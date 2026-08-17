Arktika-M uydusu Güneş tutulmasını uzaydan görüntüledi

·3·Teknoloji
Arktika-M uydusu Güneş tutulmasını uzaydan görüntüledi

Rusya'nın «Arktika-M» uzay sistemi, 12 Ağustos'ta gerçekleşen tam Güneş tutulmasını yörüngeden başarıyla kaydetti. Nadir astronomik olay, Moskova saatiyle 18:34'ten 22:58'e kadar sürdü ve modern uzay teknolojilerinin kapasitesini bir kez daha ortaya koydu. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor .

ixbt.com'un verilerine göre, uzay aracı tarafından çekilen görüntülerde Ay'ın koyu gölgesinin Dünya yüzeyi boyunca aşamalı olarak ilerlediği açıkça görülüyor. Bu tür nadir görüntüler, gezegenimizdeki büyük ölçekli doğal süreçleri küresel ölçekte izlemek açısından büyük önem taşıyor.

Uzaydan nadir gözlem

Geleneksel olarak Güneş tutulması Dünya üzerindeki belirli bir noktadan gözlemlenirken, «Arktika-M» tarafından alınan görüntüler olaya tamamen farklı bir bakış açısıyla bakma imkânı sundu. Uzaydan gerçekleştirilen çekimler, Ay'ın gölgesinin gezegenin önemli bir bölümü boyunca nasıl ilerlediğini açıkça gösterdi.

Uzmanlar, Ay Güneş'i örttüğü sırada gölgesinin Dünya yüzeyinde tam tutulma bölgesiyle birlikte art arda ilerlediğini belirtiyor. Bu da bilim insanlarına yalnızca estetik açıdan güzel bir manzara değil, aynı zamanda atmosferdeki ve gezegenimizin yüzeyindeki değişimleri analiz etmek için değerli bilimsel veriler sunuyor.

Uzay sisteminin görevleri

«Arktika-M», esas olarak Arktik bölgesini ve Dünya'nın kuzey kesimlerini kesintisiz izlemek üzere tasarlanmış gelişmiş bir Rus uzay sistemidir. Bu tür yapay uydular, gezegenimizin yüzeyini ve atmosferini sürekli olarak görüntüler.

Bu teknolojik çözümler; çeşitli meteorolojik süreçlerin, iklim değişikliklerinin ve uzaydan kaydedilen büyük doğal olayların hızlı bir şekilde tespit edilip izlenmesini sağlar. 12 Ağustos'taki Güneş tutulması sırasında alınan görüntüler ise sistemin yalnızca pratik görevleri değil, karmaşık bilimsel gözlemleri de başarıyla gerçekleştirebildiğini kanıtladı.

Arktika-MGüneş TutulmasıUzay TeknolojileriAstronomiYapay Uydular
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

NASA, Ay'daki Uzun Vadeli Görevler İçin Bilim İnsanlarından Yardım İstediNASA, Ay'daki Uzun Vadeli Görevler İçin Bilim İnsanlarından Yardım İstediBugün, 09:58Uzay Enkazı: Yapay Uydular Kritik Eşiğe UlaşıyorUzay Enkazı: Yapay Uydular Kritik Eşiğe UlaşıyorDün, 23:24Modern OLED televizyonlar 10 yıl önceki modeller gibi eskimeye başladıModern OLED televizyonlar 10 yıl önceki modeller gibi eskimeye başladıDün, 19:51NASA, Ay görevlerini özel şirketlere devretmeyi planlıyorNASA, Ay görevlerini özel şirketlere devretmeyi planlıyorDün, 19:23Xiaomi markasının ilk akıllı telefonunun üzerinden 15 yıl geçtiXiaomi markasının ilk akıllı telefonunun üzerinden 15 yıl geçtiDün, 15:28Xiaomi Mi 6 akıllı telefonu için Android 17 tabanlı HyperOS 4 çıktıXiaomi Mi 6 akıllı telefonu için Android 17 tabanlı HyperOS 4 çıktıDün, 13:29
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
Samsung Galaxy S27 Serisi Hakkında İlk Detaylar: Şirket «Yeni Mucize» Üzerinde Çalışıyor
Samsung Galaxy S27 Serisi Hakkında İlk Detaylar: Şirket «Yeni Mucize» Üzerinde Çalışıyor
Tesla çocuklar için yeni denge bisikletini tanıttı
Tesla çocuklar için yeni denge bisikletini tanıttı
Honor Robot Phone ilk kez futbol sahasında görüldü: 4D kameralı akıllı telefonun özellikleri
Honor Robot Phone ilk kez futbol sahasında görüldü: 4D kameralı akıllı telefonun özellikleri
Tecno Dünyanın İlk Çerçevesiz Akıllı Telefonunu Tanıtıyor
Tecno Dünyanın İlk Çerçevesiz Akıllı Telefonunu Tanıtıyor