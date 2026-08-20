Sennheiser Momentum True Wireless 5 tanıtıldı

·0·Teknoloji
Sennheiser Momentum True Wireless 5 tanıtıldı

Alman marka, amiral gemisi sınıfındaki tam kablosuz kulaklıkların yeni nesli Sennheiser Momentum True Wireless 5'i resmi olarak tanıttı. Ixbt.com'un haberine göre yeni cihaz, özgün tasarımı, değiştirilebilir bataryası ve modern teknolojik özellikleriyle kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Premium sınıftaki bu kulaklıkların dünya pazarındaki başlangıç fiyatı 300 ABD doları. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Üretici, bu model için tamamen yeni bir tasarım konsepti tercih ederek tüketicilere beş farklı renk seçeneği sunuyor. Kulaklıklar ve şarj kutuları siyah, beyaz, mavi, kırmızımsı ve kahverengi renklerde satışa sunuluyor. Bu geniş renk paleti, kullanıcıların kendi tarzlarına uygun cihazı seçmesine olanak tanıyor.

Kullanıcı tarafından değiştirilebilen batarya

Modelin en önemli ve beklenmedik özelliklerinden biri, şarj kutusunun çıkarılabilir bataryayla donatılmış olması. Şirketin açıklamasına göre kullanıcı, kutudaki bataryayı kolayca kendi başına değiştirebilir; bunun için yalnızca basit bir tornavida yeterli. Bu çözüm, cihazın kullanım ömrünü önemli ölçüde uzatırken çevre açısından da büyük önem taşıyor.

Cihazın pil ömrü de övgüyü hak ediyor. Kulaklıklar tek şarjla tam 12 saat boyunca kesintisiz çalışabiliyor. Şarj kutusuyla birlikte bu süre 40 saate ulaşıyor; ancak bu sonuçların aktif gürültü engelleme işlevi kapalıyken elde edildiğini belirtmek gerekir.

Gadget ayrıca hızlı şarj teknolojisiyle donatılmış. Yalnızca 8 dakikalık şarj, bir saatlik kullanım süresi sağlıyor. Geleneksel kablolu yöntemin yanı sıra kablosuz şarj desteğinin bulunması da kullanım kolaylığını artırıyor.

Modern teknolojiler ve koruma

Teknik açıdan Sennheiser Momentum True Wireless 5, en yeni standartları destekliyor. Cihaz, Google Fast Pair ve Microsoft Swift Pair işlevleriyle çeşitli cihazlara hızlı bağlantı sağlayan Bluetooth 6.0 modülüyle donatılmış. Ses kalitesine önem verenler için aptX Lossless teknolojisinin sunulması da önemli bir yenilik olacak.

Kulaklıkların gövdesi, IP54 seviyesinde neme ve toza karşı korumaya sahip. Bu sayede cihazlar günlük yaşamda, özellikle spor yaparken de güvenle kullanılabiliyor. Sesli aramaların ve görüşmelerin kalitesinden ise toplam altı mikrofondan oluşan sistem sorumlu.

SennheiserKulaklıklarBluetooth 6TeknolojiGadget'lar
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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