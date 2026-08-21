Rusya’nın uzay uydusu Manpupuner Platosu’nu yukarıdan görüntüledi

Rusya’nın «Resurs-P» uzay uydusundan Komi Cumhuriyeti’ndeki ünlü Manpupuner Platosu ve eşsiz doğal oluşumları başarıyla görüntülendi. Bu coğrafi bölge, gizemli ve benzersiz manzarasıyla uzun yıllardır yalnızca turistlerin değil, Dünya’yı uzaktan algılama yöntemleriyle inceleyen uzmanların da ilgisini çekiyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor .

ixbt.com’un haberine göre bu doğal kompleks, aynı anda hem karadan hem de uzaydan iki farklı açıyla görüntülendi. Bu durum, bilim insanlarının arazinin genel durumunu daha kapsamlı biçimde gözlemlemesine ve günümüzdeki coğrafi özelliklerini yüksek doğrulukla değerlendirmesine olanak sağladı.

Eşsiz taş sütunlar nasıl oluştu?

Platonun başlıca ilgi çekici noktası, yüksekliği 30 ila 42 metre arasında değişen yedi dev taş sütundur. Bu sıra dışı oluşumlar, milyonlarca yıl boyunca meydana gelen doğal süreçler, daha doğrusu kayaların güçlü rüzgârlar ve hava koşulları nedeniyle aşınması sonucunda ortaya çıktı.

Verilere göre yaklaşık 200 milyon yıl önce bu bölgede devasa bir dağ silsilesi bulunuyordu. Ancak zamanla yağışlar, güneş ışınları, şiddetli soğuklar ve sürekli rüzgârlar etkisini göstererek daha yumuşak kayaları yavaş yavaş parçaladı.

Milyonlarca yıllık doğa harikası

Daha sert ve dayanıklı olan kuvarsit ile şist kayaları ise doğanın sınavlarına dayanarak günümüze kadar ulaştı. Zamanla farklı şekillerdeki kaya kalıntılarına dönüşen bu oluşumlar, bugün tüm Ural bölgesinin en önemli ve etkileyici doğal anıtlarından biri hâline geldi.

Uzay görüntüleri, bu kadim oluşumların çevreyle uyumunu ve coğrafi konumunu bir kez daha açıkça ortaya koydu. Modern teknolojilerin ve uzay araçlarının bu şekilde kullanılması, Dünya’daki varlıkların incelenmesini önemli ölçüde kolaylaştırıyor.