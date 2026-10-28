Lada 5 marta rad etgan rossiyalik yigit dunyodagi eng tezkor Bentley ekstererini yaratdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Rossiyalik dizayner Ilya Razumov mahalliy avtomobil zavodlarida rad etilganiga qaramay, Bentley Motors kompaniyasida yetakchi eksterer dizayneri sifatida muvaffaqiyatga erishdi.
- U Lada kompaniyasidan 5 marta, shuningdek, Moskvich va Aurus korxonalaridan rad javobini olganidan so‘ng, xalqaro tajriba orttirib, Bentley Supersports superkarining tashqi qiyofasini yaratdi.
- Narxi 500 000 AQSH dollariga teng bo‘lgan ushbu avtomobil brend tarixidagi eng tezkor model hisoblanadi.
Avtomobil sanoatida haqiqiy motivatsion va hayratlanarli voqea yuz berdi: o‘z vatanidagi mahalliy zavodlarga ishga qabul qilinmagan rossiyalik yosh dizayner Ilya Razumov Buyuk Britaniyaning afsonaviy premium brendi — Bentley Motors bosh qarorgohida yetakchi eksterer dizayneri sifatida muvaffaqiyat qozondi.
Uning qalamiga mansub bo‘lgan ilk seriyali loyiha — narxi qariyb 500 000 AQSH dollariga teng va cheklangan 500 nusxada chiqarilgan superkar Bentley Supersports brendining rasmiy relizlarida katta shov-shuvga sabab bo‘ldi.
Mahalliy zavodlardan rad javoblari: «Ishlaringiz havaskorlarcha»
Ilya Razumovning jahon avtosanoati sari bosib o‘tgan yo‘li tinimsiz to‘siqlar va rad etishlar bilan boshlangan:
Lada'dan 5 karra rad javobi: Moskva politexnika institutini tamomlagan dizayner Lada (AvtoVAZ) kompaniyasiga ham stajirovka, ham doimiy ish uchun jami 5 marotaba ariza topshirgan, biroq har safar unga rad javobi berilgan;
«Moskvich» va Aurus ham eshik ochmadi: Shuningdek, u Rossiyaning boshqa yirik avtoloyihalari bo‘lgan «Moskvich» hamda hashamatli Aurus korxonalariga eksterer dizayneri lavozimiga hujjat topshirgan, ammo «talablarga mos emassiz» va «ishlaringiz havaskor darajasida» degan standart bahonalar bilan qabul qilinmagan;
Chekinish yo‘q — xalqaro gigantlar maktabi: Rad javoblaridan so‘ng u taslim bo‘lmadi va Yevropaning mashhur avtomobil ishlab chiqaruvchilari — Porsche (ikki marta), Audi va Volkswagen studiyalarida amaliyot o‘tab, professional darajada tajriba orttirdi.
Bentley'dan taklif va 500 ming dollarlik shoh asar
Xalqaro tanlovlar va amaliyotlardagi yorqin iqtidorini ko‘rgan Bentley Motors rahbariyati 2023 yilda uni Buyuk Britaniyaning Kryu shahridagi bosh dizayn markaziga taklif qildi:
Brend tarixidagi eng tezkor Bentley: Ilya Razumov narxi yarim million dollar bo‘lgan Bentley Supersports superkarining tashqi qiyofasi (ekstereri) muallifiga aylandi;
Rasmiy e’tirof va sketchlar: Uning o‘z dastxati bilan chizgan rasmiy konseptual eskizlari Bentley kompaniyasining global press-relizlariga kiritildi — bunday yuksak sharafga kam sonli dizaynerlar sazovor bo‘ladi;
Agressiv va nafis balans: Dizayner klassik Bentley hashamatini kuchli sport-shik aerodinamikasi, yirik havo oluvchi elementlar hamda karbon detallar bilan uyg‘unlashtira oldi.
Ilya Razumovning taqdiri shuni ko‘rsatmoqdaki, ba’zan mahalliy darajada tan olinmaslik va muvaffaqiyatsizliklar aslida xalqaro miqyosdagi yanada yuksak cho‘qqilarni zabt etish uchun eng kuchli turtki bo‘lishi mumkin.
Izohlar 0
…