını koruyacağı anlamına geliyor. Bu dayanıklılık seviyesi, genellikle pahalı amiral gemisi modellerinde bile nadiren görülür.

Cihazın donanım tarafı MediaTek Dimensity 6360 Max işlemcisi üzerine kuruludur. Alıcılara 4 GB veya 6 GB RAM seçenekleri sunulurken, depolama alanı tüm modellerde 128 GB'tır. Akıllı telefon, 120 Hz yenileme hızı ve 1200 nit tepe parlaklığı sunan 6,8 inçlik IPS ekrana sahiptir, ancak çözünürlüğü HD+ seviyesi ile sınırlıdır.

Kamera özelliklerine gelecek olursak, OnePlus N6'nın arka panelinde 50 megapiksel ana sensör ve 2 megapiksel monokrom sensör bulunuyor. Ön panelde ise 8 megapiksellik bir selfie kamerası yer alıyor. Cihaz, Android 16 tabanlı OxygenOS 16 işletim sistemiyle çalışıyor. Şirket, kullanıcılara iki büyük Android güncellemesi ve üç yıl boyunca güvenlik yamaları sunmayı vaat ediyor.

Akıllı telefonun fiyatı, özelliklerine kıyasla oldukça cazip belirlenmiş. 4/128 GB belleğe sahip model 245 dolar, 6/128 GB versiyonu ise yaklaşık 265 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Cihazın kalınlığı 8,8 mm, ağırlığı ise 208 gramdır. Hindistan'da resmi satışların 4 Temmuz'da başlaması bekleniyor, ilerleyen dönemlerde modelin diğer bölgelerin pazarlarına da çıkması muhtemel.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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