NASA, Ay'a nükleer tahrikli Promise roverını göndermeyi planlıyor

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), uzay araştırmalarında beklenmedik ve cesur bir adım atmak üzere. Ajans uzmanları, Mars'ta faaliyet gösteren Perseverance roverının tam ölçekli bir kopyasını Ay'ın Güney Kutbu'na gönderme olasılığını ciddi şekilde değerlendiriyor. Şu anda Kaliforniya'daki Jet İtki Laboratuvarı'nda bir test nesnesi olarak kullanılan bu cihaz başlangıçta uzaya gönderilmek için tasarlanmamıştı, ancak Ay misyonunu hızlandırma ihtiyacı planları değiştirdi. Ixbt.com haber veriyor.

Promise adı verilen bu rover otomobil boyutlarında olup, temel avantajının enerji kaynağında olduğu belirtiliyor. NASA verilerine göre, cihazın çok amaçlı bir radyoizotop termoelektrik jeneratör (RITEG) ile donatılması planlanıyor. Bu, roverın güneş ışığının ulaşmadığı ve aşırı karmaşık rölyeflere sahip bölgelerde bile kesintisiz çalışmasını sağlayacak.

Nükleer enerjinin avantajları

NASA'nın çoğu aracı, Ay'a indirilen birçok modül dahil olmak üzere, güneş enerjisine dayanır. Ancak Ay gecelerinin uzun ve aşırı soğuk olması nedeniyle, güneş panelleriyle donatılmış teknik ekipmanlar genellikle arızalanır veya geçici olarak faaliyetlerini durdurur. Nükleer RITEG jeneratörü ise plütonyum-238 bozunmasından kaynaklanan ısıyı elektrik enerjisine dönüştürerek, roverın her türlü koşulda hayatta kalmasına olanak tanır.

NASA yöneticisi Jared Isaacman, Promise misyonunun Ay üssü kurma yolunda önemli bir adım olabileceğini vurguladı. Ajansın elinde şu anda yeterli miktarda plütonyum rezervi bulunuyor ve bu da cihazın uzun yıllar boyunca kesintisiz çalışmasını garanti ediyor. Bu durum, bilim insanlarının Ay'ın en karanlık kraterlerini bile keşfetmesine imkan tanıyacak.

Teslimat meselesi ve iş birliği

Ağırlığı yaklaşık 1 ton olan böylesine büyük bir roverı Ay yüzeyine ulaştırmak kolay bir görev değil. Bu nedenle NASA, bu misyonda özel sektör temsilcileriyle iş birliği yapmayı öngörüyor. Promise roverını hedefe ulaştırmak için Blue Origin şirketinin Blue Moon modülü veya SpaceX şirketinin Starship uzay aracı kullanılabilir.

Proje yöneticisi Carlos Garcia-Galan bu olasılığı "şaşırtıcı" olarak nitelendirdi. Sözlerine göre, mevcut teknolojiden yararlanmak hem zamandan hem de bütçeden tasarruf edilmesine yardımcı olacak. En önemlisi, nükleer güç kaynağı sayesinde araştırmacılar Ay gecesinden korkmadan, gezegenimizin doğal uydusunun her noktasında araştırmalar yürütebilecekler.

Bu misyon gerçekleşirse, Promise Ay yüzeyindeki en güçlü ve dayanıklı rover haline gelecek. Bunun da gelecekte insanlığın Ay'da kalıcı olarak yaşaması için gerekli olan altyapının oluşturulmasında belirleyici bir rol oynaması bekleniyor.