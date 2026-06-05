Zelenskiy Vladimir Putinga urushni tugatish bo‘yicha ochiq maktub yo‘lladi

·138·Dunyo
Zelenskiy Vladimir Putinga urushni tugatish bo‘yicha ochiq maktub yo‘lladi

Jahon siyosiy maydonining eng diqqatmarkaz nuqtasi bo‘lib turgan Rossiya-Ukraina mojarosida kutilmagan va juda jiddiy diplomatik qadam tashlandi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya rahbari Vladimir Putin nomiga qurolli to‘qnashuvlarni to‘xtatish va tinchlik o‘rnatish maqsadida yuzma-yuz uchrashuv o‘tkazish taklifi bitilgan rasmiy ochiq xat yo‘lladi. Ushbu muhim siyosiy hujjat matni Ukraina rahbarining rasmiy veb-saytida ommaga e’lon qilindi.

Maktubda bugungi kundagi real vaziyat, jabhadagi ahvol va ikki tomonning yo‘qotishlari atroflicha tahlil qilingan bo‘lib, unda urushni tezroq yakunlash bo‘yicha qator muhim shartlar ilgari surilgan.

Frontdagi yo‘qotishlar va ichki noroziliklar

Ukraina yetakchisi o‘z murojaatida davom etayotgan harbiy harakatlar Rossiya Federatsiyasi uchun kun sayin og‘ir va salbiy oqibatlarni olib kelayotganini alohida urg‘ulagan. Xususan, Rossiya aholisi o‘rtasida uchuvchisiz uchish apparatlari (dronlar) va raketa zarbalari, yoqilg‘i-moylash mahsulotlari taqchilligi, xalqaro cheklovlar hamda yangi safarbarlik (mobilizatsiya) to‘lqini haqidagi xabarlar tufayli ichki norozilik kayfiyati kuchayib borayotgani qayd etilgan.

Bundan tashqari, Zelenskiy Ukraina razvedka xizmati taqdim etgan maxsus ma’lumotlarga tayangan holda, ortda qolgan may oyining o‘zidagina jabha chizig‘ida 30 ming nafarga yaqin rossiyalik harbiy xizmatchi halok bo‘lgani yoki og‘ir jarohat olganini ma’lum qildi.

Razvedka ma’lumotlariga ko‘ra yo‘qotishlar nisbati:

  • 63 foiz — jang maydonida halok bo‘lganlar;

  • 37 foiz — og‘ir yaralanganlar.

Uchrashuv joyi va xalqaro kafillar masalasi

Vladimir Zelenskiy Rossiya prezidentini urushga nuqta qo‘yish uchun bevosita muloqot boshlashga va bu uchrashuvni o‘zaro kelishilgan holda betaraf mamlakatlar hududida tashkil etishga chaqirdi. Muzokara maydoni sifatida quyidagi davlatlar tilga olingan:

  • Shveysariya — xalqaro tinchlik anjumanlari markazi;

  • Turkiya — ikki tomon bilan ham muvozanatli aloqaga ega vositachi;

  • Yaqin Sharq (arab) davlatlari — betaraf geosiyosiy makon.

Shu bilan birga, Ukraina rahbari avvalgi bayonotlarida bo‘lgani kabi, bu gal ham Moskva shahrida uchrashuv o‘tkazish ehtimolini qat’iyan rad etdi.

Zelenskiyning fikricha, ushbu tinchlik muzokaralarida AQSH va Yevropa Ittifoqi yetakchilari ham albatta ishtirok etishlari shart. Chunki qurolli to‘qnashuvlar aynan Yevropa qit’asida sodir bo‘lmoqda va bo‘lajak xavfsizlik kafolatlarini aynan mana shu qudratli davlatlar ta’minlab bera oladi.

Tinchlik tiklanishi uchun taklif etilayotgan formula

Ukraina tomoni urushni to‘xtatish uchun maktubda bir nechta banddan iborat tinchlik rejasini taklif qilgan:

Ilgari surilgan asosiy tashabbuslar

Nazorat va tartib

1

Amaldagi front chizig‘i bo‘ylab o‘t ochishni zudlik bilan to‘xtatish

Harbiy harakatlar mavjud pozitsiyalarda muzlatiladi

2

Sulh shartlariga rioya etilishini ta’minlash

Jarayonni AQSH bevosita nazorat qiladi

3

Harbiy asirlarni ozod etish va almashish

«Barchani barchaga» tamoyili asosida to‘liq qaytarish

«Agar siz ushbu qonli urushni yakunlash vaqti-soati yetib kelganini anglab yetmasangiz, Ukraina o‘z mustaqilligi va mavjudligi uchun kurashishni aslo to‘xtatmaydi. Bizga ko‘mak beradigan kuchli ittifoqchilarimiz bor. Biroq unda siz ham o‘z davlatingizning mavjudligi uchun bundanda kuchliroq kurashishingizga to‘g‘ri keladi», — deya ogohlantirgan Ukraina prezidenti.

Maqola yakunida qo‘shimcha qilinishicha, Ukraina tashqi ishlar vaziri Andrey Sibiga ushbu rasmiy xat yaqin soatlarda maxsus diplomatik kanallar orqali Kreml ma’muriyatiga rasman topshirilishini tasdiqladi. Endilikda rasmiy Kiyev Moskva tomonidan ushbu jiddiy taklifga qanday mazmunli va rasmiy javob qaytarilishini kutmoqda.

Dunyo siyosatidagi eng qaynoq jarayonlar, xalqaro diplomatiya yangiliklari va geosiyosiy o‘zgarishlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Vladimir ZelenskiyVladimir PutinUkrainaRossiyaShveytsariya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Soniyalar ichida barbod bo‘lgan zargarlik o‘g‘irligiSoniyalar ichida barbod bo‘lgan zargarlik o‘g‘irligiBugun, 21:28Relsga tiqilib qolgan odam so‘nggi soniyalarda qutqarildiRelsga tiqilib qolgan odam so‘nggi soniyalarda qutqarildiBugun, 21:16Gretsiyada ayollar ilk bor armiyaga ko‘ngilli sifatida qabul qilindiGretsiyada ayollar ilk bor armiyaga ko‘ngilli sifatida qabul qilindiBugun, 21:078 kishini qutqargan o‘t o‘chiruvchi sudga tortildi8 kishini qutqargan o‘t o‘chiruvchi sudga tortildiBugun, 21:001,5 mln obunachili it o‘g‘irlanib, restoranga sotildi1,5 mln obunachili it o‘g‘irlanib, restoranga sotildiBugun, 20:3312 yosh deb asrab olingan qiz aslida 37 yoshli ayol bo‘lib chiqdi12 yosh deb asrab olingan qiz aslida 37 yoshli ayol bo‘lib chiqdiBugun, 20:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Saudiya Arabistonida Qurbon Hayiti sanasi ma’lum qilindi
Saudiya Arabistonida Qurbon Hayiti sanasi ma’lum qilindi