Lada 5 marta rad etgan rossiyalik yigit dunyodagi eng tezkor Bentley ekstererini yaratdi

·103·Avto
Lada 5 marta rad etgan rossiyalik yigit dunyodagi eng tezkor Bentley ekstererini yaratdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Rossiyalik dizayner Ilya Razumov mahalliy avtomobil zavodlarida rad etilganiga qaramay, Bentley Motors kompaniyasida yetakchi eksterer dizayneri sifatida muvaffaqiyatga erishdi.
  • U Lada kompaniyasidan 5 marta, shuningdek, Moskvich va Aurus korxonalaridan rad javobini olganidan so‘ng, xalqaro tajriba orttirib, Bentley Supersports superkarining tashqi qiyofasini yaratdi.
  • Narxi 500 000 AQSH dollariga teng bo‘lgan ushbu avtomobil brend tarixidagi eng tezkor model hisoblanadi.

Avtomobil sanoatida haqiqiy motivatsion va hayratlanarli voqea yuz berdi: o‘z vatanidagi mahalliy zavodlarga ishga qabul qilinmagan rossiyalik yosh dizayner Ilya Razumov Buyuk Britaniyaning afsonaviy premium brendi — Bentley Motors bosh qarorgohida yetakchi eksterer dizayneri sifatida muvaffaqiyat qozondi.

Uning qalamiga mansub bo‘lgan ilk seriyali loyiha — narxi qariyb 500 000 AQSH dollariga teng va cheklangan 500 nusxada chiqarilgan superkar Bentley Supersports brendining rasmiy relizlarida katta shov-shuvga sabab bo‘ldi.

Lada 5 marta rad etgan rossiyalik yigit dunyodagi eng tezkor Bentley ekstererini yaratdi

Mahalliy zavodlardan rad javoblari: «Ishlaringiz havaskorlarcha»

Ilya Razumovning jahon avtosanoati sari bosib o‘tgan yo‘li tinimsiz to‘siqlar va rad etishlar bilan boshlangan:

  • Lada'dan 5 karra rad javobi: Moskva politexnika institutini tamomlagan dizayner Lada (AvtoVAZ) kompaniyasiga ham stajirovka, ham doimiy ish uchun jami 5 marotaba ariza topshirgan, biroq har safar unga rad javobi berilgan;

  • «Moskvich» va Aurus ham eshik ochmadi: Shuningdek, u Rossiyaning boshqa yirik avtoloyihalari bo‘lgan «Moskvich» hamda hashamatli Aurus korxonalariga eksterer dizayneri lavozimiga hujjat topshirgan, ammo «talablarga mos emassiz» va «ishlaringiz havaskor darajasida» degan standart bahonalar bilan qabul qilinmagan;

  • Chekinish yo‘q — xalqaro gigantlar maktabi: Rad javoblaridan so‘ng u taslim bo‘lmadi va Yevropaning mashhur avtomobil ishlab chiqaruvchilari — Porsche (ikki marta), Audi va Volkswagen studiyalarida amaliyot o‘tab, professional darajada tajriba orttirdi.

Lada 5 marta rad etgan rossiyalik yigit dunyodagi eng tezkor Bentley ekstererini yaratdi

Bentley'dan taklif va 500 ming dollarlik shoh asar

Xalqaro tanlovlar va amaliyotlardagi yorqin iqtidorini ko‘rgan Bentley Motors rahbariyati 2023 yilda uni Buyuk Britaniyaning Kryu shahridagi bosh dizayn markaziga taklif qildi:

  • Brend tarixidagi eng tezkor Bentley: Ilya Razumov narxi yarim million dollar bo‘lgan Bentley Supersports superkarining tashqi qiyofasi (ekstereri) muallifiga aylandi;

  • Rasmiy e’tirof va sketchlar: Uning o‘z dastxati bilan chizgan rasmiy konseptual eskizlari Bentley kompaniyasining global press-relizlariga kiritildi — bunday yuksak sharafga kam sonli dizaynerlar sazovor bo‘ladi;

  • Agressiv va nafis balans: Dizayner klassik Bentley hashamatini kuchli sport-shik aerodinamikasi, yirik havo oluvchi elementlar hamda karbon detallar bilan uyg‘unlashtira oldi.

Lada 5 marta rad etgan rossiyalik yigit dunyodagi eng tezkor Bentley ekstererini yaratdi

Ilya Razumovning taqdiri shuni ko‘rsatmoqdaki, ba’zan mahalliy darajada tan olinmaslik va muvaffaqiyatsizliklar aslida xalqaro miqyosdagi yanada yuksak cho‘qqilarni zabt etish uchun eng kuchli turtki bo‘lishi mumkin.

Lada 5 marta rad etgan rossiyalik yigit dunyodagi eng tezkor Bentley ekstererini yaratdi
Ilya RazumovBentley MotorsBentley SupersportsAvtomobil dizayni
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bentley oʻzining ilk elektromobili uchun V8 dvigateli ovozini orkestr yordamida yaratdiBentley oʻzining ilk elektromobili uchun V8 dvigateli ovozini orkestr yordamida yaratdi21 iyul 03:21Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladiRossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi20 iyul 17:57Bentley oʻzining ilk elektromobili Torcal uchun oʻziga xos "ovoz" yaratdiBentley oʻzining ilk elektromobili Torcal uchun oʻziga xos "ovoz" yaratdi16 iyul 19:25Lada Vesta va Aura modellari yangilandi: Avtomatik iqlim nazorati va smartfon orqali boshqaruvLada Vesta va Aura modellari yangilandi: Avtomatik iqlim nazorati va smartfon orqali boshqaruv10 iyul 02:52Bentley oʻzining ilk elektr avtomobili Torcal modelini sentyabrda namoyish etadiBentley oʻzining ilk elektr avtomobili Torcal modelini sentyabrda namoyish etadi7 iyul 18:55394 ot kuchi va 1100 km masofa: Lada Azimut gibrid prototipi tayyorlanmoqda394 ot kuchi va 1100 km masofa: Lada Azimut gibrid prototipi tayyorlanmoqda3 iyun 22:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Damas, Cobalt, Onix va Tracker xaridorlari uchun kutilmagan yangilik tayyorlanmoqda
Damas, Cobalt, Onix va Tracker xaridorlari uchun kutilmagan yangilik tayyorlanmoqda
Damas va Labo uchun 0 foizli bo‘lib to‘lash shartlari e’lon qilindi
Damas va Labo uchun 0 foizli bo‘lib to‘lash shartlari e’lon qilindi
Tomi kesilgan qora Cobalt: Qozog‘istonlik ustaning noodatiy kabrioleti hayratga soldi
Tomi kesilgan qora Cobalt: Qozog‘istonlik ustaning noodatiy kabrioleti hayratga soldi
Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lash shartlari e’lon qilindi
Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lash shartlari e’lon qilindi
Onix va Tracker uchun 0 foizli to‘lov shartlari e’lon qilindi
Onix va Tracker uchun 0 foizli to‘lov shartlari e’lon qilindi
Taksi bozorida yangi gigant: Xitoy kompaniyasi 5 mingta avtomobil bilan kirib kelmoqda
Taksi bozorida yangi gigant: Xitoy kompaniyasi 5 mingta avtomobil bilan kirib kelmoqda
UzAuto Motors Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lashni boshlaydi
UzAuto Motors Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lashni boshlaydi
Kia K4 2027 modeli taqdim etildi: yangi imkoniyatlar va narxlar
Kia K4 2027 modeli taqdim etildi: yangi imkoniyatlar va narxlar