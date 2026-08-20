Apple'ın 2026'daki ana tanıtım etkinliğinin tarihi belli oldu

Apple, geleneksel sonbahar tanıtım etkinliğine yoğun bir şekilde hazırlanıyor ve bu yılki etkinliğin teknoloji dünyası için son derece önemli bir gelişme olması bekleniyor. ixbt.com'un haberine göre şirketin ana tanıtım etkinliği 9 Eylül olarak planlandı ve uzun süredir beklenen yeni cihazlar burada tanıtılacak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu yılki etkinliğin en büyük ve en çok ses getirecek yeniliğinin Apple'ın ilk katlanabilir akıllı telefonu olması bekleniyor. Şimdilik gayriresmî olarak iPhone Ultra adı verilen bu yenilikçi cihazın, şirket tarihindeki ilk katlanabilir cihaz olması bekleniyor.

Beklenen yeni cihazlar ve tanıtım etkinliğinin ayrıntıları

Uzmanlara göre katlanabilir akıllı telefonun yanı sıra geleneksel amiral gemisi cihaz serisi de yenilenecek. Özellikle etkinlik kapsamında iPhone 18 Pro serisinin de kamuoyuna tanıtılması planlanıyor.

Ayrıca yayılan ilk bilgilere göre etkinlikte yeni nesil akıllı saatler Apple Watch Series 12 ve Apple Watch Ultra 4 de görücüye çıkabilir. Bunun yanı sıra yenilenen HomePod ve Apple TV cihazlarının da ek yeni ürünler arasında tanıtılması mümkün.

Edinilen bilgilere göre Apple, tanıtım etkinliğinden kısa süre sonra yeni ürünler için ön siparişleri almaya başlayacak ve satışlar ancak bunun ardından başlayacak. Ancak şirketin etkinliğin kesin tarihini henüz resmen doğrulamadığını ve yeni katlanabilir iPhone'un teknik özelliklerinin de gizli tutulduğunu belirtmek gerekir.

Bu sızıntı niteliğindeki bilgiler, isabetli tahminleriyle teknoloji dünyasında tanınan Majin Bu tarafından paylaşıldı. Bu bilgi kaynağı daha önce iPad mini tabletinin kesin özelliklerini, iPhone 12'nin renk seçeneklerini, iPhone 15 modellerindeki bazı kusurları ve iPhone 16 maketlerinin güvenilir fotoğraflarını önceden yayımlayarak dikkat çekmişti.