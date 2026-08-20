iPhone 18 Pro yeni renkler ve küçültülmüş Dynamic Island ile tanıtılacak

·2·Teknoloji
iPhone 18 Pro yeni renkler ve küçültülmüş Dynamic Island ile tanıtılacak

Apple’ın geleneksel eylül etkinliği yaklaşırken, yeni amiral gemisi iPhone 18 Pro hakkındaki son bilgiler ve görseller internette aktif şekilde tartışılıyor. Sızdırılan render’lara göre yeni nesil akıllı telefon dört özgün renkte sunulacak ve ön paneldeki Dynamic Island çentiği önemli ölçüde küçülecek. ixbt.com’a göre bu değişiklikler, cihazın görünümünü daha modern ve kusursuz hâle getirmeyi amaçlıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Teknolojik değişiklikler ve ekran tasarımı

Başlıca değişikliklerden biri, ön panelde bulunan Dynamic Island öğesiyle ilgili olacak. Sızdırılan bilgilere göre bu öğenin genişliği yaklaşık yüzde 35 oranında azalacak. Buna, kızılötesi sensörlerin doğrudan ekranın altına taşınmasıyla ulaşılmış. Bununla birlikte Apple, kendine özgü arayüz konseptini koruyacak.

Hatırlatmak gerekirse, tanınmış duyumcu Ice Universe ocak ayında Dynamic Island boyutunun 20,76 milimetreden 13,49 milimetreye küçüleceğini bildirmişti. Daha sonra bu bilgi, prototip fotoğraflarıyla da doğrulandı. Face ID sisteminin kızılötesi yayıcısının ekranın alt kısmına taşınması sayesinde çentiğin boyutu önemli ölçüde küçüldü.

Kasa renkleri ve ana sürümler

Akıllı telefonun görünümü ve renk paleti hakkında da yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Duyumcu Sonny Dixon’ın yayımladığı maketlere dayanarak iPhone 18 Pro serisinin gümüş, siyah, açık mavi ve koyu vişne (Dark Cherry) renklerinde satışa sunulacağını söylemek mümkün. Belirtilen son renk olan Dark Cherry, önceki iPhone 17 Pro modellerindeki turuncu gibi bu neslin ana ve ayırt edici marka rengi olacak.

Bilgi kaynakları, tanınmış duyumcu Majin Bu’nun daha önce iPad mini tabletlerinin, iPhone 12 renklerinin ve iPhone 16 maketlerinin doğru fotoğraflarını önceden yayımlayarak güvenilirliğini kanıtladığını hatırlatıyor. Bu nedenle iPhone 18 Pro hakkında yayılan bu ayrıntılar da teknoloji meraklıları arasında büyük ilgi uyandırıyor.

Apple’ın geleneksel tanıtım etkinliğini 9 Eylül’de düzenlemesi ve iPhone 18 Pro’nun yanı sıra bir dizi yeni cihazı da kamuoyuna sunması bekleniyor. Bu etkinlik, her yıl dünya genelinde milyonlarca kullanıcı ve uzmanın odağında yer alıyor.

AppleiPhone 18 ProDynamic IslandAkıllı TelefonTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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