Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar

·0·Avto
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar

Jahon avtomobil bozorida shiddat bilan o‘z mavqeyini mustahkamlab borayotgan Xitoy brendlari raqobatchilardan sezilarli darajada o‘zib ketishining asosiy sababi ma’lum bo‘ldi. ixbt.com nashrining yozishicha, Xitoy avtomobilsozlari yangi mashinalarni Yevropa kompaniyalariga qaraganda ancha tez va arzon narxlarda ishlab chiqishga muvaffaq bo‘lmoqda. Buning bosh siri esa an’anaviy avtosanoat qoidalariga zid bo‘lgan standart detallarni o‘zaro ommaviy ravishda bo‘lishish amaliyotidir. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Aslini olganda, bir nechta turli modellar uchun yagona standart qismlardan foydalanish g‘oyasi mutlaqo yangilik emas. Volkswagen Group va Stellantis kabi yirik global avto gigantlar ham aynan shu strategiya tufayli ulkan ko‘lamga erishgan. Ma’lumki, bitta turdagi detalni qancha ko‘p miqdorda ishlab chiqarilsa yoki sotib olinsa, uning tannarxi shunchalik past bo‘ladi.

Xitoyliklar yondashuvining o‘ziga xosligi

Biroq xitoylik ishlab chiqaruvchilar bu universal yondashuvni mutlaqo yangi bosqichga olib chiqishdi. Agar an’anaviy Yevropa va Osiyo kompaniyalari har bir yangi model uchun o‘ziga xos noyob qismlarni loyihalashga ko‘p vaqt va mablag‘ sarflasa, Xitoy brendlari o‘z modellar qatorida bir xil standart qismlardan keng foydalanmoqda. Bu esa har bir avtomobilning umumiy qiymatini sezilarli darajada pasaytirib, tayyor mahsulotni bozorga chiqarish muddatini qisqartiradi.

Hozirgi kunda BYD, Geely va boshqa yetakchi Xitoy kompaniyalari aynan shu usul yordamida nafaqat ichki bozorda, balki xalqaro maydonda ham raqobatbardosh narxlarni taqdim etmoqda. Zamonaviy elektromobil va gibrid modellar uchun zarur bo‘lgan qismlarning standartlashtirilishi xarajatlarni qisqartirishning eng samarali vositasiga aylandi.

Global avtosanoat uchun yangi chaqiriq

Mutaxassislarning fikricha, Xitoy kompaniyalarining bunday tezkor va tejamkor ishlash tizimi an’anaviy avtomobilsozlik gigantlarini ham o‘z strategiyasini qayta ko‘rib chiqishga majbur qilmoqda. Detallarni o‘zaro integratsiya qilish va yagona platformalardan foydalanish kelgusida har qanday avtomobil brendi uchun yashab qolishning asosiy shartiga aylanishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, Xitoy avtomobillarining arzonligi tasodifiy holat emas, balki puxta o‘ylangan logistika va ishlab chiqarishni standartlashtirish natijasidir. Ushbu tajriba yaqin yillarda global avtomobilsozlik sanoatining rivojlanish vektorini belgilab berishi shubhasiz.

Xitoy avtosanoatiAvtomobil bozoriElektromobilDetallarIshlab chiqarish
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Amazon kompaniyasiga qarashli Zoox AQShda ilk bor toʻliq avtonom taksi uchun tijoriy ruxsat oldiAmazon kompaniyasiga qarashli Zoox AQShda ilk bor toʻliq avtonom taksi uchun tijoriy ruxsat oldiBugun, 16:55Renault 4 avtomobili egalarida oʻziga xos birdamlik muhiti shakllandiRenault 4 avtomobili egalarida oʻziga xos birdamlik muhiti shakllandiBugun, 15:55Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdiFerrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdiBugun, 15:53Elektromobil quvvatlash xarajatlarini tejashning samarali usullariElektromobil quvvatlash xarajatlarini tejashning samarali usullariBugun, 13:59Dacia Bigster sinovi: 30 ming funt sterlinglik hamyonbop krossoverDacia Bigster sinovi: 30 ming funt sterlinglik hamyonbop krossoverBugun, 11:52Alpine brendi Porsche emas, Ferrari darajasidagi eksklyuzivlikni tanlaydiAlpine brendi Porsche emas, Ferrari darajasidagi eksklyuzivlikni tanlaydiBugun, 11:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas