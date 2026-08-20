SpaceX tarihinde ilk kez yeniden kullanılabilir Starship gemisini test etti

SpaceX, dev Starship roketini bir sonraki test uçuşuna hazırlama sürecinde önemli bir aşamayı başarıyla tamamladı. NASASpaceflight verilerine göre Massey test sahasında Ship 41 adlı araç, ilk statik ateşleme testine tabi tutuldu ve üzerine monte edilen tek bir Raptor motorunun çalışması kontrol edildi. Bu önemli adım, gelecekte gerçekleştirilecek Flight 14 test uçuşuna hazırlık yolundaki bir sonraki aşama olarak değerlendiriliyor. Haberi Ixbt.com bildirdi .

Planlara göre Ship 41'in gelecek uçuşta Booster 21 hızlandırıcısıyla birlikte uzaya gönderilmesi planlanıyor. Uzmanlar, bu sürümdeki araç için tarihteki ilk tam ölçekli yörünge uçuşunun gerçekleştirilmesini hedefliyor. Ayrıca Flight 14 programı kapsamında Starlink V3 uydularının uzaya fırlatılması da planlanıyor.

Tarihteki ilk benzersiz yakalama süreci

Bu test uçuşunun en dikkat çekici yönü, SpaceX'in Dünya'ya dönen Starship gemisini özel bir kule kullanarak havada yakalamayı ilk kez planlaması. Bu teknolojik çözüm, gelecekte roketlerin tüm parçalarının hızlı ve eksiksiz biçimde kurtarılmasını ve yeniden kullanılmasını sağlayacağı için büyük önem taşıyor.

Ship 41 prototipinin bu yılın haziran ve temmuz aylarında gerekli tüm kriyojenik testlerden başarıyla geçtiği öğrenildi. Mevcut aşamada mühendisler, birden fazla Raptor motorunun katılımıyla gerçekleştirilecek sonraki ateşleme testlerini planlıyor. Bu karmaşık süreçler başarıyla tamamlanırsa şirket, 2026'nın başlarında bir sonraki önemli uçuşu gerçekleştirme fırsatına sahip olacak.