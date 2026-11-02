Toshkent avtobuslari endi qoidabuzar haydovchilarni kameraga oladi

·61·Jamiyat
Toshkent avtobuslari endi qoidabuzar haydovchilarni kameraga oladi

Toshkentda avtobuslar uchun ajratilgan maxsus yo‘laklardan noqonuniy foydalanishga qarshi nazorat kuchaytiriladi. Endilikda jamoat transporti vositalarining old qismiga yo‘l harakati qoidabuzarliklarini avtomatik qayd etuvchi videokameralar o‘rnatiladi.

Shahar Kengashi qaroriga ko‘ra, 2026 yil 15 dekabrga qadar avtobuslarni mobil kameralar bilan jihozlash rejalashtirilgan. Qurilmalar avtobus harakatlanayotgan vaqtda qoidabuzarliklarni aniqlaydi va YHXBning yagona axborot bazasiga ulanadi.

Bundan tashqari, 1 noyabrdan boshlab avtobuslar uchun ajratilgan «A» yo‘laklarida noqonuniy harakatlanayotgan yoki avtomobilini to‘xtatib qo‘ygan haydovchilarga nisbatan nazorat va reydlar kuchaytirildi.

Haydovchilarga avtobuslar va velosipedlar uchun mo‘ljallangan maxsus yo‘laklarga ruxsatsiz kirmaslik hamda ularda avtomobilni to‘xtatmaslik tavsiya etilmoqda. Bunday qoidabuzarliklar belgilangan tartibda jarimaga sabab bo‘lishi mumkin.

Toshkent avtobuslariYo‘l harakati qoidalariYHXBA yo‘lagi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkent avtobuslarida yo‘lovchilarni bezovta qilgan reklama ovozi pasaytiriladiToshkent avtobuslarida yo‘lovchilarni bezovta qilgan reklama ovozi pasaytiriladi26 oktabr 17:06“Uch oyoq” radarlar uchun yangi qoida: majburiy “Radar” belgisi o‘rnatish bekor qilindi“Uch oyoq” radarlar uchun yangi qoida: majburiy “Radar” belgisi o‘rnatish bekor qilindiBugun 12:44Toshkentda «A» yo‘laklaridagi noqonuniy to‘xtash va harakatlanishga qarshi choralar boshlandiToshkentda «A» yo‘laklaridagi noqonuniy to‘xtash va harakatlanishga qarshi choralar boshlandiKecha 16:29Haydovchilarga xushxabar: Chorraha va burilishlarda chiziqni bosganlik uchun jarima yozilmaydiHaydovchilarga xushxabar: Chorraha va burilishlarda chiziqni bosganlik uchun jarima yozilmaydiKecha 11:221 noyabrdan haydovchilar uchun ikki muhim o‘zgarish kuchga kiradi1 noyabrdan haydovchilar uchun ikki muhim o‘zgarish kuchga kiradiKecha 10:55Haydovchilar diqqatiga: Ekostiker uchun qachondan jarima qo‘llanadi va u pullik bo‘ladimi?Haydovchilar diqqatiga: Ekostiker uchun qachondan jarima qo‘llanadi va u pullik bo‘ladimi?30 oktabr 21:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi