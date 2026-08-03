Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Jahon avtomobil bozorida shiddat bilan o‘z mavqeyini mustahkamlab borayotgan Xitoy brendlari raqobatchilardan sezilarli darajada o‘zib ketishining asosiy sababi ma’lum bo‘ldi. ixbt.com nashrining yozishicha, Xitoy avtomobilsozlari yangi mashinalarni Yevropa kompaniyalariga qaraganda ancha tez va arzon narxlarda ishlab chiqishga muvaffaq bo‘lmoqda. Buning bosh siri esa an’anaviy avtosanoat qoidalariga zid bo‘lgan standart detallarni o‘zaro ommaviy ravishda bo‘lishish amaliyotidir. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Aslini olganda, bir nechta turli modellar uchun yagona standart qismlardan foydalanish g‘oyasi mutlaqo yangilik emas. Volkswagen Group va Stellantis kabi yirik global avto gigantlar ham aynan shu strategiya tufayli ulkan ko‘lamga erishgan. Ma’lumki, bitta turdagi detalni qancha ko‘p miqdorda ishlab chiqarilsa yoki sotib olinsa, uning tannarxi shunchalik past bo‘ladi.
Xitoyliklar yondashuvining o‘ziga xosligiBiroq xitoylik ishlab chiqaruvchilar bu universal yondashuvni mutlaqo yangi bosqichga olib chiqishdi. Agar an’anaviy Yevropa va Osiyo kompaniyalari har bir yangi model uchun o‘ziga xos noyob qismlarni loyihalashga ko‘p vaqt va mablag‘ sarflasa, Xitoy brendlari o‘z modellar qatorida bir xil standart qismlardan keng foydalanmoqda. Bu esa har bir avtomobilning umumiy qiymatini sezilarli darajada pasaytirib, tayyor mahsulotni bozorga chiqarish muddatini qisqartiradi.
Hozirgi kunda BYD, Geely va boshqa yetakchi Xitoy kompaniyalari aynan shu usul yordamida nafaqat ichki bozorda, balki xalqaro maydonda ham raqobatbardosh narxlarni taqdim etmoqda. Zamonaviy elektromobil va gibrid modellar uchun zarur bo‘lgan qismlarning standartlashtirilishi xarajatlarni qisqartirishning eng samarali vositasiga aylandi.
Global avtosanoat uchun yangi chaqiriqMutaxassislarning fikricha, Xitoy kompaniyalarining bunday tezkor va tejamkor ishlash tizimi an’anaviy avtomobilsozlik gigantlarini ham o‘z strategiyasini qayta ko‘rib chiqishga majbur qilmoqda. Detallarni o‘zaro integratsiya qilish va yagona platformalardan foydalanish kelgusida har qanday avtomobil brendi uchun yashab qolishning asosiy shartiga aylanishi mumkin.
Xulosa qilib aytganda, Xitoy avtomobillarining arzonligi tasodifiy holat emas, balki puxta o‘ylangan logistika va ishlab chiqarishni standartlashtirish natijasidir. Ushbu tajriba yaqin yillarda global avtomobilsozlik sanoatining rivojlanish vektorini belgilab berishi shubhasiz.
…