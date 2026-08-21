Xiaomi yeni Smart Door Lock 5C kilidini tanıttı

Xiaomi markası güvenlik ürünleri serisini genişleterek modern teknolojileri bünyesinde barındıran Smart Door Lock 5C akıllı kapı kilidini tanıttı. Ixbt.com'a göre bu cihaz, minimalist tasarıma sahip yekpare bir panel şeklinde üretiliyor ve tüketicilere uygun fiyatla sunuluyor; fiyatı 659 yuan olarak belirlendi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni akıllı kilit, kullanıcılara kolaylık sağlamak amacıyla tam dokuz farklı açma yöntemini destekliyor. Cihaz, modern evlerde güvenlik ve hızlı erişim sağlamak üzere tasarlandı.

Kilitleme ve açma seçenekleri

Smart Door Lock 5C modeli şu açma yöntemlerini sunuyor:

Parmak izi tanıma

Belirlenmiş parola

Geleneksel mekanik anahtar

Mi Home uygulaması üzerinden Bluetooth ile açma

Geçici veya tek kullanımlık parolalar

Cihaza, AI algoritmalarıyla donatılmış yarı iletken parmak izi tarayıcısı yerleştirilmiş. Üreticiye göre parmak izi tanıma hızı yalnızca 0,5 saniye ve doğruluk oranı %99,29'a ulaşıyor.

Güvenlik ve enerji verimliliği

Kilidin güvenlik özellikleri arasında dokunarak parmak izi algılama, C sınıfı kilit silindiri ve iç tarafta ayrı bir mekanik kol-dil mekanizması bulunuyor. Bu özellikler ev sahibinin güvenliğini daha da artırıyor.

Cihaz dört alkalin pille çalışıyor ve bu pillerin yaklaşık bir yıl dayanması bekleniyor. Piller tükendiğinde acil çalıştırma ve USB-C portu üzerinden harici güç kaynağına bağlanma seçenekleri sunuluyor.

Akıllı ev ekosistemine entegrasyon

Cihazı Bluetooth Mesh cihazlarına bağlayarak tüm olaylar ve güvenlik uyarıları hakkında uzaktan bilgi almak mümkün. Ayrıca Xiaomi Surge Smart Connect teknolojisini desteklediği için diğer akıllı ev ekosistemi cihazlarıyla kolayca entegre edilebiliyor.