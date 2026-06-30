Akıllı Telefon Klavyelerinde Devrim: Acti Startubu Yapay Zeka Ajanlarını Tanıttı

·22·Teknoloji
Akıllı Telefon Klavyelerinde Devrim: Acti Startubu Yapay Zeka Ajanlarını Tanıttı

Akıllı telefon kullanıcıları için standart metin yazma süreci köklü bir değişimle karşı karşıya. Singapur merkezli Acti startubu, iOS ve Android işletim sistemleri için tasarlanmış yeni nesil bir klavye tanıttı. Bu sadece kelime tahmini yapan bir uygulama değil, kullanıcı adına çeşitli işlemleri gerçekleştirebilen ajan tabanlı bir klavyedir. TechCrunch'ın haberine göre, bu teknoloji yapay zeka yeteneklerini doğrudan mesajlaşma uygulamalarına, e-postalara ve sosyal ağlara entegre ediyor. Techcrunch.com haberi veriyor.

Acti kurucusu ve CEO'su Young Wang, günümüzde yapay zeka özelliklerini kullanmak için kullanıcıların sürekli uygulamalar arasında geçiş yapmak zorunda kaldığını belirtti. Örneğin, bir bilgiyi doğrulamak için sohbeti durdurup tarayıcıya veya ChatGPT gibi botlara başvuruluyor. Acti ise tüm uygulamaların üzerinde tek bir katman olarak çalışıyor ve kullanıcı bağlamını koruyarak yardımcı oluyor.

Uygulamalar Arası Engellerin Kaldırılması

Yeni klavye, kullanıcının niyetini anlıyor ve bunu eyleme dönüştürüyor. Örneğin, bir arkadaşınızla öğle yemeği hakkında yazışıyorsanız, Acti doğrudan sohbet içinde yakındaki restoranları önerebilir. Eğer sohbet sırasında bir şirket hissesinden bahsedilirse, klavye üzerinden gerçek zamanlı fiyatların anında paylaşılması mümkün. Bu, kullanıcıya zaman kazandırmanın yanı sıra dijital iletişimi daha verimli hale getiriyor.

Sistemin teknik temeli Google'ın Gemini modelleri ile destekleniyor. Young Wang, Gemini'nin hızı, çok dilli ortamlardaki performansı ve güvenilirliği nedeniyle seçildiğini açıkladı. Bu modeller sayesinde klavyeye "Skills" (Yetenekler) adı verilen bir özellik eklendi. Kullanıcılar tek bir düğmeye basarak mesaj çevirisi yapmak veya toplantı bağlantısı oluşturmak gibi karmaşık görevleri otomatikleştirebilirler.

Güvenlik ve Gizlilik Konuları

Birçok kullanıcının klavye üzerinden kişisel verilerin sızması konusunda endişe duyması doğaldır. Acti ekibi bu konuya özel olarak değinerek, uygulamanın "local-first" modelinde inşa edildiğini belirtti. Bu, kullanıcının kişisel bağlamının öncelikli olarak cihazın kendisinde saklandığı anlamına geliyor. Şirket, kullanıcı izni olmadan kişisel mesajların veya sohbetlerin harici sunuculara gönderilmeyeceğini garanti ediyor.

Proje lideri Young Wang, klavye endüstrisinde geniş deneyime sahip bir uzman. On yıl boyunca Baidu'da çalışarak Facemoji Keyboard kitlesini günlük 300 milyon aktif kullanıcıya ulaştırdı. Ona göre, büyük dil modelleri (LLM) çağında metin artık sadece harfler topluluğu değil, kullanıcı iradesinin taşıyıcısı haline geldi. Acti, tam olarak bu iradeyi gerçekleştiren bir araç olmayı hedefliyor.

Şu anda Acti klavyesi, yapay zeka ajanları çağının temeli olarak görülüyor. Uygulamayı yükleyerek kullanıcılar, akıllı telefonlarındaki neredeyse her metin alanını akıllı bir asistana dönüştürebilirler. Bu tür çözümlerin gelecekte mobil cihaz kullanım kültürünü tamamen değiştirmesi bekleniyor.

GoogleGeminiActiAkıllı TelefonYapay Zeka
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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