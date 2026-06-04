Ford Yevropa bozoriga qaytmoqda: Fiesta, Bronco va yangi krossoverlar

·62·Avto
Ford Yevropa bozoriga qaytmoqda: Fiesta, Bronco va yangi krossoverlar
Audio versiyasi

Ford kompaniyasi yaqin toʻrt yil ichida Buyuk Britaniya va Yevropa Ittifoqi bozorlari uchun beshta yangi modelni taqdim etishini eʼlon qildi. Ular orasida afsonaviy Fiesta nomini qayta tiklashi kutilayotgan yangi elektr xatchbek ham bor. Kompaniyaning Yevropadagi yoʻlovchi avtomobillari boʻlimi rahbari Jim Baumbick yangi modellar Ford brendining boy merosiga mos keladigan haydash dinamikasiga ega boʻlishiga vaʼda berdi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Yangi modellar qatoridan Bronco uslubidagi koʻp quvvatli (multi-energy) SUV, Renault platformasida quriladigan krossover hamda Geely bilan hamkorlikda ishlab chiqarilishi kutilayotgan ikkita plagin-gidrid krossover oʻrin oladi. Ford oʻn yillar davomida Fiesta va Focus kabi modellari bilan Yevropa savdo reytinglarida yetakchilik qilgan boʻlsa-da, soʻnggi yillarda ushbu modellarni ishlab chiqarishdan toʻxtatgani sababli bozor ulushini biroz yoʻqotgan edi.

Kompaniyaning yangilangan strategiyasi mintaqadagi savdolarning 80 foizini tashkil etuvchi B va C segmentlariga qaratilgan. Barcha yangi modellar uzunligi 4,0 metrdan 4,65 metrgacha boʻladi. Yangi qatorning asosiy qahramonlaridan biri — ixcham SUV boʻlib, u AQSH bozorida muvaffaqiyat qozongan Bronco oilasining bir qismi boʻladi. Ushbu model 2028-yildan boshlab Fordning Valensiyadagi zavodida Kuga modeli bilan birga ishlab chiqariladi.

Shuningdek, 2028-yilda Renault bilan hamkorlikda yangi elektr xatchbek va krossover ishlab chiqarilishi rejalashtirilgan. Ular Renault 5 va Nissan Micra modellarida qoʻllaniladigan RGMP Small platformasiga asoslanadi. Ford vakillarining taʼkidlashicha, ushbu avtomobillar oʻziga xos dizayn va ralli uslubidagi boshqaruv xususiyatlariga ega boʻladi, bu esa ularni raqobatchilardan ajratib turadi.

FordFiestaBroncoElektromobilKrossover
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Audi Nuvolari superkarini taqdim etdi: 987 ot kuchi va 350 km/soatdan yuqori tezlikBugun, 23:55Audi R8 oʻrniga yangi V8 gibrid superkarini taqdim etdiKecha, 18:57Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisiKecha, 16:27Yetti oʻrinli Skoda Peaq: Yangi flagman krossoverning ilk suratlari eʼlon qilindiKecha, 08:27Ford 2029-yilgacha Yevropada ralli uslubidagi beshta yangi modelni chiqaradiKecha, 07:272005-yilgi BMW 3 Series bilan 8000 kilometr: Klassikani har kuni haydash mumkinmi?Kecha, 06:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
BYD oʻzining yangi flagman krossoveri Hiace 08 modelini taqdim etdi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Hongqi Guoya: Mercedes-Maybach S-Class ga raqobatchi bo‘lgan hashamatli sedan