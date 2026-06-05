Zelenskiy Vladimir Putinga urushni tugatish bo‘yicha ochiq maktub yo‘lladi
Jahon siyosiy maydonining eng diqqatmarkaz nuqtasi bo‘lib turgan Rossiya-Ukraina mojarosida kutilmagan va juda jiddiy diplomatik qadam tashlandi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya rahbari Vladimir Putin nomiga qurolli to‘qnashuvlarni to‘xtatish va tinchlik o‘rnatish maqsadida yuzma-yuz uchrashuv o‘tkazish taklifi bitilgan rasmiy ochiq xat yo‘lladi. Ushbu muhim siyosiy hujjat matni Ukraina rahbarining rasmiy veb-saytida ommaga e’lon qilindi.
Maktubda bugungi kundagi real vaziyat, jabhadagi ahvol va ikki tomonning yo‘qotishlari atroflicha tahlil qilingan bo‘lib, unda urushni tezroq yakunlash bo‘yicha qator muhim shartlar ilgari surilgan.
Frontdagi yo‘qotishlar va ichki noroziliklar
Ukraina yetakchisi o‘z murojaatida davom etayotgan harbiy harakatlar Rossiya Federatsiyasi uchun kun sayin og‘ir va salbiy oqibatlarni olib kelayotganini alohida urg‘ulagan. Xususan, Rossiya aholisi o‘rtasida uchuvchisiz uchish apparatlari (dronlar) va raketa zarbalari, yoqilg‘i-moylash mahsulotlari taqchilligi, xalqaro cheklovlar hamda yangi safarbarlik (mobilizatsiya) to‘lqini haqidagi xabarlar tufayli ichki norozilik kayfiyati kuchayib borayotgani qayd etilgan.
Bundan tashqari, Zelenskiy Ukraina razvedka xizmati taqdim etgan maxsus ma’lumotlarga tayangan holda, ortda qolgan may oyining o‘zidagina jabha chizig‘ida 30 ming nafarga yaqin rossiyalik harbiy xizmatchi halok bo‘lgani yoki og‘ir jarohat olganini ma’lum qildi.
Razvedka ma’lumotlariga ko‘ra yo‘qotishlar nisbati:
63 foiz — jang maydonida halok bo‘lganlar;
37 foiz — og‘ir yaralanganlar.
Uchrashuv joyi va xalqaro kafillar masalasi
Vladimir Zelenskiy Rossiya prezidentini urushga nuqta qo‘yish uchun bevosita muloqot boshlashga va bu uchrashuvni o‘zaro kelishilgan holda betaraf mamlakatlar hududida tashkil etishga chaqirdi. Muzokara maydoni sifatida quyidagi davlatlar tilga olingan:
Shveysariya — xalqaro tinchlik anjumanlari markazi;
Turkiya — ikki tomon bilan ham muvozanatli aloqaga ega vositachi;
Yaqin Sharq (arab) davlatlari — betaraf geosiyosiy makon.
Shu bilan birga, Ukraina rahbari avvalgi bayonotlarida bo‘lgani kabi, bu gal ham Moskva shahrida uchrashuv o‘tkazish ehtimolini qat’iyan rad etdi.
Zelenskiyning fikricha, ushbu tinchlik muzokaralarida AQSH va Yevropa Ittifoqi yetakchilari ham albatta ishtirok etishlari shart. Chunki qurolli to‘qnashuvlar aynan Yevropa qit’asida sodir bo‘lmoqda va bo‘lajak xavfsizlik kafolatlarini aynan mana shu qudratli davlatlar ta’minlab bera oladi.
Tinchlik tiklanishi uchun taklif etilayotgan formula
Ukraina tomoni urushni to‘xtatish uchun maktubda bir nechta banddan iborat tinchlik rejasini taklif qilgan:
№
Ilgari surilgan asosiy tashabbuslar
Nazorat va tartib
1
Amaldagi front chizig‘i bo‘ylab o‘t ochishni zudlik bilan to‘xtatish
Harbiy harakatlar mavjud pozitsiyalarda muzlatiladi
2
Sulh shartlariga rioya etilishini ta’minlash
Jarayonni AQSH bevosita nazorat qiladi
3
Harbiy asirlarni ozod etish va almashish
«Barchani barchaga» tamoyili asosida to‘liq qaytarish
«Agar siz ushbu qonli urushni yakunlash vaqti-soati yetib kelganini anglab yetmasangiz, Ukraina o‘z mustaqilligi va mavjudligi uchun kurashishni aslo to‘xtatmaydi. Bizga ko‘mak beradigan kuchli ittifoqchilarimiz bor. Biroq unda siz ham o‘z davlatingizning mavjudligi uchun bundanda kuchliroq kurashishingizga to‘g‘ri keladi», — deya ogohlantirgan Ukraina prezidenti.
Maqola yakunida qo‘shimcha qilinishicha, Ukraina tashqi ishlar vaziri Andrey Sibiga ushbu rasmiy xat yaqin soatlarda maxsus diplomatik kanallar orqali Kreml ma’muriyatiga rasman topshirilishini tasdiqladi. Endilikda rasmiy Kiyev Moskva tomonidan ushbu jiddiy taklifga qanday mazmunli va rasmiy javob qaytarilishini kutmoqda.
Dunyo siyosatidagi eng qaynoq jarayonlar, xalqaro diplomatiya yangiliklari va geosiyosiy o‘zgarishlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…