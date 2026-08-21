Google Pixel 11 akıllı telefonlarının Tensor G6 test sonuçları belli oldu

Bugün Google'ın yeni Tensor G6 işlemcisine dayanan Pixel 11 akıllı telefonlarının satışları başladı ve bu cihazların ilk test sonuçları internette ortaya çıktı. Ixbt.com'un verilerine göre yeni amiral gemisi platformundan yüksek performans beklemek zor, çünkü rakiplerinin belirgin şekilde gerisinde kalıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni işlemcinin AnTuTu benchmarkında yaklaşık 1,86 milyon puan toplamayı başardığı ortaya çıktı. Bu sonuç, Qualcomm ve MediaTek'in daha önce piyasaya sürdüğü en güçlü SoC modellerinde elde edilen 4 milyon puanlık sonuçtan oldukça düşük. Nesiller arası karşılaştırmada ise Tensor G5'e kıyasla yaklaşık %25'lik bir artış görülüyor.

Teknik özellikler ve test sonuçları

Google tarafından sunulan yeni sistemin mimarisi, bir Cortex-C1 Ultra çekirdeği, altı Cortex-C1 Pro çekirdeği ve PowerVR CXTP-48-1536 grafik yongasından oluşuyor. Bu yapılandırma günlük görevler için yeterli olsa da yoğun kaynak gerektiren işlemlerde lider rakiplerin seviyesine ulaşmak için yeterli değil.

Geekbench testlerinde de benzer bir tablo görüldü: Yeni platform tek çekirdekli modda 2670 puan, çok çekirdekli modda ise yaklaşık 6800 puan aldı. Bu değerler de piyasadaki lider amiral gemisi ve alt amiral gemisi modellerinin performansının belirgin şekilde gerisinde kalıyor.

Grafik performansı ve rekabet

Grafik yeteneklerini değerlendiren 3DMark Wild Life testinde Tensor G6 platformunun Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinin neredeyse iki kat gerisinde kaldığı belirlendi. Yeni cihaz bu testte 3386 puan alırken rakip platform 7738 puan elde etti.

Geçen yılın Pixel modelleriyle karşılaştırıldığında grafik bölümündeki gelişimin neredeyse fark edilmediğini de belirtmek gerekir. Google özel çipini geliştirmeye devam etmesine rağmen rakiplerinin gerisinde kalma eğiliminin sürmesi, yeni akıllı telefon alıcıları ve teknoloji meraklıları arasında geniş çaplı tartışmalara yol açıyor.