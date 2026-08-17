Arktika-M uydusu Güneş tutulmasını uzaydan görüntüledi

Rusya'nın «Arktika-M» uzay sistemi, 12 Ağustos'ta gerçekleşen tam Güneş tutulmasını yörüngeden başarıyla kaydetti. Nadir astronomik olay, Moskova saatiyle 18:34'ten 22:58'e kadar sürdü ve modern uzay teknolojilerinin kapasitesini bir kez daha ortaya koydu. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor .

ixbt.com'un verilerine göre, uzay aracı tarafından çekilen görüntülerde Ay'ın koyu gölgesinin Dünya yüzeyi boyunca aşamalı olarak ilerlediği açıkça görülüyor. Bu tür nadir görüntüler, gezegenimizdeki büyük ölçekli doğal süreçleri küresel ölçekte izlemek açısından büyük önem taşıyor.

Uzaydan nadir gözlem

Geleneksel olarak Güneş tutulması Dünya üzerindeki belirli bir noktadan gözlemlenirken, «Arktika-M» tarafından alınan görüntüler olaya tamamen farklı bir bakış açısıyla bakma imkânı sundu. Uzaydan gerçekleştirilen çekimler, Ay'ın gölgesinin gezegenin önemli bir bölümü boyunca nasıl ilerlediğini açıkça gösterdi.

Uzmanlar, Ay Güneş'i örttüğü sırada gölgesinin Dünya yüzeyinde tam tutulma bölgesiyle birlikte art arda ilerlediğini belirtiyor. Bu da bilim insanlarına yalnızca estetik açıdan güzel bir manzara değil, aynı zamanda atmosferdeki ve gezegenimizin yüzeyindeki değişimleri analiz etmek için değerli bilimsel veriler sunuyor.

Uzay sisteminin görevleri

«Arktika-M», esas olarak Arktik bölgesini ve Dünya'nın kuzey kesimlerini kesintisiz izlemek üzere tasarlanmış gelişmiş bir Rus uzay sistemidir. Bu tür yapay uydular, gezegenimizin yüzeyini ve atmosferini sürekli olarak görüntüler.

Bu teknolojik çözümler; çeşitli meteorolojik süreçlerin, iklim değişikliklerinin ve uzaydan kaydedilen büyük doğal olayların hızlı bir şekilde tespit edilip izlenmesini sağlar. 12 Ağustos'taki Güneş tutulması sırasında alınan görüntüler ise sistemin yalnızca pratik görevleri değil, karmaşık bilimsel gözlemleri de başarıyla gerçekleştirebildiğini kanıtladı.