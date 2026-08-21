Google Pixel 11 akıllı telefonlarının Tensor G6 test sonuçları belli oldu

·0·Teknoloji
Google Pixel 11 akıllı telefonlarının Tensor G6 test sonuçları belli oldu

Bugün Google'ın yeni Tensor G6 işlemcisine dayanan Pixel 11 akıllı telefonlarının satışları başladı ve bu cihazların ilk test sonuçları internette ortaya çıktı. Ixbt.com'un verilerine göre yeni amiral gemisi platformundan yüksek performans beklemek zor, çünkü rakiplerinin belirgin şekilde gerisinde kalıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni işlemcinin AnTuTu benchmarkında yaklaşık 1,86 milyon puan toplamayı başardığı ortaya çıktı. Bu sonuç, Qualcomm ve MediaTek'in daha önce piyasaya sürdüğü en güçlü SoC modellerinde elde edilen 4 milyon puanlık sonuçtan oldukça düşük. Nesiller arası karşılaştırmada ise Tensor G5'e kıyasla yaklaşık %25'lik bir artış görülüyor.

Teknik özellikler ve test sonuçları

Google tarafından sunulan yeni sistemin mimarisi, bir Cortex-C1 Ultra çekirdeği, altı Cortex-C1 Pro çekirdeği ve PowerVR CXTP-48-1536 grafik yongasından oluşuyor. Bu yapılandırma günlük görevler için yeterli olsa da yoğun kaynak gerektiren işlemlerde lider rakiplerin seviyesine ulaşmak için yeterli değil.

Geekbench testlerinde de benzer bir tablo görüldü: Yeni platform tek çekirdekli modda 2670 puan, çok çekirdekli modda ise yaklaşık 6800 puan aldı. Bu değerler de piyasadaki lider amiral gemisi ve alt amiral gemisi modellerinin performansının belirgin şekilde gerisinde kalıyor.

Grafik performansı ve rekabet

Grafik yeteneklerini değerlendiren 3DMark Wild Life testinde Tensor G6 platformunun Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinin neredeyse iki kat gerisinde kaldığı belirlendi. Yeni cihaz bu testte 3386 puan alırken rakip platform 7738 puan elde etti.

Geçen yılın Pixel modelleriyle karşılaştırıldığında grafik bölümündeki gelişimin neredeyse fark edilmediğini de belirtmek gerekir. Google özel çipini geliştirmeye devam etmesine rağmen rakiplerinin gerisinde kalma eğiliminin sürmesi, yeni akıllı telefon alıcıları ve teknoloji meraklıları arasında geniş çaplı tartışmalara yol açıyor.

GooglePixel 11Tensor G6SnapdragonAkıllı Telefon
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Dell XPS 13 dizüstü bilgisayarı MacBook Neo’ya layık bir rakip olduDell XPS 13 dizüstü bilgisayarı MacBook Neo’ya layık bir rakip olduBugün, 01:30Siber güvenlik uzmanlarını sahte konferansla kandırmaya çalıştılarSiber güvenlik uzmanlarını sahte konferansla kandırmaya çalıştılarBugün, 01:24Xiaomi, Otomatik Çekiş Gücüne Sahip Yeni Akıllı Mutfak Davlumbazını TanıttıXiaomi, Otomatik Çekiş Gücüne Sahip Yeni Akıllı Mutfak Davlumbazını TanıttıDün, 22:23Samsung yarı iletken fiyatlarını yüzde 15'e kadar artırdıSamsung yarı iletken fiyatlarını yüzde 15'e kadar artırdıDün, 21:59Güney Kore'nin Sebit roketi testinde acil durum yaşandıGüney Kore'nin Sebit roketi testinde acil durum yaşandıDün, 21:29Samsung dünyanın ilk 300 Gs yenileme hızına sahip OLED panelini tanıttıSamsung dünyanın ilk 300 Gs yenileme hızına sahip OLED panelini tanıttıDün, 20:56
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
Samsung Galaxy S27 Serisi Hakkında İlk Detaylar: Şirket «Yeni Mucize» Üzerinde Çalışıyor
Samsung Galaxy S27 Serisi Hakkında İlk Detaylar: Şirket «Yeni Mucize» Üzerinde Çalışıyor
Tecno Dünyanın İlk Çerçevesiz Akıllı Telefonunu Tanıtıyor
Tecno Dünyanın İlk Çerçevesiz Akıllı Telefonunu Tanıtıyor
Dünya gezegeni karanlık madde arayan dev bir dedektöre dönüştü
Dünya gezegeni karanlık madde arayan dev bir dedektöre dönüştü
iPhone 17 Pro Max Akıllı Telefonunda GTA 5 Oyunu Çalıştırıldı
iPhone 17 Pro Max Akıllı Telefonunda GTA 5 Oyunu Çalıştırıldı
Akıllı telefon pazarında benzeri görülmemiş rekabet: Eylül 2026'da 5 amiral gemisi geliyor
Akıllı telefon pazarında benzeri görülmemiş rekabet: Eylül 2026'da 5 amiral gemisi geliyor
Roskosmos uzaydan Güneş tutulmasının fotoğrafını yayımladı
Roskosmos uzaydan Güneş tutulmasının fotoğrafını yayımladı