Apple'ın 2026'daki ana tanıtım etkinliğinin tarihi belli oldu

·2·Teknoloji
Apple'ın 2026'daki ana tanıtım etkinliğinin tarihi belli oldu

Apple, geleneksel sonbahar tanıtım etkinliğine yoğun bir şekilde hazırlanıyor ve bu yılki etkinliğin teknoloji dünyası için son derece önemli bir gelişme olması bekleniyor. ixbt.com'un haberine göre şirketin ana tanıtım etkinliği 9 Eylül olarak planlandı ve uzun süredir beklenen yeni cihazlar burada tanıtılacak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu yılki etkinliğin en büyük ve en çok ses getirecek yeniliğinin Apple'ın ilk katlanabilir akıllı telefonu olması bekleniyor. Şimdilik gayriresmî olarak iPhone Ultra adı verilen bu yenilikçi cihazın, şirket tarihindeki ilk katlanabilir cihaz olması bekleniyor.

Beklenen yeni cihazlar ve tanıtım etkinliğinin ayrıntıları

Uzmanlara göre katlanabilir akıllı telefonun yanı sıra geleneksel amiral gemisi cihaz serisi de yenilenecek. Özellikle etkinlik kapsamında iPhone 18 Pro serisinin de kamuoyuna tanıtılması planlanıyor.

Ayrıca yayılan ilk bilgilere göre etkinlikte yeni nesil akıllı saatler Apple Watch Series 12 ve Apple Watch Ultra 4 de görücüye çıkabilir. Bunun yanı sıra yenilenen HomePod ve Apple TV cihazlarının da ek yeni ürünler arasında tanıtılması mümkün.

Edinilen bilgilere göre Apple, tanıtım etkinliğinden kısa süre sonra yeni ürünler için ön siparişleri almaya başlayacak ve satışlar ancak bunun ardından başlayacak. Ancak şirketin etkinliğin kesin tarihini henüz resmen doğrulamadığını ve yeni katlanabilir iPhone'un teknik özelliklerinin de gizli tutulduğunu belirtmek gerekir.

Bu sızıntı niteliğindeki bilgiler, isabetli tahminleriyle teknoloji dünyasında tanınan Majin Bu tarafından paylaşıldı. Bu bilgi kaynağı daha önce iPad mini tabletinin kesin özelliklerini, iPhone 12'nin renk seçeneklerini, iPhone 15 modellerindeki bazı kusurları ve iPhone 16 maketlerinin güvenilir fotoğraflarını önceden yayımlayarak dikkat çekmişti.

AppleiPhone UltraiPhone 18 ProTeknolojilerTanıtım
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Xiaomi popüler akıllı telefon ve tabletler için yazılım desteğini kestiXiaomi popüler akıllı telefon ve tabletler için yazılım desteğini kestiBugün, 11:53Lufthansa uçaklarında Starlink yüksek hızlı interneti kullanıma sunulduLufthansa uçaklarında Starlink yüksek hızlı interneti kullanıma sunulduBugün, 11:29SpaceX tarihinde ilk kez yeniden kullanılabilir Starship gemisini test ettiSpaceX tarihinde ilk kez yeniden kullanılabilir Starship gemisini test ettiBugün, 10:53Firefly, Ay’ın -170 derece soğuk gecelerine karşı mini ısıtıcı gönderiyorFirefly, Ay’ın -170 derece soğuk gecelerine karşı mini ısıtıcı gönderiyorBugün, 08:27ABD'nin ulusal istihbarat birimi yörüngeden radyo dalgalarını izlemeye başladıABD'nin ulusal istihbarat birimi yörüngeden radyo dalgalarını izlemeye başladıBugün, 07:54NASA uzay teleskobunu kurtarmaya yönelik benzersiz operasyonu iptal ettiNASA uzay teleskobunu kurtarmaya yönelik benzersiz operasyonu iptal ettiBugün, 07:25
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
Samsung Galaxy S27 Serisi Hakkında İlk Detaylar: Şirket «Yeni Mucize» Üzerinde Çalışıyor
Samsung Galaxy S27 Serisi Hakkında İlk Detaylar: Şirket «Yeni Mucize» Üzerinde Çalışıyor
Tecno Dünyanın İlk Çerçevesiz Akıllı Telefonunu Tanıtıyor
Tecno Dünyanın İlk Çerçevesiz Akıllı Telefonunu Tanıtıyor
Dünya gezegeni karanlık madde arayan dev bir dedektöre dönüştü
Dünya gezegeni karanlık madde arayan dev bir dedektöre dönüştü
iPhone 17 Pro Max Akıllı Telefonunda GTA 5 Oyunu Çalıştırıldı
iPhone 17 Pro Max Akıllı Telefonunda GTA 5 Oyunu Çalıştırıldı
Akıllı telefon pazarında benzeri görülmemiş rekabet: Eylül 2026'da 5 amiral gemisi geliyor
Akıllı telefon pazarında benzeri görülmemiş rekabet: Eylül 2026'da 5 amiral gemisi geliyor