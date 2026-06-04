2005-yilgi BMW 3 Series bilan 8000 kilometr: Klassikani har kuni haydash mumkinmi?

·69·Avto
2005-yilgi BMW 3 Series bilan 8000 kilometr: Klassikani har kuni haydash mumkinmi?
Audio versiyasi

Oxirgi marta 2005-yilda ishlab chiqarilgan avtomobilni uzoq muddatli testdan oʻtkazganimga roppa-rosa yigirma yil boʻldi. Bugun esa qarshimizda oʻsha davrning afsonasi — E46 avlodiga mansub BMW 330Ci kupesi turibdi. Bu avtomobil yangiligida naqadar mukammal boʻlgan boʻlsa, hozir ham oʻz jozibasini yoʻqotmagan. Uning kapoti ostida 3,0 litrli, olti silindrli atmosfera dvigateli joylashgan boʻlib, u 5900 aylanishda 228 ot kuchi va 3500 aylanishda 332 Nm moment taqdim etadi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Ushbu BMW 330Ci olti pogʻonali mexanik uzatmalar qutisi, orqa gʻildirakli tortish tizimi va gidravlik boshqaruv kuchaytirgichiga ega. Zamonaviy avtomobillardan farqli oʻlaroq, bu yerda audio tizim ovozini sozlash uchun haqiqiy tugma mavjud va yoʻl belgilarini oʻqiy olmaganda asabga teguvchi signallar chalinmaydi. 89 000 mil (taxminan 143 000 km) masofani bosib oʻtgan ushbu nusxa eBay orqali 8990 funt sterlingga sotib olindi va unga zamonaviy qulayliklar qoʻshish uchun bir necha ming sarflandi.

Avtomobilga smartfon integratsiyasi, orqa koʻrinish kamerasi, videoregistratorlar, GPS-treker, koʻrinmas hudud monitorlari va proyeksion displey (HUD) kabi texnologiyalar oʻrnatildi. Shunga qaramay, 20 yoshli BMW 330Ci haydash tajribasi oʻzgarmasdir. Zamonaviy elektromobillar yonida u ancha past koʻrinadi. Uzunligi 4,5 metr boʻlsa-da, kengligi 1,8 metrdan kamroq boʻlib, tor koʻchalarda harakatlanish uchun juda qulay.

Ichki qismda materiallar sifati va ergonomika hali ham yuqori darajada. Elektr yordamida boshqariladigan oʻrindiqlar biroz eskirgan boʻlsa-da, qulaylik va tayanchni yaxshi saqlab qolgan. Rul chambaragi mukammal darajada sozlanadi va barcha asosiy boshqaruv elementlari aynan kerakli joyda joylashgan. Eng muhimi, bu yerda kalitni solish uchun maxsus joy bor — bu haqiqiy haydovchilar uchun moʻljallangan klassik davrning oxirgi namunalaridan biridir.

BMWBMW 3 SeriesAvtomobilKlassikaTest-drayv
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yetti oʻrinli Skoda Peaq: Yangi flagman krossoverning ilk suratlari eʼlon qilindiBugun, 08:27Ford 2029-yilgacha Yevropada ralli uslubidagi beshta yangi modelni chiqaradiBugun, 07:27Stellantis yangi strategiyani eʻlon qildi: Asosiy eʻtibor mahsulot sifatigaBugun, 05:24Toyota Alphard va Vellfire yangilandi: yanada qulay va arzonroq gibrid versiyalarBugun, 03:272026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladiBugun, 02:28Lada Azimut sotuvlar boshlanmasdan turib turbo dvigatel bilan jihozlandiBugun, 19:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
BYD oʻzining yangi flagman krossoveri Hiace 08 modelini taqdim etdi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Hongqi Guoya: Mercedes-Maybach S-Class ga raqobatchi bo‘lgan hashamatli sedan
Rossiyada RAM pikaplariga talab keskin oshdi: Savdo hajmi 121 foizga oʻsdi