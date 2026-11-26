Karşi'nin Nasaf kulübü, AFC Şampiyonlar Ligi 2 turnuvasının bir sonraki turunda kendi sahasında Bahreyn temsilcisi Al-Khalidiya takımını 1:0 skoruyla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından "Ejderhalar"ın teknik direktörü Ruzikul Berdiyev basın toplantısına katılarak oyun analizi, turnuvada VAR sisteminin olmayışı ve takımın as kalecisi Abduvohid Nematov'un geleceği hakkındaki sorulara detaylı yanıtlar verdi.

«Son 4 maçta ikinci yarıdaki aktif oyunumuz sayesinde galip geldik»

Uzmana göre, Bahreyn temsilcisi 10 günlük aranın ardından Karşi'ye oldukça dinç geldi ve yedek kulübesinden gelen oyuncularla maçın sonunda baskıyı artırdı:

Maç izlenimleri: Ev sahibi ekip kontra ataklardaki bazı fırsatları değerlendirememiş olsa da, en önemlisi 3 puanın haneye yazdırılmasıydı.

İkinci yarıdaki üstünlük: İlk yarıda rakipler fiziksel olarak diri olduğu için savunmayı aşmak zor oldu. Nasaf, son 4 maçın tamamında ikinci yarıdaki iyi performansı sayesinde kazandı; bu sefer ise golden sonra oyuncular skoru korumaya daha fazla odaklandılar.

VAR sisteminin yokluğu ve son dakikadaki tartışmalı pozisyon

Maçın son dakikasında konuk ekip savunmacısının topu ayağıyla kaleciye verdiği pozisyona hakem dikkat etmedi. Ruzikul Berdiyev bu duruma itirazını dile getirdi:

«Bana da öyle geldi. Maalesef turnuvada VAR çalışmıyor. VAR'ın önemi bugünkü maçta bir kez daha kanıtlandı. Sadece benim değil, stattaki herkesin fikri, topun geriye, yani kaleciye kasten pas verildiği yönündeydi. Nedense hakem buna dikkat etmedi. Böyle bir turnuvada neden VAR olmadığını AFC yetkililerine sormak lazım.» — dedi Ruzikul Berdiyev.

Abduvohid Nematov yurt dışına mı transfer olacak?

Basın toplantısında, sosyal medyada yayılan kaleci Abduvohid Nematov'un yurt dışı liglerine transfer olacağı yönündeki haberlere de açıklık getirildi. Teknik direktör, güçlü bir ligden ciddi bir teklif gelmesi durumunda kaleciyi tutmayacağını belirtti:

«Eğer yüksek hedefleri olan güçlü bir ligden teklif gelirse, artık engel olmayacağım. Lejyoner olmalı, bunu hak ediyor. Bizim için büyük hizmetler verdi, Nasaf'ın başarılarına önemli katkılarda bulundu. Eğer gitmeye karar verirse, ona sadece başarılar dileriz. Ancak hangi takıma gittiği konusunda hiçbir yerde bir şey okumadım; yazılanların hepsi doğru çıkmıyor.» — dedi Ruzikul Berdiyev.

Basın toplantısının ana başlıkları

Konu Ruzikul Berdiyev'in görüşü ve sonuçlar Al-Khalidiya galibiyeti (1:0) Tecrübeli ve 10 gün dinlenmiş rakibe karşı zorlu maçta önemli 3 puan alındı Tartışmalı hakem kararları Son dakikada rakip kaleciye kasten pas verdi ancak turnuvada VAR'ın olmaması sorun yaratıyor Abduvohid Nematov'un geleceği Yüksek hedefleri olan güçlü bir yabancı kulüpten resmi teklif gelirse, gitmesine izin verilecek

Sizce Abduvohid Nematov, kariyerini yurt dışında daha güçlü bir ligde sürdürmeye hazır mı ve hangi lige daha uygun?

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