Antiradar jim turdi, ammo jarima baribir keldi: Haydovchilar bilmaydigan sirli texnik «tuzoq»

·51·Avto
Antiradar jim turdi, ammo jarima baribir keldi: Haydovchilar bilmaydigan sirli texnik «tuzoq»
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Antiradarlar faqat radioto'lqin tarqatuvchi klassik radarlarni aniqlay oladi, chunki ular tashqi signallarni tinglovchi passiv qurilmalardir.
  • Zamonaviy "aqlli kameralar" esa hech qanday radioto'lqin chiqarmay, sun'iy intellekt yordamida tezlikni va boshqa qoidabuzarliklarni aniqlaydi, shu sababli antiradar ularni ilg'ay olmaydi.
  • Bunday kameralardan himoyalanishning yagona yo'li antiradardagi GPS bazasini muntazam yangilab turish yoki yo'l qoidalariga rioya qilishdir.

Ko‘plab haydovchilar avtomobiliga qimmatbaho antiradar (radar-detektor) o‘rnatib olgach, yo‘llarda o‘zlarini to‘liq sug‘urtalangan deb hisoblashadi. Biroq qurilma lom-mim demay, bir marta ham ogohlantirish signali bermagan holatda uyga tezlik yoki boshqa qoidabuzarlik bo‘yicha kutilmagan jarima xati kelishi ko‘pchilikni hayratga soladi.

Bu antiradarning buzilganini emas, balki yo‘llarda qo‘llanilayotgan nazorat texnologiyalarining tubdan farq qilishini anglatadi.

Oddiy radar va «aqlli kamera»: Farq nimada?

Yo‘llardagi nazorat tizimlari asosan ikki xil ishlash tamoyiliga ega:

  • Klassik radarlar (dopler effekti): Maxsus moslama (ustunda, uch oyoqda yoki YPX mashinasi ichida) avtomobilga uzluksiz radioto‘lqin yuboradi. To‘lqin mashina kuzoviga urilib qaytgach, uning chastotasi o‘zgaradi va qurilma shu asosda aniq tezlikni hisoblaydi. O‘zbekistondagi bunday moslamalar asosan 24 GGs chastota diapozonida ishlaydi;

  • Optik «aqlli kameralar»: Bu zamonaviy tizimlar mutlaqo hech qanday radioto‘lqin yoki signal tarqatmaydi. Ular faqat yuqori aniqlikdagi videokadrlar va sun’iy intellekt yordamida mashinaning bir nuqtadan ikkinchi nuqtagacha bosib o‘tgan vaqti orqali tezlikni matematik hisoblab chiqaradi. Bundan tashqari, ular xavfsizlik kamari, telefondan foydalanish, qizil chiroq va to‘xtash (stop) chizig‘ini ham optik ko‘z bilan qayd etadi.

Antiradar nega sukut saqlaydi?

Antiradar — bu radiosignal tarqatuvchi moslama emas, balki faqat efirni «tinglovchi» passiv qabul qilgichdir:

  • Ochiq yo‘ldagi masofa: Antiradar ochiq trassada radar to‘lqinini yarim kilometrdan (500 metr) ortiq masofadan ilg‘ashi mumkin. Biroq yo‘lda katta yuk mashinalari bo‘lsa yoki signal sust bo‘lsa, bu radius keskin qisqaradi;

  • Signaturali modellar: Zamonaviy signaturali qurilmalar signal strukturasidan qaysi turdagi radar ishlayotganini aniq taniydi;

  • «Ko‘rinmas» kameralar: Aqlli optik kameralar tashqariga hech qanday to‘lqin chiqarmagani sababli, radar-detektor uni jismonan «eshita» olmaydi. Shu bois qurilma jim turadi, tezlik esa allaqachon kamera xotirasiga muhrlanib, jarima bazasiga yuborilgan bo‘ladi.

Jarimadan qanday saqlanish mumkin?

Haydovchini radioto‘lqinsiz ishlovchi aqlli kameralardan faqat bitta jihat — antiradar ichiga o‘rnatilgan GPS bazasi ogohlantirishi mumkin:

  • Kameralar o‘rnatilgan koordinatalar faqat GPS xaritasida belgilangan bo‘lsagina qurilma ovoz beradi. Agar baza muntazam yangilab turilmasa yoki yangi kamera hali xaritaga kiritilmagan bo‘lsa, antiradar hech qanday yordam bera olmaydi;

  • Ko‘chalar va trassalardagi har qanday kutilmagan moliyaviy yo‘qotishning oldini oluvchi eng xavfsiz, benuqson va eng yaxshi «antiradar» — bu qoidalarga rioya qilish va avtomobilingiz panelidagi shaxsiy spidometrga qarashdir.

Yo‘l harakati qoidalariAntiradarAqlli kameralarYPX
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Urganchdagi tungi quvlashmachoq: 15 yoshli o‘smir «Jiguli»da YPXdan qochishga urindi (video)Urganchdagi tungi quvlashmachoq: 15 yoshli o‘smir «Jiguli»da YPXdan qochishga urindi (video)15 sentabr 19:40Yurent reyting tizimi orqali qoidabuzarlar tezligini chekladiYurent reyting tizimi orqali qoidabuzarlar tezligini chekladi30 iyul 20:58Mashinani jarima maydonchasidan olish osonlashadi: yangi elektron tizim ishga tushadiMashinani jarima maydonchasidan olish osonlashadi: yangi elektron tizim ishga tushadi24 sentabr 22:08Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!20 sentabr 09:19Avtomobilni jarima maydonidan chiqarish osonlashdi: yangi tartib (video)Avtomobilni jarima maydonidan chiqarish osonlashdi: yangi tartib (video)30 avgust 18:16Toyota avtomobillarda sensorli ekranlardan voz kechib, tugmalarga qaytishi mumkinToyota avtomobillarda sensorli ekranlardan voz kechib, tugmalarga qaytishi mumkin18 iyul 10:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladi
Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladi
Onix va Tracker uchun 0 foizli to‘lov shartlari e’lon qilindi
Onix va Tracker uchun 0 foizli to‘lov shartlari e’lon qilindi
Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi
Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
Kia K4 2027 modeli taqdim etildi: yangi imkoniyatlar va narxlar
Kia K4 2027 modeli taqdim etildi: yangi imkoniyatlar va narxlar
BYD elektromobillari 1300 kilometrlik masofani bosib oʻtishi mumkin
BYD elektromobillari 1300 kilometrlik masofani bosib oʻtishi mumkin
Toyota Land Cruiser 300 yangilandi: endi benzini yoʻq va gibridga oʻtdi
Toyota Land Cruiser 300 yangilandi: endi benzini yoʻq va gibridga oʻtdi
Chery va Jaguar Land Rover hamkorligidagi Freelander 8 jahon rekordini oʻrnatdi
Chery va Jaguar Land Rover hamkorligidagi Freelander 8 jahon rekordini oʻrnatdi