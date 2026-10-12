Akıllı telefonunuzu ne sıklıkla temizlemelisiniz

·5·Teknoloji
Akıllı telefonunuzu ne sıklıkla temizlemelisiniz

Günlük hayatımızda en çok kullandığımız ve elimizden neredeyse hiç düşürmediğimiz bir nesne olan cep telefonları, sağlık için beklenmedik bir tehlike kaynağı haline gelebilir. Mikrobiyologların araştırmalarına göre, akıllı telefon ekranı ve kılıfı yüzeyinde, standart bir klozet kapağından 10 kat daha fazla bakteri ve virüs birikmektedir.

Gün boyunca toplu taşıma, kamusal alanlar ve çeşitli nesnelere temas eden ellerimiz aracılığıyla mikroplar doğrudan cihazın ekranına, oradan da yüzümüze, gözlerimize ve ağız boşluğumuza kolayca geçer.

Gizli bakteriler ve mevsimsel enfeksiyon riski

Telefon ekranını düzenli olarak temizlemek, aşağıdaki ciddi hastalıkların önlenmesinde önemli bir bariyer görevi görür:

  • Mevsimsel virüslere karşı koruma: Ekranı dezenfekte etmek; soğuk algınlığı, akut solunum yolu enfeksiyonları (ORVI), grip ve diğer solunum yolu virüslerinin bulaşma olasılığını önemli ölçüde azaltır;

  • Cilt temizliği: Akıllı telefonun görüşme sırasında doğrudan yüz cildine temas etmesi, yanaklarda çeşitli döküntülerin, iltihaplanmaların ve sivilcelerin oluşmasına neden olabilir;

  • Gastrointestinal enfeksiyon riski: Yemek yerken telefonu kullanmak, mikropların doğrudan vücuda girmesine zemin hazırlar.

Telefon nasıl ve ne sıklıkla temizlenmelidir?

Uzmanlar, akıllı telefon hijyeni konusunda şu pratik tavsiyelerde bulunmaktadır:

  • Günlük alışkanlık: Cihaz yüzeyini günde en az 1–2 kez, özellikle dışarıdan eve döndüğünüzde temizlemek gerekir;

  • Özel mendillerin kullanımı: Akıllı telefonu antibakteriyel veya alkol bazlı özel ıslak mendillerle dikkatlice silmeniz önerilir;

  • Oleofobik katmanı koruyun: Alkol bazlı solüsyonları doğrudan ekrana püskürtmeyin; sıvıyı mikrofiber bir beze damlatıp silmek, ekran kaplamasının zarar görmesini engeller;

  • Kılıfı unutmayın: Telefon kılıfının altında da büyük miktarda toz ve mikrop biriktiğini göz önünde bulundurarak, kılıfı haftada birkaç kez çıkarıp yıkamak veya dezenfekte etmek önerilir.

Sadece birkaç saniyenizi ayırıp telefonunuzu temizleyerek birçok bulaşıcı hastalıktan korunabilirsiniz.

Akıllı Telefon HijyeniMikrobiyologlarORVIDezenfeksiyonSağlık
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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