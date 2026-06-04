2005-yilgi BMW 3 Series bilan 8000 kilometr: Klassikani har kuni haydash mumkinmi?
Oxirgi marta 2005-yilda ishlab chiqarilgan avtomobilni uzoq muddatli testdan oʻtkazganimga roppa-rosa yigirma yil boʻldi. Bugun esa qarshimizda oʻsha davrning afsonasi — E46 avlodiga mansub BMW 330Ci kupesi turibdi. Bu avtomobil yangiligida naqadar mukammal boʻlgan boʻlsa, hozir ham oʻz jozibasini yoʻqotmagan. Uning kapoti ostida 3,0 litrli, olti silindrli atmosfera dvigateli joylashgan boʻlib, u 5900 aylanishda 228 ot kuchi va 3500 aylanishda 332 Nm moment taqdim etadi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Ushbu BMW 330Ci olti pogʻonali mexanik uzatmalar qutisi, orqa gʻildirakli tortish tizimi va gidravlik boshqaruv kuchaytirgichiga ega. Zamonaviy avtomobillardan farqli oʻlaroq, bu yerda audio tizim ovozini sozlash uchun haqiqiy tugma mavjud va yoʻl belgilarini oʻqiy olmaganda asabga teguvchi signallar chalinmaydi. 89 000 mil (taxminan 143 000 km) masofani bosib oʻtgan ushbu nusxa eBay orqali 8990 funt sterlingga sotib olindi va unga zamonaviy qulayliklar qoʻshish uchun bir necha ming sarflandi.
Avtomobilga smartfon integratsiyasi, orqa koʻrinish kamerasi, videoregistratorlar, GPS-treker, koʻrinmas hudud monitorlari va proyeksion displey (HUD) kabi texnologiyalar oʻrnatildi. Shunga qaramay, 20 yoshli BMW 330Ci haydash tajribasi oʻzgarmasdir. Zamonaviy elektromobillar yonida u ancha past koʻrinadi. Uzunligi 4,5 metr boʻlsa-da, kengligi 1,8 metrdan kamroq boʻlib, tor koʻchalarda harakatlanish uchun juda qulay.
Ichki qismda materiallar sifati va ergonomika hali ham yuqori darajada. Elektr yordamida boshqariladigan oʻrindiqlar biroz eskirgan boʻlsa-da, qulaylik va tayanchni yaxshi saqlab qolgan. Rul chambaragi mukammal darajada sozlanadi va barcha asosiy boshqaruv elementlari aynan kerakli joyda joylashgan. Eng muhimi, bu yerda kalitni solish uchun maxsus joy bor — bu haqiqiy haydovchilar uchun moʻljallangan klassik davrning oxirgi namunalaridan biridir.
…