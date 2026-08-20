Google Pixel 11 serisi akıllı telefonların satışı başladı

Google, bir haftalık ön sipariş döneminin ardından Pixel 11 akıllı telefon serisinin açık satışını resmen başlattı. Yeni seride dört ana model yer alıyor: standart Pixel 11, gelişmiş Pixel 11 Pro, daha büyük Pixel 11 Pro XL ve katlanabilir Pixel 11 Pro Fold. Ayrıca yeni nesil Pixel Watch 5 akıllı saatler de alıcılara sunuldu. ixbt.com'a göre cihazların fiyatları 900 dolardan başlayıp 2250 dolara kadar çıkıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni seri, ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, İtalya, Japonya, Hindistan, Singapur ve Tayvan dahil olmak üzere dünya genelinde 20'den fazla ülke ve bölgede resmi olarak satışa sunuldu. Coğrafi kapsam geçen yılki Pixel 10 serisine benzese de bazı istisnalar bulunuyor. Özellikle katlanabilir Pixel 11 Pro Fold'un Çekya, İtalya, Polonya, Portekiz ve İspanya pazarlarında resmi olarak satılmayacağı açıklandı.

Fiyatlar ve depolama seçenekleri

ABD pazarında standart Pixel 11 modeli, 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama sunan yapılandırmayla 900 ABD dolarından satışa sunuluyor. 512 GB flash depolamaya sahip sürümün fiyatı ise 1020 dolar. İlginç olarak yeni giriş seviyesi model, geçen yılki Pixel 10 ile aynı fiyattan satışa çıkmasına rağmen temel depolama kapasitesi iki katına çıkarıldı. Bu da yeni cihazı önceki nesle kıyasla çok daha avantajlı bir satın alma seçeneği haline getiriyor.

Serideki diğer amiral gemisi modeller de teknik özellikleri ve fiyat politikalarıyla öne çıkıyor. ixbt.com'un bildirdiğine göre Pixel 11 Pro, 12/256 GB sürümü için 1100 dolardan başlıyor; 16/512 GB ve 16 GB / 1 TB sürümlerinin fiyatları ise sırasıyla 1220 ve 1450 dolara ulaşıyor. Daha büyük ekrana sahip Pixel 11 Pro XL, 12/256 GB temel yapılandırması için 1300 dolardan başlıyor ve 1 TB depolamalı en pahalı sürümünün fiyatı 1650 dolara çıkıyor.

En pahalı katlanabilir model ve Avrupa fiyatları

Ailenin en pahalı cihazı, katlanabilir tasarıma sahip Pixel 11 Pro Fold oldu. Bu akıllı telefonun 16/256 GB kapasiteli sürümü ABD'de 1900 dolar, 16/512 GB sürümü 2020 dolar, 1 TB flash depolamaya sahip en üst modeli ise 2250 dolar olarak fiyatlandırıldı. Temel Fold modelinin geçen yılki Pixel 10 Pro Fold'dan 100 dolar daha yüksek fiyatla satışa sunulduğunu belirtmekte fayda var.

Yeni cihazların resmi fiyatları Avrupa pazarında da açıklandı. Buna göre Avrupa'da Pixel 11 fiyatları 1000 avrodan, Pixel 11 Pro fiyatları 1200 avrodan ve Pixel 11 Pro XL fiyatları 1400 avrodan başlıyor. Serinin en gelişmiş üyesi olan Pixel 11 Pro Fold için Avrupalı alıcıların en az 2000 avro ödemesi gerekecek.

ABD'deki büyük mobil operatörler, müşterileri çekmek amacıyla özel indirimler ve eski cihaz takas programları başlattı. Belirli koşulların yerine getirilmesi halinde kullanıcıların Pixel 11 cihazlarını önemli ölçüde daha düşük fiyatlarla, hatta bazı durumlarda neredeyse ücretsiz olarak alabileceği belirtiliyor.