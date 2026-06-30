Arcturus girişimi elektrik şebekelerindeki kayıpları iki kat azaltmayı hedefliyor

·41·Teknoloji
Arcturus girişimi elektrik şebekelerindeki kayıpları iki kat azaltmayı hedefliyor

Dünya genelinde elektrik enerjisine olan talebin hızla arttığı bir dönemde, ABD merkezli Arcturus girişimi enerji sektöründe devrim niteliğinde bir çözüm sunuyor. Şirket, lazer teknolojisi yardımıyla bakır ve alüminyum bileşimine karbon nanomalzemeler ekleyerek iletkenlerin verimliliğini artırmayı başardı. Bu buluş, elektrik şebekelerindeki ısı kayıplarının iki kat azaltılmasını sağlıyor. Techcrunch.com haberi veriyor.

Günümüzde yapay zeka (AI) teknolojilerinin gelişimi ve tüm sektörlerin elektrifikasyonu, mevcut enerji sistemleri üzerinde benzeri görülmemiş bir baskı oluşturuyor. Arcturus kurucusu ve CEO'su Amir Mashal'ın TechCrunch'a verdiği röportajda belirttiği üzere, geleneksel bakır iletkenler ısındıkça iletkenlik özelliğini kaybediyor ve daha fazla enerjiyi ısı olarak havaya yayıyor. Yeni teknoloji tam olarak bu sorunu çözmeye odaklanıyor.

Nanomalzemeler ve enerji verimliliği

Arcturus tarafından geliştirilen malzeme, geleneksel bakırın yerini tamamen alabiliyor ancak çok daha yüksek bir verimliliğe sahip. Eğer bu malzeme tüm elektrik şebekesine uygulanırsa, toplam enerji kapasitesinin ortalama %3, en yüksek yüklenme zamanlarında ise %10'a kadar artırılması mümkün olacak. Bu oran, ABD gibi büyük bir ülkenin yıllık enerji tüketim artışına eşdeğerdir.

Şirket yöneticisi Mashal, Kaliforniya'daki garajında bu malzemeyi geliştirmek için uzun süre çalıştı. Şu anda deney aşamasında birkaç santimetrelik tel üretmeyi başardı. Yeni teknolojinin en büyük avantajı, mevcut sistemlerin yeniden tasarlanmasını gerektirmemesi. Bu bir "drop-in replacement" (doğrudan değişim) çözümü olup, uzmanlar tarafından standart bakır teller gibi kullanılabilir.

Yatırımlar ve gelecek planları

Arcturus projesi büyük yatırımcıların dikkatini çekmeyi başardı. Şirket, Initialized Capital liderliğindeki tohum (seed) yatırım turunda 8 milyon dolar topladı. Yatırımcılar arasında Toyota Ventures ve Bill Gates tarafından kurulan Breakthrough Energy Discovery fonu da yer alıyor. Bu kaynaklar, üretimin genişletilmesi ve malzemenin onlarca metrelik iletkenler şeklinde test edilmesi için kullanılacak.

İlk aşamada yeni malzemenin şu alanlarda kullanılması bekleniyor:

  • Drone'lar ve robotik sistemler;
  • Veri merkezleri (Data centers);
  • Elektrik motoru sargıları;
  • Elektrik dağıtım ekipmanlarındaki baralar.

Araştırmalara göre, insanlık 2050 yılına kadar tarih boyunca çıkarılandan daha fazla bakıra ihtiyaç duyacak. Arcturus'un sunduğu çözüm sadece kaynak tasarrufu sağlamakla kalmayıp, küresel enerji krizini önlemede önemli bir adım olabilir. Enerji sistemlerini modernize eden ülkeler için de bu tür teknolojiler, gelecekte şebeke kayıplarını azaltmada büyük önem taşıyacaktır.

ArcturusEnerjiTeknolojiStartupİnovasyon
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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